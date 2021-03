Sách tranh của chủ nhân giải Nobel 2018 được dịch sang tiếng Anh

Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 22 mà "The Lost Soul", cuốn sách tranh của nhà văn Ba Lan Olga Tokarczuk và họa sĩ minh họa Joanna Concejo được chuyển ngữ.

Trong lúc độc giả tiếng Anh chờ đợi bản dịch cuốn trường ca dày 1.100 trang The Book of Jacob của Olga Tokarczuk thì họ hoàn toàn có thể thưởng thức một tác phẩm khác đầy ấm áp và yên bình của bà, đó là tác phẩm The Lost Soul.

The Lost Soul là trải nghiệm đầu tiên ở thể loại sách tranh mà Olga Tokarczuk dấn thân vào. Tác phẩm được xuất bản ở Ba Lan vào năm 2017, đến nay đã bán được 100.000 bản và được dịch ra 21 thứ tiếng trên thế giới.

Nhà văn Olga Tokarczuk và cuốn sách The Lost Soul. Ảnh: Wikipedia.

Cuốn sách là một câu chuyện ngụ ngôn kể về một người đàn ông quyết định dọn ra ngoài sống một mình để kết nối lại với bản thân. Trước đây, ông chưa hề nhận ra điều đó, ông vẫn có thể tồn tại mà thiếu vắng linh hồn. Những công việc như ngủ, ăn uống, làm việc, lái xe, thậm chí cả chơi tennis đều không cần đến nó.

Nhưng đôi khi ông cảm thấy cuộc sống xung quanh mình quá đỗi phẳng lặng, như thể ông vừa đi qua một trang bài tập dễ dàng của cuốn sách toán, được phủ đầy bằng những ô vuông đều chằn chặn.

Sau một cơn hoảng loạn, người đàn ông ấy đến gặp một vị bác sĩ thông thái, người đã khuyên ông thỉnh thoảng hãy ra ngoài, ngồi yên quan sát và kiên nhẫn chờ đợi. Có như thế ông mới kết nối lại được với tâm hồn của mình.

Họa sĩ Joanna Concejo đã khiến tác phẩm trở nên sống động hơn bằng các bức tranh được vẽ bằng bút mực. Bà cũng là người đưa ra ý tưởng vẽ minh họa tâm hồn dưới hình dạng của một cô gái trẻ và ẩn dụ hình ảnh sự trưởng thành của một người đàn ông qua những chậu hoa phong lữ.

Cả Olga Tokarczuk và Joanna Concejo đang cùng nhau chuẩn bị cho cuốn sách tranh thứ hai.

Bản dịch tiếng Anh của The Lost Soul do Antonia Lloyd-Jones thực hiện. Lloyd-Jones là người đã cộng tác với Olga Tokarczuk trong nhiều năm qua với những tác phẩm được chuyển ngữ như Primeval and Other Times, Drive Your Plow Over the Bones of the Dead và House of Day, House of Night.

Một trang tranh minh họa của Joanna Concejo trong The Lost Soul.

Olga Tokarczuk sinh năm 1962, là nhà văn Ba Lan đương đại có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới. Năm 2018, bà chiến thắng giải Man Booker Quốc tế cho tiểu thuyết Flights.

Năm 2019, bà được Viện Hàn lâm Thụy Điển trao giải Nobel văn chương năm 2018, "dành cho một lối trần thuật giàu sức tưởng tượng cùng niềm đam mê kiến thức to lớn, để khai phá sự giao thoa giữa các ranh giới - như một hình thái tất yếu của cuộc sống".