Sao nữ có 500 lần thử vai trước khi nổi tiếng toàn cầu

Nhờ "Squid Game" chiếu năm 2021 và "All of Us Are Dead" đang phát sóng, Lee Yoo Mi từ diễn viên ít người biết tới trở thành gương mặt được săn đón tại Hàn Quốc.

Lee Yoo Mi là một trong những diễn viên được quan tâm ở Hàn Quốc gần đây. Cô cũng có lượng fan quốc tế đông đảo nhờ thành công của bộ phim Squid Game và All of Us Are Dead. Tuy nhiên, ra mắt từ năm 2009, Lee Yoo Mi mất khoảng 12 năm để được khán giả để mắt.

500 lần thử vai trước khi tỏa sáng

Lee Yoo Mi ra mắt với tư cách người mẫu quảng cáo vào năm 2009. Sau đó, cô tham gia nhiều bộ phim như Yellow Sea, Learning Learn, Birdman, Skillful Girl, Park Hwa Young, Adult Don’t Know, Hostage…

Được truyền thông nhận định là diễn viên tài năng, xây dựng sự nghiệp truyền hình và điện ảnh vững chắc. Trong bộ phim Park Hwa Young, Lee Yoo Mi vào vai Se Jin - một thiếu niên bỏ trốn và sống cùng gia đình của nhân vật chính. Qua vai diễn Se Jin, Lee Yoo Mi được công nhận về kỹ năng diễn xuất. Lee Yoo Mi phác họa một nhân vật cam chịu, nhiều tổn thương bằng diễn xuất cảm xúc, tự nhiên.

Tuy nhiên, theo Mydaily, phải đến khi tham gia Squid Game và All of Us Are Dead phát trên Netflix, Lee Yoo Mi mới thành công, được đông đảo khán giả biết tới.

Lee Yoo Mi vào vai Na Yeon trong All of Us Are Dead. Ảnh: Netflix.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với tạp chí Esquire Korea, Lee Yoo Mi tiết lộ cô từng thử vai tới 400-500 lần. Do đó, nữ diễn viên bất ngờ và xúc động trước sự chú ý của khán giả dành cho cô. "Tôi không thể tưởng tượng bản thân đã thử vai bao nhiêu lần. Tôi đã làm việc hết mình và thử vai chăm chỉ”, nữ diễn viên tâm sự.

Trong Squid Game, Lee Yoo Mi xuất hiện ở tập 3 trong số 9 tập phim với vai Ji Yeong. Nhân vật do cô đảm nhận đeo số 240 và là một người dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì bạn bè. Đến All of Us Are Dead, Lee Yoo Mi lột xác khi đảm nhận vai Na Yeon - một nhân vật ích kỷ, phiền toái, khiến các bạn cùng lớp gặp nguy hiểm và phớt lờ những người có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

All of Us Are Dead là câu chuyện về những học sinh chờ đợi được giải cứu. Họ bị cô lập trong một ngôi trường đang có thây ma xâm chiếm. Họ chiến đấu cùng nhau để tồn tại và thoát khỏi sự săn lùng của các thây ma.

Theo YTN, điều đáng ngạc nhiên là trong cả hai tác phẩm, thời lượng xuất hiện của Lee Yoo Mi khá ngắn ngủi. Tuy nhiên, cô đóng vai trò quan trọng như người dẫn dắt và góp phần tạo nên thành công của bộ phim. Tờ YTN nhận định Lee Yoo Mi là sự hiện diện hấp dẫn trong cả hai bộ phim.

All of Us Are Dead đang cho thấy mức độ phổ biến. Phim nằm trong top 10 tại 91 quốc gia trong vòng 3 ngày.

Tờ YTN đưa tin trong tổng thời lượng xem tích lũy mà Netflix thông báo hàng tuần, All of Us Are Dead ghi nhận 124,7 triệu giờ trong tuần đầu tiên. All of Us Are Dead thậm chí vượt qua thành tích của Squid Game.

Nhờ màn thể hiện ấn tượng trong các bộ phim, Lee Yoo Mi được giới chuyên môn công nhận và giành chiến thắng ở hạng mục dành cho diễn viên mới ở Giải thưởng Điện ảnh Buil lần thứ 30 và Giải thưởng Hiệp hội Nhà văn Điện ảnh Hàn Quốc lần thứ 8.

Lee Yoo Mi liên tục được chú ý với hai bộ phim ra mắt năm 2021-2022. Ảnh: Cosmopolitan.

Tài năng được công nhận

Theo Sport Khan, nhờ thành công của hai vai diễn liên tiếp, Lee Yoo Mi trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng và nhà sản xuất tin tưởng. Vào ngày 22/1, thương hiệu thời trang nổi tiếng của tập đoàn Prada chọn Lee Yoo Mi làm người mẫu đại diện. Cô trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên được chọn làm người mẫu cho chiến dịch toàn cầu của thương hiệu này.

Lee Yoo Mi đang làm người mẫu quảng cáo trong nhiều lĩnh vực khác nhau như quần áo, làm đẹp, game và ứng dụng... Sport Khan chỉ ra Lee Yoo Mi được công nhận trong lĩnh vực quảng cáo nhờ màu sắc độc đáo và sự quyến rũ.

Theo Influencer Marketing Hub, diễn viên All of Us Are Dead còn nhận được doanh thu lớn nhờ quảng cáo. Mỗi bài đăng quảng cáo của cô được trả hàng nghìn USD. Bên cạnh đó, Lee Yoo Mi xuất hiện trên nhiều tạp chí nổi tiếng như Dazed, Vogue, Cosmopolitan...

Lee Yoo Mi chia sẻ với tạp chí Cosmopolitan mức độ nổi tiếng của cô đã tăng và được khán giả toàn cầu công nhận, nhưng cuộc sống của cô không thay đổi quá nhiều. Cô vẫn làm công việc bán thời gian trong lúc nghỉ ngơi khi quay Squid Game. Lee Yoo Mi tiết lộ từng làm công việc giao hàng tại Coupang Eats.

“Trong thời gian nghỉ ngơi, tôi làm việc bán thời gian tại Coupang Eats và đột nhiên nhận được sự chú ý. Điều đó đến giờ vẫn còn hấp dẫn đối với tôi. Tuy nhiên, tôi đang cố gắng không bị ảnh hưởng bởi sự nổi tiếng vì có rất nhiều việc tôi cần làm từ bây giờ. Tôi cố gắng không quên mình là ai", Lee Yoo Mi chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Cosmopolitan.

Lee Yoo Mi được truyền thông Hàn Quốc dự đoán tiếp tục thành công lớn trên màn ảnh rộng và phim truyền hình trong năm 2022 với nhiều thể loại, nhân vật khác nhau.

Lee Yoo Mi trở thành người mẫu cho nhiều nhãn hàng, tạp chí. Ảnh: 1st Look, Cosmopolitan.

Bộ phim truyền hình tvN The Way My Mental Coach Goes My Way với sự tham gia của Lee Yoo Mi sẽ được phát sóng vào năm nay. Đây là bộ phim thuộc đề tài thể thao, xoay quanh huấn luyện viên về hưu. Lee Yoo Mi đảm nhận vai cựu vận động viên giành huy chương đường ngắn thế giới Cha Ga Eul.

Năm 2022, Lee Yoo Mi còn tái xuất trong phim điện ảnh We can go to Heaven, but we can love.

Thừa nhận hồi hộp trước sự yêu mến của khán giả nhưng khi được hỏi về những áp lực sau thành công của Squid Game và All of Us Are Dead, Lee Yoo Mi cho biết: "Tôi sẽ trở thành một diễn viên tốt hơn, vì vậy không có vấn đề gì khiến tôi áp lực. Nếu gặp khó khăn ở vai trò nào, tôi có khả năng thay đổi điều đó nhanh chóng. Tôi đã nghĩ về điều đó, vì vậy tôi có thể cố gắng trong bất kỳ vai trò nào".

“Tôi thích những bộ phim hành động với những mối tình lãng mạn và anh hùng dũng cảm. Tôi cũng thích những bộ phim hài vui nhộn. Vì vậy tôi muốn thử sức nếu có cơ hội. Có quá nhiều thể loại tôi muốn làm", nữ diễn viên nói thêm về định hướng công việc trong tương lai.