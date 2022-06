Sai phạm ở 3 khu đô thị dọc trục Tố Hữu - Nguyễn Thanh Bình

Hàng loạt dự án trong khu đô thị Trung Văn, Phùng Khoang, Dương Nội dính sai phạm khi tăng hệ số sử dụng đất. Làng lụa Vạn Phúc (Hà Đông) cũng bị điểm tên trong kết luận thanh tra.

Sau khi kiểm tra công tác quy hoạch, quản lý xây dựng tại 24 đồ án công trình tại đường Tố Hữu (quận Nam Từ Liêm), Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết 21 dự án còn vi phạm, thiếu sót.

Nhiều sai phạm ở khu nhà ở cho cán bộ chiến sĩ

Quy hoạch năm 2000 của huyện Từ Liêm (nay là quận Nam Từ Liêm) cho phép một ô đất có hệ số sử dụng đất 1,88 lần và cao trung bình 4 tầng. Nhưng sau đó quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Trung Văn được chuyển đổi thành hệ số sử dụng đất 3,5-4,3 lần, tầng cao trung bình từ 7,6 tăng lên thành 10-12 tầng.

Cũng liên quan khu vực này, Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra nhiều dự án có quy hoạch chi tiết bị điều chỉnh cục bộ sai quy định, khiến chỉ tiêu mật độ xây dựng tăng 10-20%, tầng cao tăng 14-19 tầng và làm gia tăng dân số khoảng 500-2.200 người/dự án.

Các công trình này gồm: dự án nhà ở kết hợp văn phòng với một phần diện tích sàn sử dụng cho hoạt động nghiệp vụ của Cục 682 - Tổng cục An ninh; khu nhà ở hỗn hợp và nhà ở cho cán bộ chiến sĩ Cục Điều tra tội phạm và trật tự xã hội - C37 Bộ Công An; công trình hỗn hợp và nhà ở cho cán bộ chiến sĩ Nhà xuất bản Công an nhân dân; khu nhà ở hỗn hợp và một phần làm nhà ở bán cho cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - C14 Bộ Công an.

Trục đường Tố Hữu thường xuyên ùn tắc trong giờ cao điểm, bên trái là dự án C37 Bắc Hà Tower - một trong những dự án sai phạm trên tuyến đường này. Ảnh: Ngọc Tân.

Ngoài ra, kết luận thanh tra xác định với 7 dự án, công trình ở hai bên đường Tố Hữu, Sở Quy hoạch Kiến trúc đã có văn bản chấp thuận tổng mặt bằng, phương án kỹ thuật không tính tầng áp mái, tầng kỹ thuật và mái tum vào tổng số tầng công trình.

Đồng thời, 16 dự án trên tuyến đường này được phê duyệt tổng mặt bằng và phương án kỹ thuật mà không có chỉ giới xây dựng, không có cốt xây dựng làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng và đầu tư xây dựng.

15 dự án, công trình có tầng hầm vượt quá chỉ giới xây dựng nhưng không được UBND Hà Nội cho phép và 8 dự án được xác định chậm tiến độ từ 8 tháng đến 7 năm (tính đến thời điểm tháng 8/2020). Một số dự án lớn trong số này là Emico Tower, khách sạn Black Diamon, dự án Garden - Court...

Một số chỉ tiêu của các dự án hai bên đường Tố Hữu cũng không đúng với quy định, thiếu diện tích đất cho trường mầm non, tiểu học, THPT cùng các tiện ích như cây xanh, trạm y tế, chợ.

Trong khu đô thị mới Phùng Khoang, chủ đầu tư xây sai quy hoạch tại các biệt thự BT03, BT15, BT18, BT24 và BT25 thuộc khu nhà ở. Các dự án này cơi nới thêm mái vát, tầng tum... và đã được UBND phường Trung Văn yêu cầu xử lý vào năm 2018. Nhưng đến tháng 8/2020, những bộ phận công trình sai quy hoạch này vẫn chưa được xử lý triệt để.

Cơ quan thanh tra xác định trách nhiệm thuộc về Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, UBND phường Trung Văn và UBND quận Nam Từ Liêm cùng chủ đầu tư là Công ty Cổ phần tập đoàn Bắc Hà, Sở Xây dựng Hà Nội.

6 lần điều chỉnh quy hoạch ở Vạn Phúc

Đối với sai phạm quy hoạch ở đường Nguyễn Thanh Bình (quận Hà Đông), dự án được quan tâm nhất là điểm tiểu thủ công nghiệp làng nghề dệt lụa Vạn Phúc. Dự án do Ban Quản lý dự án các cụm, điểm công nghiệp - Làng nghề Hà Đông là chủ đầu tư theo Quyết định vào tháng 6/2005 của UBND tỉnh Hà Tây.

Theo đó, tại thời điểm thanh tra vào năm 2020, cơ quan chức năng xác định 7/20 ô đất đang được sử dụng sai chức năng sử dụng đất so với đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt. Các lô đất vốn được quy hoạch làm công trình công cộng, cây xanh, bãi đỗ xe thì nay được chuyển thành đất cho thuê bãi chứa coppha hoặc làm nhà xưởng, cho thuê làm sân bóng, điểm buôn bán đồ cũ...

Ngoài ra, cơ quan chức năng kiểm tra 10 công trình tại ô đất sản xuất dệt may và ô đất cung ứng vật tư thu gom, giới thiệu sản phẩm thì phát hiện 8 công trình có hiện tượng sử dụng làm nhà ở. Việc này vi phạm quy định của Hà Nội về việc không được biến nhà xưởng thành nhà ở của gia đình, xây dựng phải theo thiết kế đã cam kết, phê duyệt.

Một số dự án sai phạm trên trục đường Tố Hữu - Nguyễn Thanh Bình. Đồ họa: Mỹ Hà.

Tổng kết lại, Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết UBND thị xã Hà Đông và UBND quận Hà Đông đã 6 lần điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết điểm tiểu thủ công nghiệp làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, trong đó 2 lần điều chỉnh đồ án và 4 lần điều chỉnh cục bộ.

Việc điều chỉnh này không tính toán khả năng cung cấp hạ tầng kỹ thuật, xã hội. Đồng thời, đồ án điều chỉnh thiếu nội dung, gây khó khăn cho công tác quản lý, thực hiện, vi phạm nghị định của Chính phủ và thông tư của Bộ Xây dựng.

Đối với khu đô thị mới Dương Nội, Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra một số lô đất có hệ số sử dụng đất tăng 1,5-2,75 lần so với quy hoạch ban đầu, tầng cao tăng từ 20 lên 25 tầng. Số lượng biệt thự, liền kề tại quyết định phê duyệt điều chỉnh chi tiết cũng không đúng với bản vẽ đóng dấu thẩm định của Sở Xây dựng Hà Tây.

"UBND Hà Nội cho phép thực hiện theo bản vẽ là chưa đảm bảo quy định về điều chỉnh quy hoạch. Trách nhiệm liên quan các dự án tại đây thuộc Sở Xây dựng Hà Tây, UBND tỉnh Hà Tây, UBND Hà Nội và 3 chủ đầu tư là các công ty Archipel Việt Nam, Thành Nam và Nam Cường", kết luận thanh tra nêu.

Bên cạnh đó, UBND Hà Nội cũng phải chịu trách nhiệm khi có quyết định điều chỉnh một số nội dung liên quan dự án khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, làm tăng dân số khoảng 888 người, điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất, quy hoạch giao thông và hạ tầng kỹ thuật.

Liên quan các dự án sai phạm hai bên đường Tố Hữu - Nguyễn Thanh Bình, Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị UBND Hà Nội chỉ đạo Sở Quy hoạch Kiến trúc và đơn vị chức năng khắc phục những vi phạm, tồn tại đã nêu; rà soát, điều chỉnh và tính toán lại với đồ án tại khu đô thị mới Dương Nội.

Ngành chức năng của thành phố cũng cần rà soát, đánh giá việc quy hoạch, tổ chức, thực hiện, quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt đối với điểm tiểu thủ công nghiệp làng nghề dệt lụa Vạn Phúc; có biện pháp giải quyết phù hợp để làng nghề phát triển đúng mục tiêu dự án và đúng quy hoạch được duyệt.