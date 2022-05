Saigon Expresso: TP.HCM đứng thứ 3 cả nước về thu hút vốn FDI

Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê, 5 tháng đầu năm, Bình Dương, Bắc Ninh, TP.HCM lần lượt là 3 địa phương thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất cả nước.

Ngày 31/5

TP.HCM đứng thứ 3 cả nước về thu hút vốn FDI, sau Bình Dương và Bắc Ninh. Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê, tính đến hết ngày 20/5, TP.HCM đã thu hút 28,4 triệu USD vốn đăng ký mới và điều chỉnh, tăng nhẹ 4% so với mức 795 triệu USD cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, vốn đăng ký mới là 204,9 triệu USD và vốn điều chỉnh tăng là 623,5 triệu USD .

Máy bay không thể đáp xuống Tân Sơn Nhất vì dông gió. Chiều 30/5, nhiều chuyến bay đến Tân Sơn Nhất phải bay lòng vòng trên bầu trời, không thể hạ cánh do mưa lớn kèm gió giật mạnh. Sau khi thời tiết ổn định, các chuyến bay đã cất, hạ cánh bình thường trở lại.

Đóng đường dưới cầu Rạch Chiếc. Theo đó, xe trong các khu dân cư Bắc Rạch Chiếc muốn vào trung tâm thành phố phải vòng qua đường song hành bên trái xa lộ Hà Nội về trạm BOT để quay đầu, thay vì theo đường bên hông cầu chạy vòng lên như trước. Ôtô phải đóng phí từ 24.000 đồng đến 137.000 đồng tùy xe.

Kinh phí làm đường trên cao Bắc - Nam TP.HCM tăng hơn 8.000 tỷ đồng . Theo đề xuất mới nhất, tổng mức đầu tư dự án đường trên cao Bắc - Nam TP.HCM là 38.192 tỷ đồng , tăng hơn 8.000 tỷ đồng so với báo cáo đầu kỳ hồi tháng 12/2021. Khoản dự toán chênh lên được lý giải do chi phí giải phóng mặt bằng tăng theo giá trị thị trường thực tế trên các đoạn dự án đi qua.

TP.HCM có trung tâm tim mạch chuyên sâu cho trẻ em. Ngày 1/6, trung tâm tim mạch chuyên sâu đặt tại Bệnh viện Nhi đồng 1, chính thức hoạt động sau gần 3 năm xây dựng. Đây là một trong 5 trung tâm chuyên sâu về nhi khoa của Bệnh viện Nhi đồng 1 được xây mới bằng chính ngân sách đầu tư của thành phố, có quy mô ngang tầm các nước phát triển trong khu vực Đông Nam Á.

Số ca sốt xuất huyết nặng tăng nhanh ở TP.HCM, thêm 121 ổ dịch mới. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, trong tuần 21 (từ ngày 20/5 đến 26/5), TP.HCM ghi nhận 1.402 ca bệnh sốt xuất huyết, tăng 457 ca (48,4%) so với trung bình 4 tuần trước. Như vậy, trong 5 tháng đầu năm 2022, TP.HCM ghi nhận 10.052 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 46,4% so với cùng kỳ năm 2021. Số ca sốt xuất huyết nặng là 194, tăng gần gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2021 (28 ca).

Thời tiết TP.HCM giảm mưa, chỉ số UV tăng. Hôm nay, TP.HCM có nắng sớm, càng về trưa càng nắng gắt, đến trưa trời kéo mây, khả năng có mưa thấp. Lượng UV cao nhất lúc 11h ở mức 9. Nhiệt độ cả ngày dao động trong khoảng 27-33 độ C.