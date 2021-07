Samsung ra mắt điện thoại gập mới vào ngày 11/8

Hãng công nghệ Hàn Quốc đã xác nhận thời điểm ra mắt thế hệ Galaxy Z Fold và Flip tiếp theo.

Samsung vừa gửi thư mời tham dự sự kiện Galaxy Unpacked vào ngày 11/8. Tiêu đề mang thông điệp Get ready to unfold in nổi bật. Hình ảnh kèm theo ngầm liên tưởng dòng sản phẩm sắp được công bố.

Thư mời tham dự sự kiện Galaxy Unpacked vào ngày 11/8. Ảnh: Samsung.

Hãng in 2 hình khối có kiểu dáng đặc trưng của Galaxy Z Fold và Z Flip. Điều này củng cố thêm tin đồng trước đây về thời điểm ra mắt thế hệ điện thoại gập kế tiếp.

Sự kiện này sẽ được phát trực tiếp trên trang web chính thức của Samsung vào lúc 10h, ngày 11/8 theo múi giờ ET (khoảng 21h tại Việt Nam).

Để chào đón loạt sản phẩm mới, Samsung đã mở trang đặt trước. Người dùng chỉ cần điền tên, mail để nhận khuyến mãi 200 USD khi lên đời từ thiết bị cũ, ưu tiên mua gói bảo hành Samsung Care+ giá rẻ và cơ hội trúng phần quà đặc biệt (chưa công bố cụ thể).

Vào đầu tháng, 2 nguồn tin độc lập Ddaily và MySmartPrice cho rằng Samsung sẽ tổ chức sự kiện Galaxy Unpacked vào ngày 11/8 với tâm điểm là Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3, cùng với sự xuất hiện của đồng hồ thông minh Galaxy Watch4 và tai nghe Buds2.

Galaxy Z Fold3 là smartphone đáng mong đợi nhất trong giai đoạn giữa năm 2021. Theo các tin rò rỉ trước đây, điện thoại gập của Samsung được trang bị chipset Qualcomm Snapdragon 888, hỗ trợ bút S Pen, màn hình 120 Hz và có tổng cộng 5 camera, trong đó một nằm bên dưới màn hình chính.

Bên cạnh đó, dòng Flip gập theo chiều dọc độc đáo cũng được nâng cấp tấm nền 120 Hz và màn hình phụ bên ngoài kích thước lớn hơn. Đặc biệt, Samsung có thể hạ giá bán để Galaxy Z Flip3 dễ tiếp cận hơn.

Các sản phẩm khác có thể xuất hiện tại sự kiện này gồm bộ đôi smartwatch Galaxy Watch4/Watch4 Classic và tai nghe Galaxy Buds2.

Galaxy Watch4 được thiết kế lại, các cạnh phẳng, loại bỏ viền xoay, màn hình cảm ứng tròn dùng kính Gorilla Glass DX+ và có 2 nút bấm vật lý ở bên hông. Trong khi đó, Samsung giữ kiểu dáng truyền thống trên phiên bản Galaxy Watch4 Classic.

Cuối cùng, tai nghe Galaxy Buds2 có thể được cải tiến so với phiên bản đầu, bao gồm micro kép giúp chống ồn hiệu quả hơn và bổ sung cảm biến chuyển động.