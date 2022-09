Sao nữ 9X nổi tiếng nhất Thái Lan hẹn hò bạn diễn kém 4 tuổi

Baifern Pimchanok và Nine Naphat hợp tác trong hai bộ phim là dự án điện ảnh Yêu nhầm bạn thân và phim truyền hình Sợi dây hoàng lan. Mẹ của Nine Naphat rất yêu thích Baifern và ủng hộ khi họ tiến thêm bước nữa. Nine Naphat còn từng thừa nhận Baifern Pimchanok là hình mẫu bạn gái lý tưởng của anh.