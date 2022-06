Saigon Expresso: Giá thuê văn phòng về mức trước dịch

Tỷ lệ văn phòng còn trống thấp hơn giai đoạn thành phố bắt đầu giai đoạn giãn cách xã hội, đẩy giá thuê lên bằng mức đại dịch.

Ngày 29/6

Giá thuê văn phòng về mức trước dịch. Theo báo cáo thị trường bất động sản TP.HCM quý II/2022 của Knight Frank, giá thuê văn phòng hạng A (gồm phí dịch vụ, chưa gồm VAT) đã đạt mức trung bình 57,71 USD /m2, cao hơn 5,2% so với cùng kỳ 2021, tức quay về mức giá năm 2020. 33,79 USD /m2 là giá thuê trung bình các văn phòng hạng B, cao hơn năm ngoái 5,9% nhưng lại giảm 0,7% so với quý I/2022. Hết quý II/2022, tỉ lệ văn phòng hạng B còn trống là 8,2%, cao hơn 0,7% so với quý đầu năm.

Giá biệt thự, nhà phố tăng cao kỷ lục. Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc bộ phận nhà ở CBRE Việt Nam, cho hay số lượng dự án nhà phố/biệt thự ít và hạn chế với tỷ lệ sản phẩm không nhiều. Tỷ lệ hấp thụ phân khúc này khá cao bởi nhu cầu của nhà đầu tư lớn trong khi sản phẩm chào bán thấp. Tốc độ tăng giá của phân khúc này cao. Giá sản phẩm trung bình 200-400 triệu đồng/m2, đặc biệt có những sản phẩm biệt thự lên đến 700 tỷ đồng /căn, tạo ra mặt bằng giá mới trên thị trường biệt thự TP.HCM.

Cấm xe vào phố đi bộ Nguyễn Huệ 3 buổi tối cuối tuần. Nhằm phục vụ tổ chức dịp kỷ niệm 46 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2022), TP.HCM sẽ cấm tất cả phương tiện không được lưu thông vào đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng) từ 18h đến 22h ngày 30/6 và 1/7, từ 18h đến 23h ngày 2/7.

Dôi dư công chức tại TP.HCM. Theo Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân, TP.HCM hiện dôi dư 5.705 công viên chức so với số lượng biên chế được trung ương giao, bao gồm 3.601 công chức và 2.104 viên chức. Tuy nhiên, lượng viên chức chênh lệch đều đang làm việc, không phải dôi dư. Số biên chế tại địa phương nhiều hơn số lượng được trung ương duyệt có nguyên nhân từ việc tốc độ gia tăng dân số cao, số lượng bệnh viện, trường học tăng cao theo từng năm.

Số ca mắc sốt xuất huyết ở người lớn và phụ nữ mang thai tăng cao dù chưa tới đỉnh dịch. Theo TS.BS Nguyễn Văn Hảo, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc người lớn, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, ngày xưa bệnh sốt xuất huyết chủ yếu xuất hiện ở trẻ em, nhưng hiện nay lứa tuổi mắc sốt xuất huyết đang ngày càng tăng lên, lứa tuổi trung bình mắc bệnh là lứa tuổi thanh niên từ 25-30 tuổi. Hiện nay tỷ lệ mắc sốt xuất huyết ở người lớn chiếm 60% và trẻ em chỉ còn 40%.

Thứ tư (29/6), TP.HCM có mưa dông từ rạng sáng; trời mát, nhiều mây lúc đầu giờ. Từ sau 9 giờ trời giảm mây, nắng nóng dần. Lượng UV cao nhất ở mức 11 lúc giữa trưa. Buổi chiều dự báo có mưa dông thoáng qua vài khu vực lúc 15h và 17h. Nhiệt độ cả ngày dao động trong khoảng 27-34 độ C.