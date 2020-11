Sách ảnh về loạt khách sạn sang trọng bị bỏ hoang tại Mỹ

Trong cuốn sách ảnh mới Abandoned Resorts of the Northeast (tạm dịch Những khu nghỉ dưỡng bị bỏ hoang ở vùng Đông Bắc) của Rusty Tagliareni và Christina Mathews, nhiều điểm nghỉ dưỡng nhộn nhịp trước đây tại Mỹ như khách sạn Catskill Resort, khu nghỉ dưỡng trăng mật Summit ở Poconos, khách sạn Empire... xuất hiện trong tình trạng đổ nát, hồ bơi mọc rêu, hành lang âm u và nhiều đồ đạc bị bỏ lại. Ảnh: Abandoned Resorts of the Northeast.