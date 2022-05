Sắc vóc con gái tài tử 'Rambo'

Ái nữ nhà Sylvester Stallone được khen xinh đẹp, chiều cao nổi bật ở tuổi 26. Sophia không nối nghiệp cha mà phát triển sự nghiệp riêng.

Theo Daily Mail, ngày 19/5, Sophia (26 tuổi), con gái cả của tài tử Sylvester Stallon đến phim trường Tulsa King (Mỹ) thăm cha. Diễn viên Rambo đã dừng mọi hoạt động và nói chuyện với Sophia. Sylvester Stallon ôm chặt con gái để bày tỏ tình cảm.

Ái nữ nhà Sylvester Stallon ăn vận giản dị nhưng thu hút sự chú ý của những người có mặt tại phim trường bởi vẻ ngoài xinh đẹp, chiều cao nổi bật. Tài tử Hollywood cao 1,77 m nhưng khi đứng cạnh, Sophia cao gần bằng cha.

Sylvester Stallon và con gái cả tại phim trường. Ảnh: Splashnews.

"Sophia nổi bật và rạng rỡ như một ngôi sao điện ảnh hoặc người mẫu trên sàn runway", tờ Daily Mail bình luận.

Một ngày trước, nam diễn viên có bài chia sẻ để tri ân vợ - Jennifer Flavin - nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày cưới của họ.

"Không có ngôn từ nào để có thể ca ngợi em - một người phụ nữ tận tụy, kiên nhẫn, vị tha. Sự xuất hiện của em có ý nghĩa lớn đối với anh và các con. Anh ước chúng ta tiếp tục trải qua 25 năm hạnh phúc như thế này. Cảm ơn vợ yêu", Sylvester Stallon bày tỏ.

Sylvester Stallon kết hôn với Jennifer Flavin vào tháng 5/1997. Cả hai có chung 3 cô con gái là Sophia (26 tuổi), Sistine (24 tuổi) và Scarlet (19 tuổi).

Con gái cả của tài tử cao hơn 1,7 m, từng xuất hiện trên bìa Harper's Bazaar, làm giám khảo khách mời Project Runway-Client on the Go, tham gia vào Late Show with David Letterman. Hiện Sophia đã có chương trình podcast riêng.

Con thứ hai Sistine sinh năm 1998, được nhận xét giống hệt chị gái. Nhiều người lầm tưởng Sistine và Sophia sinh đôi vì cả hai cùng theo đuổi style gợi cảm. Sistine được tạp chí Vogue gọi là "gương mặt tươi mới nên dõi theo".

Trong khi đó, em út Scarlet Stallone cũng nổi bật không kém. Ái nữ 20 tuổi xây dựng phong cách theo hướng tinh nghịch, trẻ trung. Tờ Daily Mail cho biết Scarlet Stallone đã tốt nghiệp trung học và có ước mơ trở thành diễn viên nối nghiệp bố.