Sao Hollywood quy tụ tại sự kiện ra mắt bảo tàng điện ảnh

Buổi tiệc khai trương Bảo tàng The Academy Museum of Motion Pictures diễn ra tại Los Angeles (Mỹ) vào tối 25/9. Lady Gaga xuất hiện trên thảm đỏ với bộ đầm sang trọng, kết hợp trang sức cầu kỳ và kiểu tóc mới. Năm nay, nữ ca sĩ tham gia dự án phim lớn House of Gucci, sẽ ra rạp vào tháng 11. Lady Gaga vào vai “góa phụ đen” Patrizia Reggiani, người phụ nữ âm mưu giết chồng cũ là người thừa kế gia tộc Gucci. Ảnh: Getty.