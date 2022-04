Saigon Expresso: TP.HCM tiếp tục có mưa to đến ngày 3/5

Sở Quy hoạch và Kiến trúc cho biết nhà ga metro Bến Thành tại khu vực quảng trường Quách Thị Trang được kỳ vọng sẽ trở thành công trình mang tính biểu tượng mới cho TP.HCM.

Ngày 1/5

TP.HCM tiếp tục có mưa to đến ngày 3/5. Mưa rào và dông xuất hiện cục bộ, mưa dông tập trung vào chiều và tối.

Công an TP Thủ Đức cấp CCCD gắn chip cho học sinh trong kỳ nghỉ lễ. Công an các phường ưu tiên làm CCCD cho học sinh 15-18 tuổi. Việc tranh thủ những ngày nghỉ lễ để cấp CCCD cho học sinh là tạo điều kiện thuận lợi để các em học tập và ôn thi thời gian sắp tới.

TP.HCM sẽ có biểu tượng mới. Rào chắn metro được tháo dỡ, một trong những điều mà người dân TP trông ngóng nhất đó là hình hài của vòng xoay Quách Thị Trang ngày trở lại. Sở Quy hoạch và Kiến trúc cho biết nhà ga metro Bến Thành tại khu vực quảng trường Quách Thị Trang được kỳ vọng sẽ trở thành công trình mang tính biểu tượng mới cho TP.HCM.

Du khách chọn bảo tàng, di tích lịch sử là điểm đến chơi lễ. Ngày 30/4, hàng nghìn khách đã đến Dinh Thống Nhất, chủ yếu là sinh viên đi theo từng nhóm, gia đình... Trong sáng cùng ngày, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh có khoảng 500 khách đến tham quan. Bảo tàng Lịch sử TP.HCM giảm 20% giá vé để thu hút khách. Các bảo tàng trên địa bàn TP cũng đón khách nhộn nhịp trở lại.

Thịt, cá, rau củ... hút hàng ngày nghỉ lễ. Trưa chiều 30/4, nhiều điểm chợ, siêu thị tại TP.HCM tiếp lượng lớn khách, đặc biệt gian hàng thịt, cá, trái cây, đồ uống khách đổ về nườm nượp. Lượng hàng hóa tại các điểm kinh doanh tăng 20-30%, các mặt hàng tươi sống được chạy khuyến mãi với mức phổ biến từ 5-20%, cá biệt có mặt hàng khuyến mãi đến 50%.

Xuất hiện tình trạng người ngoài chung cư Masteri An Phú (TP Thủ Đức) vào lấy hàng giao của cư dân. Trưa 26/4, một cư dân bị mất kiện hàng do shipper giao đến khu vực giao nhận ở tầng hầm B1 tháp A, đã ghi rõ tên và mã căn hộ. Sau khi kiểm tra camera an ninh, cư dân phát hiện có người ngoài chung cư vào lấy đồ. "Người đó xuống tầng hầm lấy đồ gì đó sẵn tiện cầm luôn đồ của mình và chắc chắn không có cách nào lấy lại được", cư dân cho hay. Tình trạng này cũng được một số cư dân khác phản ánh.

Khoảng 200 khách đăng ký trải nghiệm du lịch trực thăng "Ngắm thành phố từ trên cao" trong lễ. Ngày 29/4, Công ty TSTtourist đã thực hiện 2 chuyến bay cho những vị khách đầu tiên và ngày 30/4 tiếp tục thực hiện 2 chuyến bay với khoảng 32 khách.

Tài xế được thưởng 20.000 đồng/chuyến khi đón khách ở sân bay Tân Sơn Nhất từ 29/4 đến 3/5. Đây là chương trình mới nhất của Grab để khuyến khích các bác tài tham gia đón khách góp phần bớt căng thẳng thiếu xe ở sân bay. Tuy nhiên, ở một số thời điểm khách đông, việc đặt xe công nghệ sẽ bị kéo dài thời gian chờ đợi.

Kiều hối gửi về TP.HCM đạt 1.775 tỷ USD trong quý I. Số tiền này tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2021. Hiện kiều hối chiếm khoảng 12% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố.

Gỡ bất cập trong định giá đất tại TP.HCM. UBND TP đề nghị lãnh đạo Chính phủ chấp thuận cho thành phố xây dựng và ban hành hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với thực tế gồm việc tính tiền sử dụng, thuê đất với các khu, thửa đất mà không phân biệt trên hay dưới 30 tỷ đồng . Phó thủ tướng giao Bộ Tài nguyên Môi trường cùng bộ, ngành nghiên cứu, khắc phục bất cập vấn đề này.