Sách hay cho thiếu nhi mùa Giáng sinh

Giáng sinh là thời điểm để mọi người gửi gắm tình cảm đến bạn bè và những người thân yêu. Nhân dịp này, NXB Kim Đồng ra mắt nhiều tựa sách mới dành cho thiếu nhi, bạn đọc trẻ...

Sách dành cho thiếu nhi mùa Noel năm nay của Nhà Xuất bản Kim Đồng đầu tiên phải kể đến tập thơ đặc biệt về người bạn quen thuộc của độc giả Việt Nam suốt 30 năm qua: Doraemon. Được trình bày trang trọng và đẹp mắt, tập thơ Tớ rất yêu Doraemon mang đến những vần thơ êm dịu, dễ thương và tràn đầy tình yêu cuộc sống, tình yêu với những điều kỳ diệu trong thế giới của Mèo Ú:“Trái Đất của chúng mình / Hình dạng có thật xinh? / Trái Đất có to lớn? / Màu sắc có lung linh? / Dùng chong chóng tre nhé / Ta cùng bay thử nào! / Lên tận trên trời cao / Ra tít ngoài vũ trụ…”.

Mang đến những câu chuyện với minh họa màu dễ thương xoay quanh các bạn nhỏ đáng yêu trong rừng là bộ sách Chuyện kể trước giờ đi ngủ. Bộ sách gồm 3 tác phẩm nhỏ xinh: Sẻ Nâu mơ thành Đại Bàng của Thủy Nguyên, Chú Mèo chưa biết chữ của Hâu Nâu, Giấc mơ Bơ Cà Rốt của Huỳnh Ly, với mong muốn cho các bạn nhỏ thỏa sức tưởng tượng và chắp cánh cho những giấc mơ đẹp.

Cùng các vần thơ, lời văn êm dịu là các bộ sách trang bị kiến thức dành cho những độc giả nhỏ tuổi yêu khoa học. Nếu bộ sách tranh Khám phá thế giới quanh em không chỉ giới thiệu các kiến thức khoa học thông thường mà còn gợi mở tiềm năng khoa học cho trẻ qua những câu chuyện giàu cảm xúc thì bộ sách Tớ là công dân toàn cầu mang đến kiến thức cơ bản cho trẻ em về một số vấn đề nổi cộm trong xã hội hiện đại qua 6 chủ đề quan trọng: Nạn bất bình đẳng, chiến tranh và hòa bình, văn hóa và sự đa dạng, quyền con người, môi trường, luật lệ xã hội với cách diễn giải đơn giản, dễ hiểu, kết hợp cùng những trò chơi tương tác thú vị.

Với các độc giả trẻ, Nhà Xuất bản Kim Đồng giới thiệu tập tùy bút Cuối tuần New York nhớ quê hương của chàng trai xa xứ Hayden được in khổ bỏ túi xinh xắn. Nỗi nhớ của tác giả Hayden là nỗi nhớ bằng mắt qua từng con đường, dãy phố nơi anh đã sống, đã đi qua, nỗi nhớ bằng tai về những ca khúc quê hương qua các giọng ca Việt nổi tiếng, và đặc biệt cồn cào nhớ những món ăn quê nhà. Viết về món ăn, Hayden thành thực với trải nghiệm ẩm thực của mình và mộc mạc giãi bày trong cái nhìn so sánh giữa những miền địa lý.

Mang đến những đầu sách để cả nhà cùng đọc, Nhà Xuất bản Kim Đồng cho ra mắt tập truyện ngắn về trẻ con và cả bố mẹ chúng trong những tháng ngày trải qua đại dịch Covid-19. Hài hước và đầy yêu thương, tập truyện Trẻ con có phải siêu nhân đâu (và mẹ chúng cũng thế!) mang đến thông điệp: “Chẳng có ai là siêu nhân, nhưng tuổi thơ may mắn bởi có một gia đình”.

Cùng các tác phẩm sách hay, sách mới, Nhà Xuất bản Kim Đồng tổ chức chương trình “Mừng Giáng sinh - Chào năm mới 2023” từ ngày 17/12/2022 đến 1/1/2023 với các ưu đãi từ 30%-50% sách Kim Đồng tại hệ thống Nhà sách Kim Đồng trên toàn quốc và trên các kênh phát hành online với mong muốn đây là một trong những dịp để mỗi người có thể lựa chọn những cuốn sách hay làm quà tặng cho những người thân yêu, từ đó góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.