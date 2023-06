Sao Kpop bị trừng phạt chỉ vì yêu đương

Lo sợ sự tức giận của người hâm mộ, các công ty giải trí thường cấm thần tượng yêu đương. Tuy nhiên, quy định đang dần được nới lỏng.

Thỉnh thoảng, công chúng thấy các công ty giải trí Hàn Quốc “xin người hâm mộ thông cảm” hoặc thậm chí xin lỗi khi tin tức hẹn hò của thần tượng nào đó lộ ra ngoài.

Hẹn hò từ lâu đã được coi là điều cấm kỵ ở Kpop - thị trường đầy những ngôi sao trẻ phải luôn nỗ lực để cạnh tranh trong môi trường khốc liệt.

Theo Korea JoongAng Daily, nếu mất quá nhiều thời gian để “dập tắt” tin đồn hẹn hò hoặc công ty quản lý diễn đạt sai ý trong tuyên bố chính thức gửi truyền thông, các thần tượng hãy chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của người hâm mộ quá khích.

Tin tức hẹn hò của người nổi tiếng hầu hết vấp phải sự chỉ trích từ người hâm mộ. Những phản ứng tiêu cực như vậy của fan thường dẫn đến hậu quả hữu hình như doanh số bán album sụt giảm. Người hâm mộ sẽ phản đối hoặc thậm chí tẩy chay hoạt động của nghệ sĩ.

Biết rõ nguy cơ tiềm ẩn, các công ty giải trí Hàn Quốc thường cấm thần tượng yêu đương. Quy định này thậm chí từng được đưa vào điều khoản trong hợp đồng. Hoặc điện thoại của thực tập sinh, ca sĩ thần tượng bị tịch thu để họ không thể kết nối với đồng nghiệp khác giới.

Tuy nhiên, Korea JoongAng Daily cho rằng nhận thức về quyền con người ngày càng tăng, do đó, các công ty Kpop cũng bắt đầu có cách thức mới để kiểm soát thần tượng trong vấn đề tình cảm.

Giới thần tượng e dè vì luật cấm yêu

Theo truyền thông Hàn Quốc, ngành giải trí Kpop từ nhiều năm trước đã lan truyền tin đồn các thực tập sinh ký điều khoản không hẹn hò từ 3 đến 5 năm đầu tiên sau khi họ ra mắt. Nếu không tuân thủ các quy tắc, họ có thể bị buộc rời khỏi nhóm nhạc hoặc công ty.

Chưa có công ty nào chính thức xác nhận những tin đồn như vậy bởi rõ ràng nó vi phạm nhân quyền. Tuy nhiên, các thần tượng đã nhiều lần úp mở thừa nhận trong các cuộc phỏng vấn.

“Chúng tôi bị cấm hẹn hò trong ba năm”, thành viên Sana và Jeongyeon của TWICE nói trong một chương trình trò chuyện của đài MBC vào năm 2016 - một năm sau khi họ ra mắt. “Chúng tôi đã hoạt động được một năm nên chúng tôi còn hai năm nữa để tiếp tục quy định này”, nữ ca sĩ nói.

Sana, Jungyeon cho biết các thành viên TWICE bị cấm yêu trong 3 năm đầu. Ảnh: JYP Entertainment.

Sau đó, các quy định dần được thay đổi. Lệnh cấm này không được đưa vào điều khoản hợp đồng nhưng công ty quản lý vẫn tìm mọi cách để ngăn cản thần tượng hẹn hò.

“Nếu có những điều khoản như vậy được ghi trong hợp đồng, chúng tôi sẽ phải đối mặt với cơn ác mộng pháp lý nếu có ai đó đưa chúng tôi ra tòa”, một quản lý cho biết.

Bởi là vấn đề nhạy cảm, hầu hết nguồn tin của Korea JoongAng Daily đều đồng tình lệnh cấm hẹn hò không được đưa vào hợp đồng nhưng vẫn tồn tại dưới hình thức truyền miệng.

“Công ty thường chỉ ra hậu quả cụ thể trong trường hợp thần tượng bị bắt quả tang đang hẹn hò. Ngoài ra, các công ty cũng truyền đạt bài học về đạo đức nói chung và cho biết những tranh cãi có thể hủy hoại sự nghiệp của họ ra sao”, một nguồn tin tiết lộ.

Bị trừng phạt nếu lộ chuyện hẹn hò

Hậu quả của việc bị bắt quả tang khi đang hẹn hò là có thật, Korea JoongAng Daily nhấn mạnh.

Tháng 8/2019, Dispatch đưa tin Jihyo của Twice và ca sĩ Kang Daniel đang hẹn hò. Người hâm mộ của cả hai bên đã lên mạng xã hội để bày tỏ sự tức giận, đặc biệt với Kang Daniel vì khi đó anh mới ra mắt solo. Anh bán được 460.000 bản album đầu tay Color On Me (2019) trong tuần đầu tiên phát hành. Nhưng con số đó giảm một nửa đối với album tiếp theo CYAN (2020).

Jihyo và Kang Daniel bị chỉ trích vì lộ ảnh hẹn hò. Ảnh: NMBC, JYP Entertainment.

Người hâm mộ của EXO đã tổ chức cuộc biểu tình bằng xe tải chở đèn LED vào 26/5 để yêu cầu các thành viên Chen và Chanyeol rời nhóm với lý do họ đã phá rối nhóm nhạc, phản bội người hâm mộ.

Chen tiết lộ vào năm 2020 anh có bạn gái và một con chung. Cùng năm đó, Chanyeol bị buộc tội lừa dối 10 phụ nữ khác nhau.

Cả hai thành viên đều đăng thư xin lỗi viết tay, nhưng người hâm mộ vẫn rất tức giận. Do đó, những chiếc xe tải chạy bằng đèn LED chạy quanh trụ sở của SM Entertainment có dòng chữ: “Chen, Chanyeol hãy rời khỏi nhóm nhạc. Ngừng lừa dối người hâm mộ. Chúng tôi không cần một quả táo dở trong EXO”.

“Điều tốt nhất cho các công ty là cấm thần tượng hẹn hò, bởi điều đó chưa bao giờ là tin tốt trong Kpop”, một chuyên gia làm việc 20 năm trong ngành giải trí nói.

Người này tiếp tục: "Nhưng ngày nay điều đó là không thể, đặc biệt vì họ có WiFi ở khắp mọi nơi và họ có thể nhắn tin cho nhau nếu muốn phát triển mối quan hệ một cách bí mật. Vì vậy, thay vì cấm đoán, những gì chúng tôi làm là tư vấn cho thần tượng hẹn hò đúng cách - nghĩa là không để bị bắt gặp".

Nới lỏng sự kìm kẹp

Vậy công ty quản lý có thể làm gì để đảm bảo các ngôi sao hẹn hò “đúng cách”?.

“Quy tắc số một của những người nổi tiếng và thần tượng là giữ bí mật cho nhau”, Hyuk, thành viên của nhóm nhạc nam VIXX, cho biết trong một chương trình trò chuyện với iHQ vào năm 2021. Ngoài ra, các công ty sẽ có những khóa học để hướng dẫn thần tượng né tránh sự chú ý của truyền thông, dư luận với cuộc sống riêng tư.

Các quy tắc cơ bản mà thần tượng được dạy từ ngày đầu tiên vào công ty bao gồm: không nhắn tin tại các sự kiện, không mặc quần áo tương đồng với người khác giới, đừng đăng bất cứ điều gì ám chỉ bạn đang hẹn hò trên mạng xã hội, đừng bao giờ đến cùng một sự kiện với người yêu, đừng đề cập đến từ hẹn hò trong các cuộc phỏng vấn hoặc trên chương trình trừ khi bạn được hỏi rất cụ thể.

“Toàn bộ ngành công nghiệp đang ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của việc tôn trọng từng cá nhân và quan tâm đến trạng thái tinh thần của họ. Ví dụ, trước đây thần tượng không thể đi nghỉ, nhưng giờ các công ty cho phép họ nghỉ ngơi một thời gian. Thay vì ép buộc hoặc nhào nặn họ thành một thể thống nhất, chúng ta đang dần tôn trọng rằng họ đều là con người với mỗi phẩm chất khác nhau và cần được bảo vệ”, một chuyên gia nhận định.

Chanyeol và Chen từng bị phản đối vì những ồn ào đời tư. Ảnh: Fansite.

Sự thay đổi diễn ra càng mạnh mẽ sau thông tin đáng tiếc gần đây của Moon Bin, thành viên nhóm nhạc nam Astro. Anh qua đời vào tháng 4 ở tuổi 25.

Không có thông tin đề cập cụ thể việc Moon Bin qua đời có phải do chịu hệ thống quá khắc nghiệt của Kpop hay không nhưng cái chết của những ngôi sao trẻ trong quá khứ - chẳng hạn cố ca sĩ Jonghyun của nhóm nhạc nam SHINee, Sulli của nhóm nhạc nữ f(x) và Koo Hara của nhóm nhạc nữ Kara - đã khiến những người đứng đầu Kpop nhìn lại cách vận hành của thị trường này và đưa ra những thay đổi.