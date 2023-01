Sao gốc Việt Quan Kế Huy tiếp tục thắng giải

Tài tử Quan Kế Huy tiếp tục thăng hoa khi thắng giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Critics Choice Award 2023.

Quan Kế Huy tiếp tục thắng giải tại Critics Choice Award 2023. Ảnh: People.

Sáng 16/1 (giờ Hà Nội), lễ trao giải Critics Choice Award 2023 lần thứ 28 được tổ chức tại Los Angeles (Mỹ). Màn trình diễn ấn tượng trong Everything Everywhere All at Once giúp Quan Kế Huy chiến thắng tại hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều, tôi sẽ cố gắng để không khóc trong tối nay. Tôi rất xúc động trước tình cảm và sự ủng hộ mà khán giả dành cho bộ phim. Tôi từng thấy lo lắng và mọi chuyện có thể đã khác nếu không có sự ghi nhận từ giới chuyên môn. Họ không chỉ giúp tạo nên thành công cho tác phẩm mà còn khiến người hâm mộ nhớ đến tôi. Tôi rất biết ơn vì điều đó", Quan Kế Huy chia sẻ.

Tác phẩm có sự góp mặt của Quan Kế Huy được đề cử 13 hạng mục. Ngoài Nam diễn viên phụ xuất sắc, Everything Everywhere All at Once còn chiến thắng tại các hạng mục Đạo diễn xuất sắc, Kịch bản xuất sắc và Biên tập xuất sắc.

Everything Everywhere All at Once giúp tên tuổi Quan Kế Huy vụt sáng trở lại. Ảnh: Gizmodo Australia.

Trước đó, diễn viên gốc Việt gây chấn động khi vượt qua tài tử Brad Pitt để thắng hạng mục Diễn viên phụ xuất sắc tại giải Quả cầu vàng lần thứ 80.

Everything Everywhere All at Once là tác phẩm hành động giả tưởng. Trong phim, Quan Kế Huy vào vai Waymond Wang người chồng kỳ quặc đầy bí ẩn của Evelyn (Dương Tử Quỳnh). Nam diễn viên gốc Việt để lại ấn tượng với lối diễn xuất chân thực. Khắc họa tâm lý của người chồng, người cha luôn dành nhiều tình cảm cho gia đình.

Quan Kế Huy bén duyên với Hollywood khi tham gia Indiana Jones and the Temple of Doom (1984) và The Goonies (1985). Tài tử từng chia sẻ tác phẩm Crazy Rich Asians (2018) là nguồn cảm hứng khiến anh muốn trở lại với diễn xuất. Quan Kế Huy từng tạm ngưng diễn xuất chuyển sang công việc trợ lý đạo diễn và điều phối viên đóng thế.