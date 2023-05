Sách khoa học được thiếu nhi ưa chuộng

Theo chia sẻ của bà Hoàng Thanh Thủy, Trưởng ban sách Khoa học, NXB Kim Đồng, sách khoa học đang ngày càng được độc giả nhí ưa chuộng, chiếm 50% doanh thu sách thiếu nhi.

Sách khoa học đang thu hút nhiều độc giả nhí hơn. Ảnh: M.H.

Sáng 20/5, không quản thời tiết nắng nóng tại Hà Nội, nhiều em thiếu nhi cùng các bậc phụ huynh đã đến tham dự buổi giao lưu Thế giới STEM quanh em - Giới thiệu bộ sách Em biết gì?. Tại đây, các em bày tỏ niềm hào hứng với những cuốn sách khoa học.

Trao đổi với báo chí, bà Hoàng Thanh Thủy, Trưởng ban sách Khoa học, Nhà xuất bản Kim Đồng, nhận định rằng nhu cầu đọc sách khoa học ở thiếu nhi Việt Nam đang ngày một tăng.

Bộ sách khoa học Em biết gì? được giới thiệu vào sáng 20/5. Ảnh: M.H.

Nhu cầu đọc sách khoa học tăng cao ở độc giả nhí

Bà Hoàng Thanh Thủy cho biết có ba dòng sách chính ở mảng sách cho thiếu nhi: Văn học, kỹ năng và khoa học. Nếu sách văn học bồi đắp tâm hồn, sách kỹ năng bổ sung những công cụ cho trẻ hành xử trong đời sống hàng ngày, thì sách khoa học sẽ bồi đắp tri thức, vốn sống cho trẻ. Bà nói: "Theo tôi, sách khoa học không chỉ đem lại kiến thức mà còn đem lại sự giải trí. Khoa học với những kiến thức thú vị có thể mang lại cho các bé tiếng cười, những phút giây thư giãn bổ ích".

Theo quan sát của đội ngũ Nhà xuất bản Kim Đồng, khoảng độ 10 năm nay, phụ huynh và thiếu nhi Việt Nam, khi ý thức rõ được tầm quan trọng của dòng sách này, đã đặc biệt quan tâm đến các ấn phẩm cung cấp kiến thức khoa học.

Đáp ứng nhu cầu độc giả, dịp này, Nhà xuất bản Kim Đồng cho ra mắt bộ sách Em biết gì? - bộ sách giải đáp nhiều câu hỏi thú vị liên quan đến ba chủ đề khoa học còn nhiều điều bí ẩn là Não bộ; Robot và trí tuệ nhân tạo; Thế giới vi khuẩn. Sách được in kèm nhiều tranh minh họa, hình ảnh thực bắt mắt. Các kiến thức trong sách cũng được diễn giải súc tích giúp các bạn đọc nhỏ tuổi dễ tiếp thu hơn.

Bà Thanh Thủy cho biết các ấn phẩm sách khoa học giờ đây được thể hiện rất lôi cuốn và phong phú, nhiều sách được làm theo kiểu tương tác, có kèm theo sản phẩm phụ trợ... Càng ngày sách khoa học càng trở nên hấp dẫn trẻ em, kéo theo doanh thu của dòng sách này cũng tăng lên đáng kể.

Trưởng ban sách khoa học của Nhà xuất bản Kim Đồng cho biết doanh thu sách khoa học chiếm tỷ lệ khá lớn trong tổng doanh thu sách thiếu nhi (không tính sách giáo khoa). Cụ thể, nếu xét về số sách bán ra, sách khoa học, sách kỹ năng và sách văn học có tỷ lệ khá cân bằng; nhưng nếu xét về mặt doanh thu, sách khoa học chiếm đến 50% tổng doanh thu mảng sách thiếu nhi.

Giải thích cho điều này, bà Thanh Thủy cho biết sách khoa học thường có hình thức thể hiện bắt mắt, có sự đầu tư về in ấn cũng như về minh họa. Do vậy, sách khoa học thường có giá thành cao hơn hẳn so với sách văn học và kỹ năng.

Các diễn giả tại buổi giao lưu ra mắt sách Thế giới STEM quanh em. Ảnh: M.H.

Chưa nhiều sách khoa học do người Việt viết

Chia sẻ kỹ hơn về các nhánh nhỏ của sách khoa học cho thiếu nhi, bà Thanh Thủy cho biết sách khoa học thuần túy thường là sách dịch từ nước ngoài. "Tôi cho là họ có sẵn các phương tiện để có thể làm những cuốn sách khoa học hay như là hệ thống bảo tàng, có những nhà khoa học sành sỏi trong việc truyền tải những nội dung khoa học thành nội dung dễ tiếp cận".

Đơn cử, bộ sách Quiz! Khoa học kỳ thú là bộ sách bán chạy trong thời gian dài của đơn vị xuất bản này. Đây là bộ sách có nguồn gốc từ Hàn Quốc. Bà Thanh Thủy cho rằng các sách của Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc rất dễ được tiếp nhận ở thị trường Việt Nam vì các quốc gia này có độ gần gũi về văn hóa với chúng ta. Những ấn phẩm này thường được đông đảo độc giả Việt Nam quan tâm và ưa chuộng.

Sách khoa học dịch từ phương Tây trước kia không dễ tiếp cận độc giả Việt Nam, nhưng đến nay, nhu cầu đọc sách khoa học phương Tây cũng đang tăng, khiến cho dòng sách này có vị thế hơn.

Bên cạnh đó, với sách khoa học lịch sử, khoa học địa lý hay văn hóa, nhà xuất bản này ưu tiên làm sách trong nước. "Không ai thạo người Việt bằng chính người Việt cả", bà Thanh Thủy nhận định. "Chúng tôi cũng nỗ lực rất nhiều, nhưng thực tế là sách khoa học trong nước chỉ chiếm độ 20-30% tổng số sách khoa học được ra mắt hàng năm".