Sai lầm của Đông Nhi và sự thật về quyền lực fan

Phát ngôn gây tranh cãi và lời xin lỗi của Đông Nhi một lần nữa nhắc lại tầm quan trọng của fan đối với thần tượng.

Ngày 12/5, Đông Nhi có phát ngôn gây bức xúc không chỉ với người hâm mộ mà còn cả khán giả yêu nhạc Việt. Sau hai ngày, ca sĩ gốc Hà Nội chính thức có lời xin lỗi trên mạng xã hội. Song, động thái của cô vẫn tiếp tục gây tranh cãi, chưa thể xoa dịu được hậu quả mà còn như giọt nước tràn ly.

Nổi tiếng là một trong những ca sĩ có lượng fan đông đảo, giọng ca Bad Boy phải chịu làn sóng chỉ trích mạnh mẽ, bị chính những khán giả trung thành quay lưng.

Trường hợp của Đông Nhi tái khẳng định vai trò của người hâm mộ với thần tượng. Sức mạnh và quyền lực của fan có thể củng cố vị thế của nghệ sĩ, cũng có thể lật đổ cả một sự nghiệp trong chốc lát. Điều này đúng như một bình luận trên mạng chỉ ra: “fan quay lưng còn đáng sợ hơn cả anti-fan”.

Từ trường hợp Đông Nhi…

Đông Nhi là một trong những ca hiếm có của làng nhạc Việt. Cô sở hữu giọng hát không quá xuất sắc, phong cách âm nhạc cũng không độc đáo, có một giai đoạn không hoạt động thường xuyên nhưng vẫn giữ được sức hút sau hơn 13 năm làm nghề.

Sinh năm 1988, Đông Nhi nổi danh từ làn sóng ca sĩ mạng cuối thập niên 2000, cùng thời Bảo Thy, Khổng Tú Quỳnh, Trương Quỳnh Anh… So với các đồng nghiệp, cô có lợi thế ở khả năng sáng tác ca khúc, nhanh chóng chinh phục khán giả bằng loạt hit tự viết.

Thuở mới đi hát, Đông Nhi chọn dòng nhạc teen-pop và nhanh chóng được khán giả ủng hộ.

Năm 2010, nữ ca sĩ ra mắt album đầu tay The First Step (2010) theo đuổi dòng nhạc teen-pop, được nhiều bạn trẻ đón nhận. Bốn năm sau, cô phát hành album thứ hai - I Wanna Dance (2014), chuyển hướng sang dòng nhạc dance-pop, thay đổi hình ảnh trưởng thành hơn.

Kể từ đó, Đông Nhi hoàn toàn đóng đinh bản thân ở dòng nhạc dance-pop. Các ca khúc cô thể hiện đều không yêu cầu cách xử lý phức tạp, dễ nghe và dễ quên. Suốt sự nghiệp, Đông Nhi không có nhiều bước đột phá trong âm nhạc mà chỉ hài lòng đứng trong vùng an toàn. Thay vì đầu tư thay đổi phong cách, nữ ca sĩ tập trung đẩy mạnh MV cũng như hình ảnh mỗi lần xuất hiện.

Có một sự thật mà rất nhiều người nhận ra, đó là trong 5 năm gần đây Đông Nhi không hề có ca khúc hit. Tên tuổi nữ ca sĩ chủ yếu gắn liền với mối tình cùng Ông Cao Thắng, được khẳng định bằng đám cưới từng gây xôn xao năm 2019.

Thế nhưng, cái tên Đông Nhi chưa bao giờ hết sốt. Bằng chứng là sau bốn năm vắng bóng, ca sĩ vẫn được khán giả đón nhận khi chính thức trở lại làng nhạc bằng MV Đôi mi em đang u sầu ra mắt cuối tháng 4.

Xét về mặt âm nhạc, ca khúc vẫn đi theo phong cách quen thuộc của giọng ca Bad Boy: thể loại dance-pop với phần drop làm tăng cao trào. Lần này Đông Nhi hợp tác với nhà sản xuất mới là GOLD MK nhưng phần lớn ý kiến vẫn cho rằng ca khúc đậm màu Đỗ Hiếu – cộng sự thân thiết của ca sĩ kể từ album I Wanna Dance.

Sau bốn năm vắng bóng, Đông Nhi vẫn được đón nhận khi ra mắt MV Đôi mi em đang u sầu.

Dù không mới mẻ, MV vẫn nhanh chóng đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc, phần lớn là nhờ vào sự ủng hộ của lượng fan đông đảo. Chính vì vậy, phát ngôn của Đông Nhi thực sự là một gáo nước lạnh không hơn không kém dành cho những khán giả luôn tin tưởng và yêu thương cô.

Đến mối quan hệ giữa fan và thần tượng

Trên thế giới, Hàn Quốc là đất nước nổi tiếng trong việc chăm chút xây dựng mối quan hệ giữa fan và thần tượng. Không phải ngẫu nhiên mà Kpop lại nhanh chóng vươn lên trở thành dòng nhạc được cả thế giới yêu thích.

Các nhóm nhạc Big Bang hay 2PM đều có lượng fan quốc tế đông đảo, sẵn sàng bỏ vé để tham dự các show diễn của thần tượng ở bất kỳ đâu. Những đàn em như BTS hay BlackPink cũng khó lòng “Mỹ tiến” nếu thiếu sự ủng hộ của cộng đồng fan thế giới.

Ngay cả một giọng ca đến từ Anh như Adele cũng không thể vươn lên trở thành ngôi sao hàng đầu nếu thiếu fan. Gần nhất vào tháng 1, giọng ca Hello đã phải bật khóc khi livestream và gửi lời xin lỗi đến khán giả khi phải hủy show vào phút chót chỉ vì một nửa thành viên trong đoàn mắc Covid-19.

Tương tự, Britney Spears cũng là trường hợp điển hình khi được khán giả ủng hộ mạnh mẽ trong phong trào #FreeBritney. Đó là một trong những lý do giúp cô chiến thắng trong vụ kiện đòi gỡ bỏ quyền giám hộ của cha ruột.

Ở Việt Nam, Sơn Tùng M-TP là nghệ sĩ tiên phong xây dựng mô hình cộng đồng fan chuyên nghiệp chẳng khác Kpop. Từ việc thành lập công ty riêng đến việc tổ chức fan meeting đều được đầu tư bài bản, giúp giọng ca Thái Bình ngày càng ghi điểm trong lòng người hâm mộ. Mỗi lần Sơn Tùng M-TP tung ra sản phẩm mới đều được các fan đón nhận nồng nhiệt, giúp anh tạo ra những thành tích mà nhiều đồng nghiệp phải thèm khát.

Các sản phẩm của Đông Nhí khó thể thành công nếu thiếu sự ủng hộ của khán giả.

Gần đây, Sơn Tùng M-TP cũng mắc phải lùm xùm liên quan đến MV There's No One At khi nội dung và ca từ mang tính tiêu cực, đề cập đến vấn đề người trẻ tự tử. Giống đàn chị Đông Nhi, anh cũng chịu sự chỉ trích nặng nề từ phía khán giả, buộc phải tiêu hủy MV và chịu phạt theo quy định.

Sai lầm khó khắc phục

Gần 13 năm làm nghề, Đông Nhi đạt khá nhiều thành tích, ra mắt 3 album phòng thu cùng hàng loạt MV được đầu tư. Tuy nhiên, khó thể nói những gì cô có được ngày hôm nay là không phụ thuộc vào sự ủng hộ của khán giả.

Ngoài đám cưới với Ông Cao Thắng, sự nghiệp Đông Nhi cũng gây ồn ào với hàng loạt scandal liên quan đến fan club, từ việc bỏ tiền mua fan đến những lục đục nội bộ, mâu thuẫn giữa fan và ê-kíp. Ở giai đoạn sau sự nghiệp, các khán giả yêu nhạc Đông Nhi chủ yếu là các bạn học sinh, sinh viên, những đối tượng thuộc Gen Z. Giọng ca gần như không tạo được ấn tượng tốt với nhóm khán giả lớn tuổi, những người tương đối khó tính trong việc thưởng thức âm nhạc.

Do đó, phát ngôn của Đông Nhi thực sự đã làm tổn thương đến thế hệ quyết dành trọn thanh xuân chỉ để theo dõi nữ ca sĩ.

Phát ngôn của Đông Nhi là một sai lầm lớn mà không nghệ sĩ nào muốn mắc phải.

Sau phát ngôn, người chịu thiệt thòi nhất chính là Đông Nhi. Lý do là khán giả ngày nay có quá nhiều sự lựa chọn, có quá nhiều ca sĩ để yêu thích, để thần tượng. Còn Đông Nhi mất đi khán giả thì xem như mất cả sự nghiệp ca hát.

“Là Nhi sai vì Nhi chính là nguồn cơn của mọi việc. Là Nhi chưa đủ giỏi để khiến các fan hài lòng, là ekip của Nhi chưa đủ tốt để có thể làm mọi thứ như các bạn mong đợi”, Đông Nhi xin lỗi.

Nhiều ý kiến cho rằng Đông Nhi lại chỉ đang gián tiếp đổ lỗi cho khán giả, vì đã mong đợi ở thần tượng quá nhiều. Cô cũng cho thấy mâu thuẫn trong lời nói khi “không xoá bài đăng cũ” nhưng lại “ẩn nó đi”. Sự nhập nhằng trong phát ngôn và sự thay đổi quá nhanh trong suy nghĩ khiến lời xin lỗi của Đông Nhi tiếp tục gây tranh cãi.

Nhiều khán giả quay lại ủng hộ Đông Nhi nhưng cũng không ít người cho biết họ chưa đồng tình, vì như một bình luận trên mạng thì "bát nước hất đi rồi làm sao lấy lại được!".

Dẫu sao sự việc lùm xùm vừa rồi chính là bài học đắt giá dành cho Đông Nhi, một bài học mà không ai có thể dạy cô suốt những năm làm nghề. Đó cũng là lời cảnh tỉnh dành cho bất kỳ nghệ sĩ đang ngày đêm lao động miệt mài và tìm cách chinh phục khán giả.