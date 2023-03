Sản lượng bán thép Hòa Phát tụt dốc

Theo báo cáo sản xuất trong tháng 2, sản lượng bán hàng các loại thép của Tập đoàn Hòa Phát tiếp tục giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) vừa công bố báo cáo sản xuất trong tháng 2 với sản lượng tiêu thụ thép các loại tiếp tục sụt giảm.

Cụ thể, trong tháng 2, nhà sản xuất thép đầu ngành này cho biết đã sản xuất 416.000 tấn thép thô, chỉ bằng 60% sản lượng cùng kỳ năm 2022. Sản lượng bán thép xây dựng, thép cuộn cán nóng (HRC) và phôi thép cũng đạt 475.000 tấn, tương đương gần 70% so với cùng kỳ. Tuy vậy, sản lượng tiêu thụ HRC là điểm sáng hiếm hoi khi có sản lượng cao gấp hơn 2 lần so với tháng 1.

Theo báo cáo của Hòa Phát, nhìn chung, sản lượng tiêu thụ các sản phẩm thép tại thị trường trong và ngoài nước đều giảm so với cùng kỳ. Tập đoàn cho biết tình trạng này phản ánh 2 trạng thái khác nhau của thị trường xây dựng đầu năm 2022 và 2023.

Quý I/2022, thép xây dựng tiêu thụ cao kỷ lục nhờ nhu cầu thị trường tăng trưởng mạnh. Nhưng sang năm 2023, thị trường trầm lắng do sức cầu yếu, dẫn đến mức tiêu thụ thép không khả quan.

Trong tháng 2 vừa qua, sản lượng tiêu thụ thép xây dựng của tập đoàn này đạt 282.000 tấn, giảm 37% so với tháng 2/2022. Tương tự, sản lượng tiêu thụ HRC ghi nhận 186.000 tấn, cao gấp đôi so với tháng 1 liền trước nhưng cũng giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Với sản phẩm hạ nguồn HRC, ống thép Hòa Phát ghi nhận tiêu thụ 54.000 tấn, giảm 31%; tôn mạ các loại đạt gần 27.000 tấn, giảm nhẹ so với cùng kỳ.

NHU CẦU THÉP SUY YẾU KHIẾN SẢN LƯỢNG BÁN HÀNG CỦA HÒA PHÁT LAO DỐC

Nhãn Tháng 1/2022 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng 1/2023 Tháng 2 Sản lượng bán thép tấn 631000 708000 832000 600000 660000 560000 526000 628000 555000 492000 443000 558000 402000 475000

Lũy kế 2 tháng đầu năm, sản lượng sản xuất thép thô của tập đoàn đạt 809.000 tấn, giảm 42% so với cùng kỳ. Sản lượng bán hàng thép xây dựng, HRC và phôi thép đạt 877.000 tấn, giảm 34% so với giai đoạn cùng kỳ.

Ngoài ra, Hòa Phát còn cung cấp cho thị trường 107.000 tấn ống thép, 48.000 tấn tôn mạ các loại, đạt tương ứng 83% và 68% so với sản lượng bán hàng 2 tháng đầu năm ngoái.

Doanh nghiệp được mệnh danh là "vua thép" cho biết năng lực sản xuất thép thô của tập đoàn hiện đạt 8,5 triệu tấn/năm, lớn nhất khu vực Đông nam Á. Tập đoàn dự kiến tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường trong và ngoài nước để điều tiết sản xuất cho phù hợp, bảo đảm việc làm cho người lao động.

Trong tháng 1 trước đó, sản lượng bán hàng của Hòa Phát đã chạm đáy thấp nhất kể từ đầu năm 2021. Dẫu vậy, doanh nghiệp này vẫn dẫn đầu về thị phần thép xây dựng với trên 36%.

Doanh nghiệp cho biết cả kỳ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán đều nằm trong tháng 1 nên nhu cầu thị trường vật liệu xây dựng nói chung và sắt thép nói riêng đều thấp, dẫn đến sản lượng sản xuất và bán hàng đều giảm đáng kể.

Năm nay, Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 150.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế toàn tập đoàn 8.000 tỷ đồng , tương ứng với tỷ lệ biên lãi thuần 5,33%.