Sân bay Tân Sơn Nhất mở làn đón khách cho xe công nghệ Be

Theo như thỏa thuận với Cảng hàng không quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, hãng xe công nghệ Be sẽ thử nghiệm đón khách tại làn B của sân bay từ ngày 5/4.

Ngày 2/4, Công ty Cổ phần Be Group cho biết hãng đã hoàn tất ký kết hợp đồng nhượng quyền khai thác kinh doanh vận tải hành khách với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo đó, khu vực đón khách của Be được đặt tại làn B thuộc ga đến quốc tế, vị trí từ cột số 7 đến cột 11. Thời gian thử nghiệm đón khách bắt đầu từ ngày 5/4.

Theo hãng Be, việc bố trí làn B đáp ứng vị trí thuận tiện cho hành khách khi đi bộ từ ga quốc nội. Do đó, hành khách không phải di chuyển lên tầng cao hay đến các khu vực đón khách xa hơn như hiện nay.

"Đoạn đường này thông thoáng, có mái che, dễ dàng di chuyển. Hiện tại, mới chỉ có hãng Be được phép khai thác làn đón khách này", đại diện hãng Be cho biết.

Về giá cước, đại diện hãng Be cho biết khi đặt xe, số tiền hiển thị trên ứng dụng đã bao gồm 15.000 đồng phí điểm đón khách tại sân bay. Do đó, khách hàng chỉ phải trả thêm cho tài xế tiền vé dịch vụ dừng đỗ ôtô là 10.000 đồng.

Làn B và C trước đây dành cho các phương tiện không phải taxi, xe kinh doanh vận tải đón khách. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong khi đó, hồi tháng cuối năm 2020, hãng xe công nghệ Grab đề xuất Cảng hàng không Tân Sơn Nhất bố trí một làn riêng cho ôtô công nghệ đón khách và thu phí không quá 10.000 đồng/lượt. Tuy nhiên, phương án này chưa nhận được ý kiến phản hồi.

Đại diện Grab nói phương án đón khách tại làn riêng trong sân bay với xe công nghệ cũng đang được áp dụng tại một số sân bay ở các nước trong khu vực. Do đã có kinh nghiệm tổ chức đón khách tương tự nên công ty có thể triển khai chỉ trong vài ngày nếu phương án này được cảng hàng không Tân Sơn Nhất chấp thuận.

Hồi giữa tháng 11/2020, cảng hàng không Tân Sơn Nhất triển khai phân làn ôtô đón khách. Việc này giúp giảm tình trạng ùn tắc trước nhà ga quốc nội nhưng bị nhiều hành khách phản ánh bất cập, không tạo thuận lợi cho việc đón xe công nghệ.

Hành khách đón xe công nghệ phải lên tầng 4-5 hoặc di chuyển xa sau khi quy định phân làn ở sân bay Tân Sơn Nhất được áp dụng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Do các ứng dụng gọi xe công nghệ như Grab hay Be chưa ký kết hợp đồng nhượng quyền khai thác với sân bay nên không có làn riêng để đón khách. Hành khách muốn đón xe công nghệ do đó phải di chuyển lên tầng 3-5 của nhà xe TCP. Xe hợp đồng GrabCar, beCar do đó cũng phải trả mức phí gửi xe ít nhất 25.000 đồng thay vì chỉ 10.000 đồng phí ra vào sân bay như trước.

Đặc biệt, do lượng hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất rất lớn nhưng nhà xe TCP hiện chỉ có 2 thang máy nên thời gian chờ đợi để di chuyển lên tầng 3-5 kéo dài. Nhiều hành khách mất kiên nhẫn, chấp nhận đi cầu thang bộ với hành lý lỉnh kỉnh hoặc thậm chí đi bộ ra khỏi sân bay để đón xe công nghệ.