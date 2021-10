Sai phạm của loạt giám đốc tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

VKS xác định bị can Đinh Tiến Hiệp và 8 người khác để xảy ra sai phạm về kỹ thuật, vật liệu và quy trình nghiệm thu, gây thiệt hại gần 86 tỷ đồng.

Phiên tòa xét xử 9 bị cáo liên quan những sai phạm tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi dự kiến được Tòa án quân sự Quân khu 5 mở tại TP Đà Nẵng vào ngày 18/10.

Ông Đinh Tiến Hiệp (Giám đốc ban Trường Sơn miền Trung thuộc Tổng công ty xây dựng Trường Sơn), Nguyễn Việt Hòa (Phó giám đốc Công ty Thành An 141) và 7 người khác bị truy tố về tội Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo buộc của Viện kiểm sát quân sự Trung ương, dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư. Toàn tuyến có tổng chiều dài hơn 139 km với tổng mức đầu tư trên 34.500 tỷ đồng , chia làm 13 gói thầu xây lắp chính.

Dự án khởi công ngày 19/5/2013 và hoàn thành thông xe, đưa vào khai thác đoạn 65 km từ TP Đà Nẵng đến TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, vào 1/8/2017. Tuy nhiên, đến ngày 31/10/2020, đoạn đường này đã có 380 điểm hư hỏng. Trong đó, nhiều đoạn thuộc gói thầu số 2 và số 6 có 138 điểm hư hỏng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc vận hành khai thác.

Nhiều cựu sếp VEC bị khởi tố do liên quan vụ án. Ảnh: Bộ Công an.

Cơ quan tố tụng làm rõ hậu quả thiệt hại tại các gói thầu số 2 và số 6 liên quan đến Đinh Tiến Hiệp (Giám đốc Ban điều hành liên doanh gói thầu 2), Nguyễn Việt Hòa (Phó giám đốc Ban điều hành liên doanh gói thầu 6) và loạt cựu sếp của các nhà thầu liên doanh.

Theo VKS, các gói thầu số 2 và số 6 mắc nhiều sai phạm về tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế, kết cấu mặt đường và vật liệu đầu vào không đảm bảo chất lượng, gây mất kiểm soát khả năng chịu tải, ảnh hưởng tuổi thọ và chất lượng công trình.

Ngoài ra, các vật liệu nguồn không được lựa chọn theo tiêu chuẩn. Tại nhiều gói thầu, việc thi công thử vật liệu được thực hiện đại trà khi chưa có phê duyệt, chấp thuận của đơn vị tư vấn giám sát.

Đặc biệt, Bộ GTVT và đơn vị giám định có cảnh báo về chất lượng vật liệu mỏ đá sản xuất cấp phối đá dăm và bê tông nhựa; chú ý kiểm soát các mỏ đá Đà Sơn, Hố Chuồn, Phước Tường, Hương Mao. Tuy nhiên trên thực tế, các mỏ đá không đạt chất lượng vẫn được sử dụng để thi công nghiệm thu, dẫn đến không kiểm soát được chất lượng đạt yêu cầu.

Cáo trạng cho thấy Đinh Tiến Hiệp không thực hiện đúng quy chế hoạt động của Ban điều hành liên doanh gói thầu. Bị can ký nhiều báo cáo, văn bản nghiệm thu của nhà thầu về chất lượng xây dựng công trình để đưa vào khai thác, sử dụng không đảm bảo chất lượng.

"Hành vi của Đinh Tiến Hiệp và đồng phạm gây thiệt hại và cùng phải chịu trách nhiệm với số tiền gần 86 tỷ đồng ", cáo trạng nêu và xác định bản thân ông Hiệp chịu trách nhiệm chính về thiệt hại của gói thầu số 2. Đồng thời chịu trách nhiệm trực tiếp về thiệt hại tại phân đoạn do Tổng công ty xây dựng Trường Sơn thi công là 20,8 tỷ.

Một đoạn sạt lở trên đường dẫn tuyến cao tốc 34.500 tỷ. Ảnh: Thanh Đức.

Nguyễn Việt Hòa là Chỉ huy trưởng công trường của Tổng công ty Thành An tại gói thầu số 6. Quá trình tổ chức thi công và nghiệm thu, ông Hòa bị cáo buộc không tuân thủ đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu thiết kế dự án.

Bị can này ký hơn 100 biên bản về nghiệm thu, góp phần gây thiệt hại và phải chịu trách nhiệm đối với số tiền hơn 123 tỷ cho các hạng mục công trình không đảm bảo chất lượng của gói thầu số 6. Trong đó, ông Hòa chịu trách nhiệm trực tiếp đối với thiệt hại trên 28 tỷ đồng cho các hạng mục do Tổng công ty Thành An thi công.

Nguyễn Quốc Hải (Giám đốc Ban điều hành liên doanh gói thầu số 6) cũng bị xác định đồng phạm với ông Hiệp và những người khác. Theo VKS, sai phạm của ông Hải thể hiện qua việc trực tiếp ký báo cáo trình bản vẽ thiết kế, vật liệu nguồn, nghiệm thu dù nhiều hạng mục không đảm bảo chất lượng. Đáng chú ý, cơ quan tố tụng buộc ông Hải chịu trách nhiệm chính về toàn bộ thiệt hại của gói thầu số 6.

6 bị can còn lại gồm giám đốc chất lượng, phó giám đốc ban điều hành các gói thầu và kỹ sư công trình bị VKS xác định đồng phạm trong việc không tuân thủ quy trình kỹ thuật, nghiệm thu các đoạn cao tốc do các nhà thầu thực hiện.