Saigon Expresso: Hoa hồng in chữ, dát vàng đắt khách dịp Valentine

Thị trường Valentine ở TP.HCM năm nay khá sôi động, ngoài các loại hoa hồng thông thường, hoa in chữ, hoa dát vàng, hoa nhuộm màu lạ khá đắt khách.

Ngày 13/2

TP.HCM muốn khởi động lại dự án Vành đai 2. Việc tái khởi động đoạn 2,7 km Vành đai 2 sau hai năm dừng thi công và cân đối vốn đầu tư 11 km còn lại để khép kín toàn tuyến được TP.HCM đặt mục tiêu từ năm nay.

Người lạ vào chung cư TP.HCM trộm đồ. Một người đàn ông vào khu vực hòm thư tòa nhà Landmark Plus, chung cư Vinhomes Central Park (quận Bình Thạnh) trộm nhiều đồ của cư dân. Hiện tòa nhà đã lắp thêm camera, dán cảnh báo, thông tin với lễ tân, an ninh kiểm tra kỹ người lạ vào chung cư.

Nhà máy TP.HCM về miền Tây tuyển công nhân. Khó tìm nguồn ở thành phố, nhiều nhà máy về các tỉnh miền Tây, gõ cửa từng nhà tuyển công nhân, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, gia tăng đơn hàng.

Sinh viên lỉnh kỉnh hành lý đổ về TP.HCM học trực tiếp. Hôm qua, nhiều phụ huynh, sinh viên từ các địa phương tấp nập lên thành phố để chuẩn bị chỗ ở cho đợt học trực tiếp từ ngày 14/2 tới. Đa phần là sinh viên năm nhất, các em đã trúng tuyển nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên phải trải qua một học kỳ bằng hình thức online.

Chung cư thông báo kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022-2023. Chung cư La Astoria (TP Thủ Đức) thông tin đến cư dân nộp hồ sơ tuyển sinh vào các lớp đầu cấp (lớp lá, 1 và 6) tại văn phòng Ban quản lý trước ngày 28/4.

Hoa hồng in chữ, dát vàng đắt khách dịp Valentine. Thị trường Valentine tại TP.HCM năm nay khá sôi động, ngoài các loại hoa hồng thông thường, hoa in chữ, hoa dát vàng, hoa nhuộm màu lạ khá đắt khách, thậm chí "cháy hàng". Mỗi cành hồng in chữ "Love" được nhập từ Ecuador về bằng máy bay, bán với giá 200.000 đồng.