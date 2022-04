Sạn trong phim của Dương Dương, Triệu Lộ Tư

Bộ phim "Thả thí thiên hạ" do Dương Dương và Triệu Lộ Tư đóng chính được đầu tư vào kỹ xảo, cảnh hành động nhưng chưa mang lại hiệu quả.

Sina đưa tin bộ phim Thả thí thiên hạ (Tranh thiên hạ) thuộc thể loại võ hiệp, tình cảm do hai diễn viên 9X nổi tiếng bậc nhất tại Trung Quốc là Dương Dương và Triệu Lộ Tư đóng chính. Đây là lần đầu hai ngôi sao hợp tác với nhau.

Dự án do đạo diễn Doãn Đào chỉ đạo. Doãn Đào từng cầm trịch nhiều bộ phim cổ trang có thành tích tốt như Cẩm y chi hạ, Lưu ly, Thiên cổ quyết trần, Mộng tỉnh Trường An... Do đó, Thả thí thiên hạ được kỳ vọng sẽ là dự án phim có thành công bùng nổ trong năm 2022.

Lạm dụng kỹ xảo

Sau khi phát sóng 8 tập đầu tiên vào ngày 18/4, Thả thí thiên hạ được đánh giá có dàn diễn viên ngoại hình đẹp. Kỹ xảo, bối cảnh của phim được đầu tư chỉn chu hơn nhiều dự án cổ trang phát sóng trong thời gian qua như Hữu Phỉ, Hộc Châu phu nhân, Tuyết trung hãn đao hành...

Nam diễn viên Dương Dương được khen hợp tạo hình cổ trang. Tài tử vào vai Phong Lan Tức, không chỉ là bang chủ một phái, còn là vương gia. Dương Dương thể hiện được khí chất sang trọng, giỏi mưu tính, nắm giữ được mọi việc.

Triệu Lộ Tư cũng được nhận xét có tạo hình đẹp, phù hợp khi đứng cạnh Dương Dương. Vai diễn nữ hiệp giang hồ, cao thủ võ công Bạch Phong Tịch (tên khác Phong Tích Vân) là một thử thách với Triệu Lộ Tư vì trước đó cô thường thể hiện những nhân vật dễ thương, hoạt bát.

Theo Sina, sau khi phát sóng 8 tập, phim lộ nhiều sạn như Triệu Lộ Tư đi giày độn, cao khoảng 15 cm. Cảnh võ thuật trong phim nhiều và để lộ diễn viên đóng thế cho Triệu Lộ Tư. Cảnh Phong Lan Tức đỡ Bạch Phong Tịch khi cô ngã xuống vách núi dùng kỹ xảo giả, hai diễn viên biểu cảm kém, không phù hợp với tình huống nguy hiểm.

Bên cạnh đó, một số bộ trang phục của Dương Dương bị chê kém tinh tế. Theo đó, trang phục cổ đại thường có nhiều lớp, còn quần áo trong phim Thả thí thiên hạ được in họa tiết lên phần cổ nhìn giả tạo.

Cảnh hành động của phim lạm dụng kỹ xảo.

Sina bình luận ê-kíp làm phim nỗ lực trong việc tạo ra một tác phẩm võ thuật. Tuy nhiên, các cảnh võ thuật bị lạm dụng kỹ xảo. Khi các nhân vật chiến đấu, đạo diễn thường chỉ cắt góc quay phần chân hoặc tay, để tiện xử lý hậu kỳ, thêm kỹ xảo. Ví dụ như cảnh Bạch Phong Tịch sử dụng vũ khí là sợi dây để đánh kẻ thù chỉ thấy cô vung tay ra kẻ thù đã ngã xuống. Tương tự, Phong Lan Tức (Dương Dương) cũng chỉ quạt vài lần đối thủ đã gục ngã.

Theo Sina, phim cổ trang võ hiệp đúng chất phải có những cảnh đánh đấm thực sự, có lực, thay vì dựa vào kỹ xảo đẹp mắt.

Ngoài ra, trong phim có nhiều tình tiết mang đậm chất ngôn tình như bất kỳ khi nào Bạch Phong Tịch nguy hiểm, Phong Lan Tức sẽ có mặt kịp thời để giải cứu cô. Các nhân vật phản diện bị xây dựng kém thông minh, mắc nhiều lỗi để nâng sự tài giỏi của nam nữ chính.

Triệu Lộ Tư thử nghiệm thất bại

Triệu Lộ Tư là cái tên gây chú ý với hai bộ phim Trần Thiên Thiên trong lời đồn và Ôi hoàng đế bệ hạ của ta. Ba năm trở lại đây, Triệu Lộ Tư được nhớ đến với các danh xưng "mỹ nhân cổ trang mới", "thánh nữ xuyên không" hay "nữ hoàng web-drama".

Tuy nhiên, năng lực của Triệu Lộ Tư luôn là đề tài gây bàn tán. Gia tài diễn xuất của người đẹp cũng chỉ quẩn quanh lối mòn, đóng những vai có tính cách khá giống nhau, cách thể hiện một màu.

Để làm mới mình, người đẹp sinh năm 1998 vào vai Bạch Phong Tịch, một nữ hiệp phóng khoáng, là cao thủ võ công. Tuy nhiên, Sina đánh giá Triệu Lộ Tư thất bại trong việc thể hiện nhân vật.

Triệu Lộ Tư "gồng cứng" khi thể hiện vai nữ hiệp.

Nữ hiệp Bạch Phong Tịch bị Triệu Lộ Tư thể hiện không phóng khoáng mà thô lỗ, thậm chí ngang ngược. Bên cạnh đó, cách đi đứng, ăn uống của cô cũng không được lòng khán giả. Để thể hiện nhân vật với tính cách thẳng thắn, hào sảng, Triệu Lộ Tư thường ngồi dạng chân, ăn uống bỗ bã.

Nhiều khán giả nhận định Triệu Lộ Tư đang "gồng mình" để diễn Bạch Phong Tịch. Song, cách thể hiện của cô không gây thiện cảm cho người xem và không đúng với nhân vật trong nguyên tác.

"Triệu Lộ Tư vẫn chưa rũ bỏ được các nhân vật đã từng đóng. Cô diễn Bạch Phong Tịch mà khán giả nhầm tưởng là Lạc Phỉ Phỉ (Ôi! Hoàng đế bệ hạ của ta) hay Trần Thiên Thiên. Cô ấy chỉ hợp với vai diễn nhí nhảnh, dễ thương", một khán giả bình luận trên Sina.

Bên cạnh đó, tương tác giữa Triệu Lộ Tư và Dương Dương không tốt. Trong những tập đầu, nhân vật của họ chưa phải người yêu, đồng bọn cùng hành hiệp trượng nghĩa. Do đó, lời thoại và cách diễn của hai diễn viên gồng cứng, khiến người xem có cảm giác kịch.

Theo thống kê của trang Vlinkage, những tập mở màn của Thả thí thiên hạ có thành tích không nổi bật. Chỉ số truyền thông của phim chỉ dừng ở vị trí thứ ba, sau hai phim Ngự giao ký (Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân đóng) và Chúc khanh hảo (Viên Băng Nghiên và Trịnh Nghiệp Thành diễn). Điểm nhiệt độ (độ thảo luận trên mạng) của phim là 72,8, ở mức thấp so với dự án trọng điểm được Tencent sản xuất và có hai ngôi sao "lưu lượng" đóng chính.