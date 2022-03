Sao nhí triệu view Bảo An: 'Do dậy thì, tôi không hát được nốt cao'

Trả lời Zing, Bảo An cho biết bản thân đang nỗ lực theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Cô gái 16 tuổi muốn có ngoại hình và giọng hát giống Jennie (BlackPink), Ariana Grande.

Nguyễn Ngọc Bảo An, thường gọi là Bảo An, là gương mặt quen thuộc với khán giả từ các chương trình ca hát dành cho thiếu nhi trên sóng truyền hình như Đồ Rê Mí 2011, Gương mặt thân quen nhí 2014, Giọng hát Việt nhí (The Voice Kids).

Sinh năm 2006 nhưng Bảo An đã có 13 năm hoạt động nghệ thuật - quãng thời gian dài ngang ngửa nhiều ngôi sao hàng đầu của ngành giải trí. Nổi tiếng từ năm 3 tuổi, đóng rất nhiều quảng cáo và là ca sĩ Việt đầu tiên có MV cán mốc 100 triệu lượt xem, chính bản thân Bảo An cũng từng là một ngôi sao của showbiz Việt. Nhưng những năm gần đây, giọng ca 16 tuổi không còn xuất hiện nhiều trên sóng truyền thông nữa.

Trò chuyện với Zing, Bảo An cười lớn vui vẻ khi thừa nhận bản thân không còn nổi tiếng như ngày bé. "Nhưng biết đâu mai này tôi lại nổi tiếng lại, thậm chí nổi hơn cả lúc trước thì sao?", Bảo An trả lời một cách hồn nhiên và lạc quan.

Không áp lực với biệt danh "sao nhí triệu view"

- Những năm gần đây Bảo An không xuất hiện nhiều trên sóng truyền hình, cũng không có sản phẩm âm nhạc mới. Phải chăng Bảo An ở tuổi 16 không còn nhiều hứng thú với hoạt động nghệ thuật nữa?

- Thực ra, tôi đã lên cấp 3 rồi, chương trình học khá nặng nên phải chăm chỉ học hơn. Nhưng tôi vẫn sẽ đi hát, sẽ ra mắt những ca khúc phù hợp lứa tuổi. Mục tiêu đường dài của tôi là hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, theo đuổi nghề ca sĩ.

Tôi cũng vẫn nhận lời đi diễn ở các sự kiện phù hợp đấy chứ? Nhiều năm qua, tôi duy trì vừa đi học vừa đi hát cũng quen. Ba mẹ cũng không đặt áp lực cho việc học của tôi, hơn nữa tôi cũng học khá tốt, không sụt giảm thành tích nên không hề có ý định dừng làm nghệ thuật để tập trung học đâu.

"Sao nhí triệu view" Bảo An quyết tâm theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, thay vì chỉ đi hát cho vui như khi còn bé.

- Hiện tại, An đã bước vào độ tuổi không còn phù hợp hát "Xúc xắc xúc xẻ" hay "Bé chút chít", cũng không ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Vậy Bảo An của tuổi 16 biểu diễn gì khi được mời lên sân khấu?

- Hồi còn nhỏ, khi đi diễn tôi hát bài của mình. Còn bây giờ, thông thường tôi hát những bài phía chương trình lên danh sách, chủ yếu là bài hát do yêu cầu. Sau đó, tôi sẽ thêm 1-2 bài sôi nổi để khuấy động không khí, thường là Bống Bống Bang Bang hoặc Đi về nhà.

Tôi cũng muốn ra bài mới của riêng mình để đi hát lắm. Nhưng để ra mắt một sản phẩm âm nhạc cần nhiều thời gian và sự chuẩn bị, nên bây giờ tôi muốn nhanh cách mấy cũng không làm được.

- Ở tuổi 16, đã là một thiếu nữ và chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa trưởng thành, Bảo An nghĩ gì về biệt danh "sao nhí triệu view" của mình?

- Biệt danh "cô bé triệu view", "sao nhí triệu view" như lời khen khán giả đại chúng dành cho mình nên tôi rất vui nếu vẫn được gọi như thế. Tôi không có áp lực phải thoát khỏi hai chữ "sao nhí", mà nói thật là từ nhỏ tới giờ tôi cũng chưa bao giờ áp lực về bất cứ điều gì.

Hiện tại nhiều người vẫn nghĩ rằng tôi còn bé, mới học mẫu giáo, cấp 1, thay vì đã 16 tuổi. Nhiều người nhìn thấy ảnh tôi trên trang cá nhân đã để lại bình luận ngạc nhiên rằng tôi đã lớn đến thế này rồi sao, phổng phao khác quá.... Có thể là do từ khi lớn hơn tôi ít ra mắt sản phẩm âm nhạc, cũng ít xuất hiện trên truyền hình hơn hồi nhỏ nên khán giả vẫn biết và chưa quen với việc tôi đã lớn.

Do đó, tôi nghĩ ngày nhỏ mình nổi tiếng hơn, giờ không được như trước nữa. Nhưng tôi không buồn phiền hay chán nản gì, vì nhỡ đâu mai này tôi lại "bật lên" được, nổi tiếng hơn cả ngày xưa thì sao? (cười).

Khán giả có thể nghĩ tôi còn nhỏ nên đi hát cho vui thôi, nhưng tôi nghiêm túc với nghề này. Từ nay về sau tôi sẽ chăm chỉ hoạt động và rèn luyện kỹ năng. Chỉ cần tôi luôn cố gắng, ra MV đều đặn, khán giả sẽ nhận ra nỗ lực của tôi thôi.

- Theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp là việc nói thì dễ, làm không hề dễ...

- Vậy nên đều đặn mỗi tuần tôi đều có các buổi học hát, học nhảy, tập đàn piano. Tôi vẫn duy trì học thanh nhạc từ nhỏ, hiện tại học ở trường nhạc của nhạc sĩ Đức Trí, tôi thậm chí được tặng học bổng đấy. Thầy giáo hướng dẫn trực tiếp của tôi là chuyên gia dạy opera, nhưng thầy dạy tôi thiên về mảng nhạc nhẹ. Tôi học với thầy cũng đã 3-4 năm rồi.

Cô gái 16 tuổi thừa nhận bản thân không còn nổi tiếng như lúc nhỏ.

"Tôi muốn giống Jennie, Ariana Grande"

- Được đào tạo bởi chuyên gia thanh nhạc, Bảo An đánh giá giọng hát của mình thế nào, đã đủ sức theo đuổi sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp như người lớn chưa?

- Tôi hát ở mức ổn, nhưng công bằng mà nói giọng hát của tôi không còn như xưa. Do dậy thì, giọng của tôi trầm xuống, không còn hát cao được như xưa. Vì quãng giọng của tôi bị thấp xuống, tôi cũng rụt rè hơn không dám "bung" giọng ra hát hết sức như ngày nhỏ, thầy giáo phải dạy lại từ đầu, cho tôi luyện các bài luyện thanh cơ bản.

Cá nhân tôi nghĩ mình không phải giọng hát quá hay. Giọng tôi mỏng và nhẹ nhàng, khi hát khó toát lên cảm giác nội lực, nên tôi phải tập nhiều kỹ thuật hát giả thanh để tận dụng ưu điểm này. Với kiểu giọng này, tôi nghĩ mình phù hợp hát dòng nhạc như chị Thùy Chi.

- Ngoài Thùy Chi, Bảo An còn yêu thích hay đặt nghệ sĩ nào làm hình mẫu để học tập?

- Tôi thích rất nhiều nghệ sĩ nước ngoài, như EXO, BlackPink, Taylor Swift, The Weeknd. Đặc biệt, tôi thích mê giọng hát của Ariana Grande, giọng cô ấy cao vút và đầy nội lực, tôi muốn sau này mình có thể hát được như Ariana Grande.

- Vừa ra mắt một MV đánh dấu hình tượng trưởng thành mới vào giữa tháng 2, nhưng thực tế đây lại là sản phẩm của Gia Khiêm. Vậy khi nào mới là một sản phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân của Bảo An?

- Vào tháng 6, tôi sẽ ra bài hát của riêng mình. Thực ra, tôi mới tính tới đó, kế hoạch dài hơn nữa thì vẫn chưa có.

Tôi cũng hơi ngại việc ra mắt MV cá nhân mà không được chú ý, không nhận được phản hồi tích cực từ khán giả đại chúng. Nhưng tôi nghĩ rồi, một bài không nổi thì tôi sẽ ra tiếp bài khác, ra liên tục cho đến khi nào nổi thì thôi (cười lớn). Có điều làm như thế sẽ tốn nhiều tiền lắm, nên tôi vẫn hy vọng ra MV lần này là được chú ý, như thế tốt hơn.

Tiền tôi tự kiếm được, vì tôi vẫn quay quảng cáo đều đặn những năm qua nên có thể bù đắp vào khoản hao hụt sau khi sản xuất MV. Nhưng khoản tiết kiệm gần đây tôi đã tiêu hết vào MV mới rồi, nên giờ phải làm việc chăm chỉ hơn để có tiền "chống đỡ" cho MV sau thôi.

Bảo An thần tượng Jennie, Ariana Grande và mong có khả năng ca hát, biểu diễn như thần tượng.

- Hẳn cát-xê của Bảo An rất cao mới có thể tự tin tuyên bố "ra MV liên tục cho bằng nổi thì thôi"?

- Tôi đùa đấy (cười). Nhưng mức cát-xê của tôi cũng tính là cao, nếu so với độ tuổi 16 của mình. Tôi không muốn tiết lộ con số cụ thể, hơn nữa tiền cát-xê của tôi bây giờ vẫn do mẹ giữ, nên tôi không để tâm nhiều quá.

Ngày còn nhỏ, tôi phải xin mẹ trích tiền tiêu vặt từ cát-xê ra, còn bây giờ tôi không cần xin nữa rồi. Trước kia tôi không dùng mạng xã hội, chính mẹ và Gia Khiêm thuyết phục tôi dùng, mẹ còn nói nếu tôi sử dụng mạng xã hội thì mẹ giao toàn quyền quản lý trang cá nhân cho tôi, mẹ không liên quan nữa.

Và khi tài khoản của tôi được nhiều người theo dõi, bắt đầu có bài quảng cáo. Và vì mẹ đã hứa cho tôi toàn quyền quyết định tài khoản rồi, giờ làm sao rút lời được, nên tiền thù lao quảng cáo tôi tự giữ.

- Khoản này có nhiều không, và có đủ cho nhu cầu chi tiêu của một cô gái 16 tuổi?

- Khoản tiền này tôi chi tiêu hàng ngày, đủ để mua đồ lặt vặt theo sở thích và tặng quà cho ba mẹ. Tôi mua nhiều nhất là quần áo, mỹ phẩm, đồ trang điểm, ăn vặt... Ngày nào tôi cũng đặt hàng online, có những hôm ba phải ra lấy hàng cho tôi tới ba lần.

Tôi có một khuôn mặt thôi, nhưng tôi mua rất nhiều đồ dưỡng da, thậm chí bây giờ tôi còn phải suy nghĩ dùng làm sao cho hết. Trước kia, có lần tôi đi diễn và bị dị ứng phần trang điểm, nổi mụn rất nhiều, da xấu đi. Nên tôi quyết định đầu tư tiền vào đồ dưỡng da, riêng khoản này chi tiêu không bao giờ tiếc.

- Bảo An có hài lòng với ngoại hình hiện tại của mình không?

- Tôi muốn cao hơn một chút, vì tôi nghĩ mình lùn. Chiều cao tôi không tăng lên, chững lại ở mức 1,6 m lâu rồi. Ai cũng nói tôi sẽ cao thêm được nhưng tôi không tự tin lắm.

Tôi thích phong cách của Jennie (BlackPink), cô ấy mặc gì cũng đẹp, hễ Jennie mặc gì là tôi muốn mặc theo. Nhưng có nhiều món đồ Jennie mặc trông sexy thì tôi không dám thử, tôi còn nhỏ quá không thể mặc quá hở hang hay không hợp tuổi.

Thông thường tôi hay mặc áo thun cho dễ hoạt động, thi thoảng mặc váy đầm phong cách tiểu thư. Nhưng nếu hỏi tôi thích mặc gì nhất, thì tôi thích mặc đồ ngủ, đồ bộ tay dài. Tôi còn hỏi mẹ có thể mặc quần áo bộ ra đường không, mà mẹ không cho vì mình là ca sĩ, diễn viên nên ra đường phải chỉn chu.