San Francisco ban bố tình trạng khẩn cấp

Giới chức San Francisco hôm 28/7 quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp để ứng phó với đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ tại thành phố này, trong khi nguồn cung vaccine thiếu hụt.

Tuyên bố tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép chính quyền địa phương huy động thêm nguồn lực và nhân viên để đối phó với đợt bùng phát mới nhất này. Trong tổng số 4.600 ca trên toàn nước Mỹ, thành phố có tới 261 trường hợp, theo Sở Y tế Công cộng San Francisco.

“San Francisco là tâm chấn của đất nước. San Francisco chiếm tới 30% tổng số ca bệnh ở California”, quan chức y tế Susan Philip cho biết.

Bà nói thêm cuộc khủng hoảng hiện nay ảnh hưởng "một cách bất cân xứng" tới nhóm đàn ông quan hệ tình dục đồng giới, Guardian đưa tin.

“Chúng tôi đưa ra tuyên bố này để tái khẳng định cam kết đảm bảo phúc lợi cộng đồng, cho phép chúng tôi hành động nhanh hơn, phân phối các nguồn lực cần thiết để giúp những nhóm người bị ảnh hưởng nhiều nhất”, bà nói.

Dòng người chờ tiêm phòng bệnh đậu mùa khỉ hôm 21/7 tại Mỹ. Ảnh: New York Times.

Cùng ngày, ủy viên y tế bang New York Mary T Bassett tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ chuẩn bị là mối đe dọa với sức khỏe cộng đồng. Hơn 1/4 trường hợp ở Mỹ - 1.341 - là ở bang New York, chủ yếu tập trung ở thành phố New York.

Tuần trước, lãnh đạo San Francisco và những người ủng hộ cộng đồng LGBTQ+ đã biểu tình trước văn phòng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ tại bang. Họ cho rằng chính quyền đã hành động quá chậm trong đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ này.

Các tổ chức y tế địa phương ở San Francisco đã vận động nhằm hy vọng được tiếp cận dễ dàng hơn với xét nghiệm và vaccine. Cho đến nay, San Francisco đã nhận được 8.200 liều Jynneos - loại vaccine tốt nhất phòng bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, số lượng họ muốn có là 35.000 liều.

Người dân phải xếp hàng dài chờ đợi do nguồn cung khan hiếm. "Đáng lẽ chúng tôi đã có thể nhanh chóng kiểm soát lần bùng phát này", Thượng nghị sĩ Scott Wiener nói.