Saigon Heat áp đảo Hanoi Buffaloes trước chung kết VBA 2022

Saigon Heat sở hữu lực lượng nội binh, Việt kiều và ngoại binh đồng đều, do đó được đánh giá cao hơn Hanoi Buffaloes ở chung kết VBA lúc 17h tối nay (28/8).

Saigon Heat đã đánh bại Ho Chi Minh City Wings để vào chung kết VBA 2022. Hanoi Buffaloes cũng không khó để vượt qua Nha Trang Dolphins, trở lại chung kết VBA kể từ năm 2018. Loạt chung kết VBA 2022 diễn ra 5 trận theo thể thức best of five (đấu 5, thắng 3).

Heat có thành tích rất tốt trước Buffaloes những năm gần đây. Ảnh: VBA.

Chung kết trong mơ

Heat và Buffaloes vào chung kết VBA 2022 phản ánh đúng sức mạnh của họ trước khi mùa này khởi tranh. Với Heat, họ không còn ngôi sao Việt kiều Christian Juzang nhưng sự đồng đều ở dàn nội binh, Việt kiều và ngoại binh giúp "Ông 30" vẫn quá mạnh so với phần còn lại. Trong khi đó, sức mạnh của Buffaloes cải thiện nhờ có Tâm Đinh, VĐV Việt kiều nổi tiếng nhất lịch sử VBA.

Heat có cơ hội vô địch VBA lần thứ ba liên tiếp còn Buffaloes trở lại loạt chung kết sau 4 năm chờ đợi. Trước đó, Buffaloes bị Cantho Catfish đè bẹp với tỷ số 0-3 ở trận chung kết năm 2018. Đó là trận chung kết có tỷ số cách biệt nhất lịch sử VBA.

Mùa này, Heat vẫn thể hiện sức mạnh áp đảo ở regular season với thành tích 9 chiến thắng và 3 thất bại. Buffaloes xếp thứ nhì với 7 chiến thắng và 5 thất bại.

Trong lần đầu tiên gặp nhau ở chung kết VBA, Heat được đánh giá chiếm thế áp đảo nhờ lực lượng trội hơn. Về thành tích đối đầu, nhà đương kim vô địch cũng hơn hẳn. Lần cuối cùng Buffaloes đánh bại Heat đã cách đây 3 năm tại VBA 2019. Mùa này, Heat toàn thắng cả hai trận trước Buffaloes ở regular season.

Trong đó, trận thua 67-77 ngày 29/6 là ký ức khó quên của Buffaloes. Thầy trò HLV Eric Weissling có hiệp thứ tư thảm họa khi chỉ ghi 4 điểm và để thua ngược.

Phú Vinh và Kim Bản là những tài năng sáng giá nhất của bóng rổ Việt Nam. Ảnh: VBA.

Heat vượt trội thế nào?

Heat hiện sở hữu lực lượng vừa đẳng cấp, vừa kinh nghiệm trên mặt bằng VBA. Trừ hai ngoại binh Alonzo Stafford và Madarious Gibbs, đội hình của Heat ổn định với các cầu thủ đấu cùng nhau nhiều năm qua.

Dàn nội binh của Heat gồm có Nguyễn Huỳnh Phú Vinh, Võ Kim Bản, Dư Minh An cùng ngôi sao Việt kiều Trần Khoa Đăng. Họ quá hiểu nhau sau nhiều năm sát cánh, hiện là trụ cột của tuyển bóng rổ Việt Nam. Trong khi đó, Tim Waale, Hoàng Tú tiến bộ rõ trong mùa này để giúp Heat tăng chiều sâu phòng ngự.

Về phía Buffaloes, họ có Nguyễn Phú Hoàng và Đinh Thanh Tâm từng vô địch VBA. Tuy nhiên, cả hai đã ngoài 30 và không còn duy trì thể trạng đỉnh cao.

Những nội binh khác của Buffaloes như Đinh Tiến Công, Nguyễn Tiến Dương hay Bùi Thái Hà đều không có phong độ ổn định. Trong khi các cầu thủ trẻ như Trần Minh Hiếu hay Nguyễn Đường Quang Anh chưa đủ trưởng thành, Buffaloes phụ thuộc nhiều vào cặp ngoại binh Shane Henry và Jeffery Stubbs.

Cả Buffaloes (ghi trung bình 78,6 điểm ở regular season) và Heat (77,9 điểm) đều sở hữu hàng công mạnh. Tuy nhiên, “Ông 30” xuất sắc hơn trong phòng thủ. Theo thống kê, Heat là hàng thủ tốt nhất giải khi chỉ để đối thủ ghi 69,4 điểm/trận. Trong khi đó, Buffaloes là hàng thủ tệ thứ 3 của giải khi thua 78,4 điểm/ trận.

Nhờ xếp trên ở giai đoạn regular season, Heat sẽ được chơi hai trận đầu trên sân nhà. Nếu không thể giành ít nhất một chiến thắng trên sân khách, Buffaloes sẽ bị đẩy vào thế chân tường trước khi trở về sân nhà.