Sách thiếu nhi của Dillard đánh dấu thay đổi trong ngành sách

Ông J. Dillard, tác giả bộ truyện tranh nổi tiếng về một thợ cắt tóc nhí, đã chia sẻ về nguồn cảm hứng sáng tác và lời khuyên dành cho các tác giả.

Theo đánh giá của trang tin tức The Grio, ngành công nghiệp sách hiện tại đang ở buổi bình minh của một kỷ nguyên mới và tác giả J. Dillard cùng bộ truyện tranh nổi tiếng J.D. the Kid Barber là một trong những tiếng nói mới nhất trong việc đa dạng hóa văn học thiếu nhi.

Nhân vật chính trong bộ truyện này là cậu bé 8 tuổi làm nghề cắt tóc J.D. Xuyên suốt các trang truyện dành cho lứa 6-8 tuổi, tác giả chia sẻ về thế giới của tóc, vẻ đẹp và bản sắc của các nhân vật thông qua lăng kính gia đình, sức khỏe và tiền bạc. Cho tới nay, bộ truyện đã được sáng tác và ra mắt ba phần J.D. and the Great Barber Battle, J.D. and the Family Business, và J.D. and the Hair Show Showdown.

Ba phần truyện J.D. the Kid Barber đã thu hút sự quan tâm của nhiều độc giả toàn cầu. Ảnh: Penguin Random House.

Hành trình từ một người thợ cắt tóc

Được họa sĩ Akeem S. Roberts vẽ minh họa, ba phần truyện này đều được sáng tác dựa trên thời thơ ấu của Dillard ở thành phố Meridian, bang Mississipi và khắc họa những hình ảnh tích cực về một cậu bé da màu và gia đình của cậu.

Cũng giống chính nhân vật trong bộ truyện này, nghề nghiệp ban đầu của Dillard là thợ cắt tóc. Ông có duyên với nghề này từ năm 1999, sau khi mẹ ông cố gắng cắt tóc cho con trai nhưng không thành công. Với mái tóc xấu xí, ông đã bị bắt nạt tại trường học. Sau đó, ông đã nảy nở niềm đam mê với nghề tóc và mở được tiệm cắt tóc đầu tiên của mình khi đang là sinh viên tại Đại học Tuskegee.

Với công việc này, ông đã được đi nhiều nơi trên thế giới trong 22 năm sau đó để cắt tóc, chia sẻ về công việc của mình trong khi tham gia giảng dạy các lớp và hỗ trợ ý tưởng kinh doanh trong ngành này.

Tác giả J. Dillard muốn chia sẻ nhiều giá trị thông qua bộ truyện của mình. Ảnh: Penguin Random House.

Vào năm 2015, ông chính thức thử trải nghiệm kỹ năng viết lách và gửi câu chuyện đầu tiên của mình Follow Your Clippers cho một công ty xuất bản.

Câu chuyện này kể về một người thợ cắt tóc bậc thầy đang giúp một bà mẹ đơn thân nuôi con của mình. Sau khi đọc câu chuyện này, nhà xuất bản khuyến khích ông viết một tác phẩm tốt hơn. Ông đã nghiên cứu và nỗ lực học hỏi với công việc mới và viết cuốn đầu tiên trong bộ truyện J.D. the Kid Barber vào năm 2017. Sau đó ông đã nhận được một hợp đồng xuất bản lớn với nhà xuất bản Penguin Random House vào năm 2019.

Lan tỏa nhiều giá trị

Tác giả Dillard chia sẻ với trang The Grio: “Chúng tôi đã nhận được những đánh giá tích cực từ phụ huynh, thủ thư, giáo viên, giám đốc và cả từ đông đảo cộng đồng. Đó là điều mà tôi muốn lan tỏa. Tôi rất muốn những đứa trẻ da màu có thể nhìn thấy chính mình trên trang bìa của các cuốn sách. Và tôi cũng hi vọng chúng có thể thấy cơ hội để phát triển sự nghiệp trong ngành này”.

Cho tới nay, loạt sách của ông không chỉ góp phần làm đa dạng ngành sách dành cho thiếu nhi mà còn giúp cộng đồng hiểu thêm về thế giới của các tiệm cắt tóc và những người thợ cần cù ở đây.

Mục tiêu của ông Dillard khi viết sách là muốn đưa những trải nghiệm cá nhân kết hợp cùng những bài học quan trọng trong cuộc sống thông qua một giọng văn hài hước để truyền cảm hứng, nâng cao tinh thần và cổ vũ các giá trị tích cực cho trẻ em khi các em tiếp cận với bộ sách của mình. Và có lẽ, ông Dillard cũng muốn khuyến khích một số nhà văn trẻ, đặc biệt là người da màu, phát triển trong lĩnh vực này. Đối với các tác giả có đam mê, dù nhiều tuổi hay ít tuổi thì lời khuyên của ông Dillard là họ nên chia sẻ ý tưởng của mình với một nhóm người ủng hộ đáng tin cậy và viết chúng ra.

Tác giả Dillard nhấn mạnh: "Nếu bạn có ý tưởng về một điều gì đó, bạn có thể tập trung hình dung thêm về điều đó và bạn có thể bắt đầu viết nó ra".

Về tương lai của bộ J.D. the Kid Barber, ông Dillard đang lên kế hoạch tiếp tục viết loạt truyện này và thúc đẩy tác phẩm tiếp cận thêm nhiều khán giả mới. Độc giả hiện có thể đặt hàng trước các ấn bản tiếng Tây Ban Nha của bộ truyện này.