Samsung Galaxy S23 có giá cao nhất 45 triệu đồng tại Việt Nam

Mức giá của bộ ba Galaxy S23 năm nay gần như tương đồng với thế hệ trước. Máy sẽ đến tay người dùng sau giai đoạn đặt trước vào giữa tháng 2.

Samsung Galaxy S23 series chính thức mở bán tại Việt Nam vào 18/2. Ảnh: Phương Lâm.

Trong sự kiện Galaxy Unpacked diễn ra vào 1h ngày 2/2, Samsung đã giới thiệu 3 mẫu máy thuộc S23 series bao gồm Galaxy S23, Galaxy S23 Plus và Galaxy S23 Ultra.

Trong đó, Galaxy S23 và S23 Plus có các lựa chọn với dung lượng RAM 8 GB, bộ nhớ tới 256 GB (với Galaxy S23) và 512 GB (S23 Plus). Trong khi đó, S23 Ultra có bản cao nhất với RAM 12 GB, bộ nhớ trong 1 TB.

Theo thông tin từ Samsung Việt Nam, Galaxy S23, Galaxy S23 Plus và Galaxy S23 Ultra có mức giá lần lượt cho phiên bản tiêu chuẩn là 22,99 triệu đồng, 26,99 triệu đồng và 31,99 triệu đồng.

Mẫu máy Mức giá (triệu đồng) Galaxy S23 8 GB/128 GB 22,99 Galaxy S23 8 GB/256 GB 24,99 Galaxy S23 Plus 8 GB/256 GB 26,99 Galaxy S23 Plus 8 GB/512 GB 29,99 Galaxy S23 Ultra 8 GB/256 GB 31,99 Galaxy S23 Ultra 12 GB/512 GB 36,99 Galaxy S23 Ultra 12 GB/1 TB 44,99

Trao đổi với Zing, đại diện các chuỗi bán lẻ như S.Studio by FPT Shop, Viettel Store và CellphoneS sẽ nhận đặt trước cả 3 mẫu máy này trong giai đoạn 2-17/2 và chính thức mở bán vào ngày 18/2 với mức giá như hãng đã công bố. Tuy nhiên mỗi chuỗi sẽ có các chương trình khuyến mãi, giảm giá riêng, cũng như một số phiên bản chỉ có thể đặt trước tại một số cửa hàng nhất định.

Năm nay Galaxy S23 series được trang bị chip Snapdragon 8 Gen 2 với khả năng tối ưu tốc độ và tăng cường thuật toán xử lý AI.

Cả 3 mẫu máy đều được trang bị màn hình Dynamic AMOLED 2X với độ sáng tối đa đạt 1.750 nits cùng tần số quét 120 Hz. Dòng sản phẩm này sở hữu kính cường lực Victus 2 và chuẩn kháng nước và bụi IP68.

Bên cạnh đó, Galaxy S23 hỗ trợ sạc nhanh 25 W trong khi Galaxy S23 Plus và S23 Ultra hỗ trợ công suất sạc nhanh tối đa lên tới 45 W. Bản S23 Ultra vẫn giữ viên pin 5.000 mAh, trong khi Galaxy S23 và S23 Plus đều được nâng dung lượng pin thêm 200 mAh so với thế hệ trước, lần lượt là 3.900 mAh và 4.700 mAh.

Ngoài ra, Samsung cho biết Galaxy S23 kết hợp giữa thuật toán tối ưu quá trình sử dụng và hệ thống tản nhiệt buồng hơi mới, mang đến thời lượng sử dụng dài hơn.