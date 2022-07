Sao Hàn tiêu tan sự nghiệp vì tội hiếp dâm

Nhiều sao Hàn Quốc bị kết án tù, đánh mất sự nghiệp và không thể trở lại ngành giải trí vì tội cưỡng hiếp.

Trên tờ The Guardian, Lee Taek Wang - một nhà bình luận văn hóa cho biết: “Bầu không khí do #MeToo tạo ra đã giúp phơi bày các vụ bê bối. Thế cờ đã xoay chuyển và giờ đây, ngành công nghiệp giải trí phải đương đầu với thực tế. Nó phải tạo ra một nền đạo đức mới”.

Từ đó, hàng loạt nghệ sĩ bị phanh phui chuyện quấy rối, tấn công tình dục và cưỡng hiếp. Sau sự chỉ trích, tẩy chay của công chúng, họ đánh mất sự nghiệp và đối mặt với bản án lương tâm. Hình phạt không loại trừ bất cứ ai, kể cả những người nổi tiếng, có địa vị trong ngành giải trí.

Hết đường trở lại ngành giải trí

Ngày 29/6, Real Research Korea công bố kết quả cuộc khảo sát những người nổi tiếng Hàn Quốc không được phép quay trở lại ngành giải trí. Cuộc bình chọn được thực hiện thông qua ứng dụng Real Research và tổng cộng 3.507 người trưởng thành Hàn Quốc tham gia từ ngày 9/5 đến 16/5. Go Young Wook là một trong 5 nghệ sĩ bị nêu tên.

Go Young Wook là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên phải đeo thiết bị theo dõi ở mắt cá chân. Korea JoongAng Daily cho biết Go Young Wook bị kết tội cưỡng hiếp và quấy rối 3 cô gái vị thành niên trong 5 lần từ năm 2010-2012. Sự việc diễn ra trong văn phòng ở Seoul và xe hơi của nam ca sĩ. Tòa án Tối cao vào năm 2013 ra phán quyết Go Young Wook ngồi tù hai năm 3 tháng và đeo thiết bị theo dõi ở mắt cá chân trong 3 năm sau khi anh ta được thả.

Go Young Wook phải đeo thiết bị theo dõi sau khi ra tù.

Go Young Wook ra tù vào năm 2015 và đeo thiết bị theo dõi mắt cá chân đến năm 2018. Theo Korea JoongAng Daily, khi Go Young Wook mở tài khoản Instagram và cố gắng trở lại ngành giải trí vào năm 2020, anh vấp phải phản ứng dữ dội từ cư dân mạng Hàn Quốc.

“Tôi đã bị cô lập với thế giới trong khoảng 9 năm và tôi không thể cứ sống như vậy. Vì vậy tôi đang thận trọng và cố gắng giao tiếp với thế giới”, anh cho biết trên trang cá nhân. Tuy nhiên, trong vòng vài giờ sau khi mở tài khoản, Ko Young Wook nhận hàng chục nghìn tin nhắn trên Twitter yêu cầu anh gỡ bỏ. Tài khoản bị xóa sau đó ít ngày.

Tương tự Go Young Wook, nhiều người phải từ giã sự nghiệp khi đang ở đỉnh cao vì cáo buộc hiếp dâm.

Nam diễn viên Kang Ji Hwan bị bắt vào ngày 9/7/2019 sau khi anh bị hai nhân viên nữ trong công ty buộc tội tấn công và cưỡng hiếp. Họ đến nhà Kang Ji Hwan để uống rượu sau bữa ăn tối của công ty. Những người phụ nữ cáo buộc nam diễn viên cưỡng hiếp và tấn công tình dục khi họ đang ngủ trong nhà riêng của anh. Một trong hai người phụ nữ thức dậy và thấy Kang Ji Hwan đang hành hung bạn mình. Cô nhận thấy quần áo trên người cũng xộc xệch.

Sau đó, Kang Ji Hwan thừa nhận mọi cáo buộc và xin lỗi. “Tôi thừa nhận mọi cáo buộc và tôi xin cúi đầu thành thật xin lỗi các nạn nhân. Tôi đã khiến họ tổn thương với hành vi sai trái không thể bào chữa. Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến mọi người đã phải bận tâm vì vấn đề này. Tôi chấp nhận mọi hình phạt cho tội ác của mình và lấy công chuộc tội’, anh cho biết.

Kang Ji Hwan mất sự nghiệp sau bê bối.

Khi đó, Kang Ji Hwan đang đảm nhận vai chính trong phim Joseon Survival. Khi tranh cãi nổ ra, ê-kíp thông báo dừng phát sóng phim và gấp rút tìm kiếm diễn viên thay thế Kang Ji Hwan.

Sau đó, đơn vị sản xuất Joseon Survival đâm đơn kiện Kang Ji Hwan, yêu cầu phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại. Tháng 5, Phòng dân sự 19-2 của Tòa án cấp cao Seoul ra phán quyết Kang Ji Hwan và công ty quản lý Jellyfish Entertainment phải trả 5,38 tỷ won cho Santa Claus - đơn vị sản xuất phim.

Nam diễn viên gạo cội Jo Min Ki bị cảnh sát điều tra vì cáo buộc quấy rối tình dục một số sinh viên khi đang giảng dạy tại Đại học Cheongju. Ban đầu, Jo Min Ki phủ nhận cáo buộc. Nhưng khi có nhiều người tố cáo và những bằng chứng được tung ra, diễn viên kỳ cựu thừa nhận đồng thời cho biết sẽ chân thành trả lời câu hỏi của cảnh sát. Ông bị sa thải vào tháng 2/2018 sau khi các cáo buộc cưỡng hiếp và quấy rối học sinh bị đưa ra ánh sáng.

Giữa tháng 3/2018, Korea Times đưa tin nam diễn viên kỳ cựu Jo Min Ki tự tử. Thi thể của ông được tìm thấy tại một bãi đậu xe ngầm ở Seoul. Thảm kịch diễn ra ba ngày trước khi Jo Min Ki có lịch ​​xuất hiện tại đồn cảnh sát để bị thẩm vấn về cáo buộc cưỡng bức.

Cảnh sát cho biết vợ của Jo Min Ki đã tìm thấy thi thể của ông vào khoảng 16h. Trước đó, Jo Min Ki từ bỏ vai diễn truyền hình và bị công ty quản lý chấm dứt hợp đồng. Jo là một trong số những nhân vật nổi tiếng của giới nghệ thuật, chính trị và truyền thông. Ông giành được hàng loạt giải thưởng cho các vai diễn truyền hình trong những năm 1990 và 2000.

Khép lại sự nghiệp trong song sắt

Joseph Son Hyung Min Son là một người Mỹ gốc Hàn và được biết đến thông qua bộ phim Austin Powers: International Man of Mystery. Năm 2011, anh ta bị kết án 7 năm tù chung thân ở California vì tội tra tấn, cưỡng hiếp tập thể năm 1990. Sau khi đánh Michael Thomas Graham - một tội phạm ở cùng phòng giam - đến chết, anh ta bị kết án thêm 27 năm vì tội ngộ sát.

Jung Joon Young nổi tiếng vào năm 2014 khi anh đứng thứ 3 trong cuộc thi âm nhạc, Super Star K. Anh có một số bản hit và tham gia nhiều chương trình truyền hình trước khi tuyên bố giải nghệ vì vướng bê bối.

Tháng 8/2021, tờ Vulture đưa tin hai ngôi sao Kpop Jung Joon Young và Choi Jong Hoon bị kết án tù vì tội hiếp dâm. Theo Tòa án quận trung tâm Seoul, cả Jung và Choi đều bị kết tội chủ mưu tấn công tình dục những phụ nữ không có khả năng kháng cự. Jung Joon Young cũng bị kết tội quay phim và phát tán tài liệu khiêu dâm của những người phụ nữ trên một cuộc trò chuyện nhóm mà không được sự đồng ý của nạn nhân. Nam ca sĩ bị kết án 6 năm tù và Choi bị 5 năm.

Jung Joon Young và Choi Jong Hoon tại cơ quan điều tra.

Trong phán quyết, Thẩm phán Kang Seong Soo nói: “Bị cáo đã phạm tội tình dục với nhiều phụ nữ, hạ thấp và coi họ như công cụ để thỏa mãn tình dục. Thật khó để hiểu được nỗi đau mà các nạn nhân phải chịu đựng”. Thẩm phán Kang lưu ý các nạn nhân "say xỉn và không thể chống cự". Cả Jung và Choi phải hoàn thành chương trình điều trị bạo lực tình dục kéo dài 80 giờ.

Theo hãng tin Yonhap, “Jung và Choi hãm hiếp tập thể các nạn nhân trong tình trạng say xỉn và không thể kháng cự”.

Các cáo buộc chống lại Jung và Choi lần đầu tiên được đưa ra ánh sáng vào tháng 3/2019. Cuộc điều tra ban đầu xoay quanh một thần tượng Kpop khác là Seungri, thành viên trẻ nhất của nhóm nhạc nam Big Bang. Sau khi cảnh sát phát hiện cuộc trò chuyện nhóm giữa Seungri, Jung Joon Young, Choi Jong Hoon cùng một số người khác, tội ác của những ngôi sao kể trên mới bị phanh phui.

The Guardian chỉ ra mức án tối thiểu cho tội hiếp dâm ở Hàn Quốc là 3 năm. Do đó, hầu hết tài khoản trực tuyến cho rằng hình phạt của Jung và Choi quá khoan hồng. "Các nạn nhân phải sống trong đau đớn suốt 60 năm tới, chứ không chỉ 6 năm", "Tôi nghe nói họ đã bật khóc khi nghe tuyên án. Tuy nhiên, các nạn nhân sẽ sống trong nước mắt cho đến cuối đời", The Guardian trích đăng bình luận trên cổng thông tin Hàn Quốc Naver.

Tin tức của Yonhap News chỉ ra, đạo diễn nổi tiếng Lee Youn Taek bị cáo buộc tấn công tình dục 9 phụ nữ 25 lần từ tháng 7/2010 đến tháng 12/2016. Nhiều nạn nhân của Lee cáo buộc anh ta hãm hiếp họ trong nhiều năm. Tuy nhiên, các cáo buộc hiếp dâm không thể được đệ trình theo luật hiện hành. Luật hiện hành có hiệu lực vào năm 2013 và cho phép điều tra tội phạm tình dục mà nạn nhân bị cáo buộc phải nộp đơn khiếu nại chính thức. Một trong những nữ diễn viên bị Lee quấy rối đã rơi vào trầm cảm.

Ban đầu, tòa án kết án Lee Youn Taek 6 năm tù giam. Tuy nhiên, sau đó, Tòa án tối cao Seoul hủy bỏ phán quyết của tòa án cấp thấp hơn và tăng thêm một năm tù trong bản án của Lee Young Taek.