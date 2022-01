Saigon Expresso: Thu hồi bàn tiếp nhận hàng hóa tại chung cư ở TP.HCM

Chung cư La Astoria (TP Thủ Đức) thông báo đến toàn bộ cư dân việc thu hồi bàn tiếp nhận hàng hóa tại chung cư từ 17h ngày 19/1.

Ngày 20/1

Lắp bảng thông báo xe chạy quá tốc độ. Hệ thống bảng điện tử hiển thị thông tin biển số, vận tốc xe vi phạm nhằm cảnh báo tài xế vừa được thành phố lắp đặt tại 8 điểm bắn tốc độ ở nhiều tuyến giao thông chính như hầm vượt sông Sài Gòn, đường Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 22, cầu Phú Mỹ, quốc lộ 1...

Giá phòng khách sạn tăng hơn 20%. Giá phòng trung bình của các khu lưu trú toàn TP.HCM chứng kiến mức tăng 21% theo quý, lên gần 1,4 triệu đồng phòng/đêm, chủ yếu đón khách trong nước.

Thu hồi bàn tiếp nhận hàng hóa tại chung cư. Chung cư La Astoria (TP Thủ Đức) thông báo đến toàn bộ cư dân việc thu hồi bàn tiếp nhận hàng hóa tại chung cư từ 17h ngày 19/1 nhằm tạo sự linh hoạt, thuận tiện và đảm bảo an ninh cũng như tránh thất thoát tài sản của cư dân.

6 ca dương tính liên quan chùm Omicron cộng đồng. Sở Y tế TP.HCM cho biết quá trình truy vết xác định 5 ca dương tính liên quan người bệnh nhập cảnh, trong đó 3 F0 nhiễm Omicron đã công bố.

Chung cư Hà Đô Centrosa Garden vệ sinh mặt ngoài kính. Trong khoảng thời gian 8-17h từ ngày 21/1 đến ngày 29/1, chung cư Hà Đô Centrosa Garden (quận 10) thực hiện vệ sinh toàn bộ kính mặt ngoài của toà nhà Iris. Ban quản lý khuyến cáo cư dân đóng tất cả cửa sổ, cửa ban công và rèm cửa của căn hộ trong thời gian vệ sinh.

Đề nghị truy tố 2 bị can tổ chức tiêm vaccine trái phép. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can trong vụ tổ chức tiêm vaccine trái phép.

Công nhân ở lại TP.HCM dịp Tết tăng 30%. Hơn 420.000 công nhân làm việc tại các nhà máy ở lại thành phố đón Tết do thu nhập giảm sút, lo ngại dịch và các quy định cách ly của địa phương.

Đề xuất gói hỗ trợ lãi suất 100 tỷ cho dân vay sửa nhà trọ. Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất UBND TP.HCM ban hành gói hỗ trợ lãi suất cho vay khoảng 100 tỷ đồng để các chủ nhà trọ nâng cấp, cải tạo các phòng trọ.

Các cá nhân, nhóm thiện nguyện đóng góp 620 tỷ đồng trong đại dịch. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội tại TP.HCM, các cá nhân, nhóm thiện nguyện đã đóng góp khoảng 620 tỷ đồng phục vụ trực tiếp cho các hoạt động phòng, chống dịch.

Từ ngày 17-23/1, hệ thống BVĐK Tâm Anh tổ chức tuần tư vấn "Bí quyết khoa học điều trị vô sinh hiếm muộn thành công, sinh con khỏe mạnh" với sự tham gia của PGS.TS.BS Lê Hoàng, ThS.BS Giang Huỳnh Như và các chuyên gia Hỗ trợ sinh sản, Nam học, Phôi học…

Cưỡng chế hơn 111 tỷ đồng tiền thuế của Thuduc House. Cục Thuế TP.HCM đã ra quyết định cưỡng chế thi hành 111,4 tỷ đồng tiền thuế với Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức - Thuduc House (TDH).

