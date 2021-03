Sắc xuân trên rẻo cao Hà Giang

Sương phủ mờ trên các cung đường đèo uốn lượn và các bản làng bình yên được tô điểm với những sắc hoa, Hà Giang khoác lên mình diện mạo mới trong mùa xuân.

Sương bảng lảng bao quanh núi đồi

Lên Hà Giang những ngày xuân, du khách sẽ chìm trong mây phủ sương giăng trên những cung đường. Trời chuyển mùa, thời tiết không còn giá băng như mùa đông, thay vào đó, bầu không khí thấm đượm hơi lạnh ẩm ương pha chút nắng ngọt. Nhiều người ví von mùa xuân Hà Giang là thời điểm vùng đất của những tảng đá tai mèo xám xịt "nở hoa". Đất trời thay màu áo. Những vạt rừng xanh thẳm. Sắc trắng của hoa lê, sắc hồng tươi của nụ đào mới hé điểm xuyến trên nền trời. Bức tranh đa màu sắc, ngọt ngào và thơ mộng chào đón du khách về với chốn rẻo cao.

Những nếp nhà bên sườn đồi

Nép mình bên đại ngàn xanh thẳm, những bản làng bình yên bừng sức sống trong mùa xuân với sắc xanh nõn nà của chồi non lộc biếc ẩn hiện bên các nếp nhà. Màu xám cổ kính của mái ngói âm dương cùng sắc hoa rực rỡ trải dài cả một khoảng trời. Những mảng màu đối lập đan xen khiến bức tranh mùa xuân nơi non cao càng thêm phần quyến rũ. Không chỉ cảnh sắc, dưới mái nhà trình tường vời bờ rào đá nằm chênh vênh trên sườn đồi hay trên các con đường uốn lượn quanh co, đám trẻ nô đùa mang tiếng cười giòn tan, trong veo cũng là điều kỳ diệu mà người lữ khách sẽ luôn thương nhớ sau hành trình mùa xuân nơi đây. Tùy thuộc cung đường và thời gian khám phá, Hà Giang sẽ không khiến bạn thất vọng với vẻ đẹp đa dạng của nhiều điểm đến khác nhau. Từ thiên nhiên ngoạn mục và thơ mộng đến nét trầm mặc, cổ kính của các di tích văn hóa, một số cái tên có thể kể đến như đèo Mã Pí Lèng, núi đôi Quản Bạ, rừng thông Yên Minh, dốc Thẩm Mã, Phố Cáo, Sủng Là, Phó Bảng, Nhà vua Mèo Vương Chí Sình, cột cờ Lũng Cú, chợ và phố cổ Đồng Văn, đèo Mã Pí Lèng…