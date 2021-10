Sản lượng thép Hòa Phát tăng tháng thứ 3 liên tiếp

Sau giai đoạn giảm liên tục từ tháng 3, sản lượng tiêu thụ thép các loại của Hòa Phát đã tăng trở lại từ tháng 7. Trong tháng 9, công ty này bán được 738.000 tấn thép các loại.

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) vừa có báo cáo về hoạt động bán hàng trong tháng 9 với sản lượng tiêu thụ thép các loại tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ và các tháng trước.

Cụ thể, trong tháng 9, sản lượng sản xuất thép thô của Hòa Phát đạt 686.000 tấn, tăng 20% so với cùng kỳ. Ở chiều bán, tập đoàn này ghi nhận sản lượng các sản phẩm thép tiêu thụ được trong tháng là 738.000 tấn, tăng 22% so với cùng kỳ và cao hơn 7% so với tháng 8.

Trong số này, lượng tiêu thụ thép xây dựng là 327.000 tấn, tăng 22% so với tháng 8; thép cuộn cán nóng đạt 176.000 tấn, còn lại là phôi thép, tôn mạ, ống thép các loại.

Với việc tăng 7% so với tháng 8, đây đã là tháng thứ 3 liên tiếp Hòa Phát ghi nhận tăng sản lượng tiêu thụ. Trước đó, sau khi đạt 1 triệu tấn thép tiêu thụ trong tháng 3, sản lượng tiêu thụ hàng tháng của tập đoàn này đã giảm liên tục xuống dưới 600.000 tấn vào tháng 6. Từ đó đến nay, sản lượng tiêu thụ thép của Hòa Phát đều giữ xu hướng tăng hàng tháng.

Cũng trong tháng 9, hoạt động xuất khẩu thép thành phẩm các loại của Hòa Phát ghi nhận tăng trưởng mạnh.

SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ THÉP HÀNG THÁNG CỦA HÒA PHÁT

Nhãn Tháng 1/2020 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tháng 1/2021 2 3 4 5 6 7 8 9 Sản lượng tiêu thụ hàng tháng tấn 175800 205490 351000 270000 258500 252000 300000 500000 522000 383000 552000 319000 670000 439000 1000000 869000 695000 569000 600000 690000 738000

Cụ thể, sản lượng xuất khẩu thép xây dựng của tập đoàn này đã đạt kỷ lục 120.000 tấn, cao gần gấp đôi so với cùng kỳ. Trong đó, thị trường xuất khẩu chính là Australia, Canada, Hong Kong, Hàn Quốc và một số nước trong khu vực Đông Nam Á.

Ngoài ra, sản phẩm tôn Hòa Phát cũng đạt sản lượng xuất khẩu cao nhất từ trước đến nay với gần 50.000 tấn, gấp đôi so với tháng 8. Sản phẩm ống thép Hòa Phát xuất khẩu cũng tăng 50% so với cùng kỳ.

Tính trong 9 tháng từ đầu năm, doanh nghiệp của tỷ phú Trần Đình Long đã sản xuất tổng cộng 6,1 triệu tấn thép thô, tăng 50% so với cùng kỳ.

Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép cùng giai đoạn này đạt 6,3 triệu tấn, tăng 43%. Trong đó, thép xây dựng là 2,8 triệu tấn, tăng 12%; thép cuộn cán nóng (HRC) đạt gần 2 triệu tấn; sản phẩm tôn đạt 273.000 tấn, gấp 2,6 lần và sản phẩm ống thép là 498.000 tấn, giảm 12%.

Năm nay, Hòa Phát đặt mục tiêu sản lượng sản phẩm thép xây dựng thành phẩm và phôi thép là 5 triệu tấn; sản phẩm HRC là 2,7 triệu tấn; ống thép, tôn mạ các loạt đạt lần lượt 920.000 tấn và 300.000 tấn.

Kết quả kinh doanh của Hòa Phát tăng mạnh từ đầu năm nhờ sản lượng tiêu thụ và giá thép tăng cao. Ảnh: Nam Khánh.

Các sản phẩm thép tiêu thụ kể trên sẽ là nguồn thu chính đóng góp vào kế hoạch kinh doanh 120.000 tỷ đồng doanh thu và 18.000 tỷ đồng lãi ròng năm nay của tập đoàn. So với năm liền trước, cả doanh thu và lợi nhuận kế hoạch của “vua thép” đều tăng 33%.

Ngoài ra, nguồn thu của Hòa Phát còn đến từ mảng bất động sản và nông nghiệp. Mới đây, tập đoàn này đã chính thức tham gia vào thị trường sản xuất và phân phối điện máy với việc chi gần 1.000 tỷ đồng góp vốn vào Công ty CP Điện máy gia dụng Hòa Phát.

Theo báo cáo tài chính bán niên của tập đoàn, trong nửa đầu năm này, Hòa Phát đã ghi nhận 66.899 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế 16.751 tỷ, tăng lần lượt 67% và 231% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là kết quả kinh doanh tốt nhất từ trước đến nay mà “vua thép” ghi nhận được trong 2 quý đầu năm.

Với kết quả này, Hòa Phát đã hoàn thành 56% chỉ tiêu doanh thu và 93% kế hoạch lợi nhuận chỉ sau nửa năm tài chính.