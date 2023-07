Sách nói - động lực chuyển đổi số trong xuất bản

Người hâm mộ tập trung từ sớm đón đọc hồi ký của BTS

0

Dù trời mưa rất lớn, người hâm mộ của nhóm nhạc nam này vẫn có mặt từ sớm tại các hiệu sách ở Seoul để mua cuốn "Beyond the Story: Record of BTS".