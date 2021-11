Sai phạm của phó chủ tịch tỉnh Sơn La trong vụ án ở Sở Y tế

Ông Lê Hồng Minh bị kỷ luật sau khi ký công văn trái thẩm quyền về việc rà soát lại nhà thầu mua sắm thiết bị tại Sở Y tế tỉnh Sơn La.

Trong vụ sai phạm về đấu thầu khi mua sắm thiết bị y tế năm 2019 tại tỉnh Sơn La, VKSND cáo buộc cựu Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Thị Kim An, cựu Phó giám đốc sở Sa Văn Khuyên và 6 bị can khác gây thiệt hại cho Nhà nước gần 5 tỷ đồng .

Ngoài ra, VKS nhận thấy ông Lê Hồng Minh, Phó chủ tịch tỉnh Sơn La, đã ký 2 công văn có nội dung trái quy định, chưa chặt chẽ và chưa hướng dẫn rõ về thẩm quyền ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch chọn nhà thầu đối với gói thầu tại Sở Y tế.

Ông Lê Hồng Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: VGP.

Theo cáo trạng, năm 2019, Sở Y tế tỉnh Sơn La được dự toán kinh phí mua sắm thiết bị y tế tuyến xã, cơ sở với số tiền 10 tỷ đồng . Lợi dụng việc được phân công triển khai gói thầu, Bùi Thị Hoa (cựu Trưởng phòng Tài chính thuộc Sở Y tế) đã chỉ đạo cấp dưới thông đồng với Tạ Ngọc Chức (Giám đốc Công ty đầu tư Toàn Cầu) và một số bị can lập khống chứng thư thẩm định.

Thời gian này, Bùi Thị Thu (Giám đốc Công ty Hưng Phát) biết Sở Y tế có nhu cầu mua sắm thiết bị nên nhờ bà Hoa giúp doanh nghiệp trúng thầu. Hưng Phát không đủ điều kiện dự thầu, thiếu kinh nghiệm song vẫn được sở chấp thuận cho tham gia đấu thầu.

Quá trình thực hiện, các bị can đã dùng thủ đoạn "quân xanh, quân đỏ", mục đích để Công ty Hưng Phát trúng thầu. Tháng 7/2019, sau khi Sở Y tế phát hành hồ sơ mời thầu, trong 5 đơn vị tham gia thì 2 đơn vị đóng vai trò "quân xanh". Ba doanh nghiệp còn lại do Thu quản lý.

Khi đấu thầu, các bị can cố tình đưa giá đề xuất của 2 “quân xanh” ở mức hơn 10 tỷ đồng . Công ty Hưng Phát để mức giá 9,9 tỷ nên trúng thầu theo đúng nội dung các bị can thỏa thuận trước đó. Cơ quan tố tụng làm rõ trong số hơn 2.500 thiết bị thuộc gói thầu, 148 thiết bị đã được nâng giá. Hậu quả gây thiệt hại hơn 4,8 tỷ đồng .

Đối với gói thầu nêu trên, VKS dẫn Điều 4 Nghị quyết số 72/2018 của HĐND tỉnh Sơn La quy định "Chủ tịch tỉnh quyết định mua sắm đối với tài sản trị giá trên 100 triệu đồng của các cơ quan Nhà nước cấp tỉnh. Tài sản trên 2 tỷ đồng thì chủ tịch tỉnh xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh".

Như vậy, thẩm quyền quyết định mua sắm và việc chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm thiết bị y tế tuyến xã, cơ sở năm 2019 thuộc về chủ tịch tỉnh. Tuy nhiên, ngày 17/6/2019, ông Lê Hồng Minh lại ký ban hành công văn cho Giám đốc Sở Y tế rà soát lại việc chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Kim An và ông Sa Văn Khuyên. Ảnh: Công an Sơn La.

Quá trình thực hiện, nhóm bị can thuộc Sở Y tế tỉnh Sơn La đã làm trái quy định, thiếu trách nhiệm khi nghiệm thu, có hành vi "thông thầu" với bị can thuộc doanh nghiệp. Theo VKS, những sai phạm của các bị can là nguyên nhân khiến Nhà nước thiệt hại gần 5 tỷ đồng . Do đó, cơ quan tố tụng không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với Phó chủ tịch tỉnh Lê Hồng Minh.

Ngày 4/5, ông Minh bị Tỉnh ủy Sơn La khiển trách. Đến ngày 17/5, Thủ tướng ký quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Hồng Minh bằng hình thức khiển trách do những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

Liên quan vụ án này, 2 thuộc cấp của ông Minh gồm Vũ Ngọc Hải (Trưởng phòng Tổng hợp) và Lê Tiến Quý (Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh) bị cảnh cáo do đã tham mưu soạn thảo, trình ông Minh ký công văn trái quy định liên quan gói thầu trên.