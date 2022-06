Sách về thiên tài âm nhạc Chopin

"Fryderyk Chopin: Cuộc đời và thời đại" được xem là cuốn tiểu sử toàn diện nhất về nhà soạn nhạc người Ba Lan vĩ đại cho đến hiện nay.

Cuốn sách cũng có thể coi là một cuốn tiểu sử hiệu đính, nhằm xóa tan nhiều huyền thoại và truyền thuyết vẫn bao quanh Chopin.

Cuốn sách là một cái nhìn sâu sắc về cuộc sống đầy kịch tính của nhà soạn nhạc; tập trung vào thời thơ ấu và tuổi trẻ của Chopin ở Ba Lan. Sách đưa vào những phát hiện học thuật mới nhất được đưa vào một cách phù hợp, cũng như cuộc sống lãng mạn của Chopin với George Sand, người mà ông đã sống cùng trong 9 năm.

Tác phẩm đã giành được những giải thưởng quan trọng như: Cuốn sách nhạc cổ điển của năm 2018 do tờ The Sunday Times bình chọn; một trong những sách hay nhất năm 2018 do tờ The Economist bình chọn.

Fryderyk Chopin: Cuộc đời và thời đại dày hơn 800 trang của Alan Walker là kết quả của trên 10 năm nghiên cứu thông qua nhiều chuyến đi thực địa đến những vùng đất Chopin đã sinh sống như Ba Lan, Pháp, đến Majorca và Vương quốc Anh và từ kho lưu trữ lớn các nguồn tài liệu tham khảo ở Warsaw, Paris, London, New York và Washington, DC.

Những chuyến đi này đã hỗ trợ ông rất nhiều trong việc viết các chương đầu tiên về năm tháng hình thành nên con người của Chopin tại Warszawa.

Alan Walker gọi việc này là “viết tiểu sử theo phong cách địa lý”, một cách an toàn hơn để viết thay vì ngồi tại nhà và tưởng tượng ra mọi thứ, bởi nếu không có trải nghiệm ấy, ta sẽ chẳng thể dùng lời mà vẽ nên bức tranh sống động về chúng.

Cuốn sách Fryderyk Chopin: Cuộc đời và thời đại.

Fryderyk Chopin nổi tiếng toàn thế giới như một trong những người đi tiên phong của thời kỳ âm nhạc lãng mạn "với chất thơ thiên tài đi cùng kỹ thuật không một ai đương thời có thể sánh bằng" (Rosen).

Hay như chia sẻ của tác giả Alan Walker ở đầu những trang sách: “Dù ở múi giờ nào, mặt trời cũng không bao giờ lặn đối với âm nhạc Chopin. Hàng triệu người nghe bị lôi cuốn vào thứ âm nhạc ấy".

Các đài phát thanh trên khắp thế giới phát sóng các sáng tác của ông. Doanh số các bản thu âm nhạc Chopin vẫn giữ vững phong độ, ngay cả khi những nhà soạn nhạc khác mất đi sự ái mộ. Độc tấu Chopin ngày càng được yêu thích, một thể loại chương trình cố định trong phòng hòa nhạc.

Các cuộc thi Chopin liên tục xuất hiện trên toàn cầu. Chopin đã trở thành biểu tượng của một quốc gia. Ông là người con trai lỗi lạc nhất của Ba Lan. Có nhà soạn nhạc nào khác mà người ta có thể nói về bằng những điều tương tự.

Fryderyk Chopin sinh ra vào ngày 1/3/1810 tại nơi được bao quanh bởi một công viên tự nhiên rộng lớn tại bờ sông Utrata ở Zelazowa Wola gần Sochaczew, Ba Lan. Địa điểm này hiện nay là một bảo tàng về nhà soạn nhạc, một chi nhánh của Bảo tàng Fryderyk Chopin ở Warsaw.

Ông là con thứ hai trong gia đình gồm 4 chị em (một chị gái và 2 em gái). Nền tảng gia đình có ảnh hưởng rất lớn đến Chopin.

Cuốn sách góp phần cho thấy gia đình chính là cái nôi nuôi dưỡng tính cách, phẩm chất cũng như tài năng của Chopin và chi phối rất nhiều đến cuộc đời sau này của nhà soạn nhạc.

Năm 7 tuổi, Chopin đã viết một số vũ khúc Ba Lan và các biến tấu. Sáng tác được xuất bản đầu tiên của Chopin ra mắt năm 1817, một bản Polonaise giọng son thứ. Bản Polonaise và tác giả trẻ của nó đã được báo chí Warsaw chào đón bằng những lời khen ngợi.

Và vào ngày 24/2/1818, khi chưa đầy 8 tuổi, Chopin lần đầu ra mắt công chúng với tư cách nghệ sĩ piano.

Sau thành công của buổi ra mắt, báo chí Warsaw bắt đầu gọi Fryderyk là “Mozart của Ba Lan” và nhiều cánh cửa đã mở ra cho cậu.

Trong số các gia đình quý tộc đã mời thần đồng này về salon của họ có Zamoyskis, Sapiehas, Czetwertyńskis, Radziwiłłs, Czartoryskis, Lubeckis, Wolickis và Pruszaks, những cái tên nổi tiếng nhất ở Ba Lan.

Tác giả Alan Walker chia sẻ: “Nhiều thông tin mới đã tới tấp xuất hiện ở mảng nghiên cứu Chopin trong những năm gần đây, và sẽ chẳng ích gì khi viết một cuốn tiểu sử khác về nhà soạn nhạc nếu không tận dụng điều đó”.

Alan Walker đã không chỉ tận dụng tốt, đầy khoa học các tài liệu đã có, đặt ra các vấn đề vẫn chưa được đề cập đúng mức ở các cuốn sách trước đó về Chopin, mà còn nghiên cứu khối tài liệu đồ sộ từ các nguồn phong phú, suốt 10 năm, để xóa tan nhiều những huyền thoại, sai sự thật xoay quanh nhà soạn nhạc.

Đây là cuốn sách cân bằng giữa một cái đầu lạnh và một trái tim nóng dành cho nhà soạn nhạc vĩ đại người Ba Lan, một cuốn sách duyên dáng, cân bằng, mỗi bạn đọc, từ giới chuyên môn đến những bạn đọc bình dân đều có thể tìm được những điều mình cần ở cuốn sách này.

Toàn diện và hấp dẫn, được viết bằng một giọng văn dễ đọc, đây là một cuốn tiểu sử mang tính học thuật nhẹ nhàng, phù hợp với cả những nghệ sĩ piano chuyên nghiệp cũng như những người yêu âm nhạc bình thường.

Alan Walker sinh năm 1930 tại Anh, là một nhà nghiên cứu về âm nhạc, giáo sư danh dự của đại học McMaster, Hamilton, Ontario. Ông là tác giả nhiều cuốn sách, trong đó bao gồm bộ tiểu sử ba tập về Franz Liszt đã nhận được giải thưởng James Tait Black Memorial về tiểu sử và Royal Philharmonic Society Book cùng các danh hiệu khác.

Tác phẩm của ông đã xuất hiện trên Musical Quarterly, Times Literary Supplement, Times Educational Supplement và một số ấn phẩm khác. Walker đã được phong làm thành viên của Hiệp hội Hoàng gia Canada vào năm 1984 và được trao tặng huân chương Hiệp sĩ của Cộng hòa Hungary vào năm 2012.