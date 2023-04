Sabeco muốn tấn công vào phân khúc cận cao cấp

Lãnh đạo hãng bia lớn nhất cả nước cho biết Sabeco vẫn tăng trưởng bán hàng ở TP.HCM, Hà Nội và sẽ tiếp tục đầu tư để đảm bảo gia tăng thị phần.

Trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, cổ đông Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, Mã chứng khoán: SAB) đã thông qua mục tiêu doanh thu năm nay tăng trưởng 15%, lên 40.272 tỷ đồng . Chỉ tiêu lãi sau thuế theo đó tăng 5% so với mức nền cao kỷ lục của năm ngoái, đạt 5.775 tỷ đồng .

Lãnh đạo công ty nhận định thị trường bia gần đây đang phải đối mặt với những tác động không nhỏ từ ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng năng lượng, tăng giá nguyên vật liệu, sụt giảm nhu cầu của thị trường xuất khẩu, sự cạnh tranh gay gắt nhằm giành thị phần cao hơn...

Tấn công thị trường cận cao cấp

Theo lãnh đạo Sabeco, xu hướng tiêu thụ các dòng bia cận cao cấp sẽ tiếp tục tăng trưởng, nhưng sự dịch chuyển sang các phân khúc thấp hơn của người tiêu dùng có thể ảnh hưởng đến doanh thu trong năm nay.

Dù vậy, ban lãnh đạo tin rằng năm 2023 sẽ đánh dấu các cơ hội vàng cho ngành bia Việt Nam nhờ cơ cấu dân số vàng; thu nhập tăng nhanh; tiềm năng lớn của phân khúc bia không cồn; tiềm năng về thị trường xuất khẩu.

CEO Sabeco Neo Gim Siong Bennett trình bày các báo cáo tại đại hội. Ảnh: H.L.

CEO Neo Gim Siong Bennett chia sẻ thị trường bia Việt Nam rất cạnh tranh nhưng thị phần Sabeco vẫn tăng trưởng trong các năm qua. Ông dự báo cạnh tranh sẽ càng lớn hơn, tổng công ty vẫn đang chuyển đổi để chuyên nghiệp hơn và đạt nhiều tiêu chuẩn quốc tế hơn.

Cũng theo vị CEO này, Sabeco không chỉ tập trung một khía cạnh mà ở nhiều khía cạnh bán hàng, con người... đều phải đạt tiêu chuẩn quốc tế. Việc cải thiện hệ thống phân phối, chuỗi cung ứng cũng giúp thị phần hãng lớn hơn và nâng cao chất lượng.

"Ngoài phân khúc tầm trung thì Sabeco sẽ tấn công phân khúc cận cao cấp", ông Bennett nói và cho biết để làm được điều đó doanh nghiệp có thể "tự lực cánh sinh" hoặc hợp tác với đối tác khác.

Hiện phân khúc cận cao cấp được thống trị bởi một nhãn hàng nước ngoài và Sabeco chiếm khoảng 20% thị phần với các thương hiệu Sai Gon Chill và Sai Gon Special.

Tổng giám đốc Bennett nhận định phân khúc cận cao cấp vẫn còn nhiều cơ hội, với các khoản đầu tư mạnh gần đây thì thương hiệu Bia Sài Gòn sẽ có những sự cải thiện trong tương lai.

Nói thêm về mức độ cạnh tranh tại TP.HCM, các đối thủ lâu năm đang có các nhãn hàng rất mạnh. Tuy nhiên, CEO Sabeco cho biết doanh nghiệp vẫn có thể gia tăng được thị phần và có đầu tư để phát triển nhanh hơn, "các đối thủ bảo vệ thị phần và chúng ta sẽ tấn công".

Còn với thị trường phía Bắc, thị phần của Sabeco đã tăng gấp đôi trong 5-8 năm gần nhất và hiện nắm giữ vị trí thứ 2. Hãng bia lớn nhất cả nước đang đầu tư vào các nhãn hiệu và con người ở khu vực này, đảm bảo thị phần gia tăng nhanh hơn bất kỳ đối thủ nào.

Tăng cường M&A

Tổng giám đốc Neo Bennett cho biết thêm sẽ đẩy mạnh các dự án chiến lược hợp nhất các nhà máy bia, bao gồm mua và chi phối Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây (Sabibeco) - đơn vị có 6 nhà máy bia, 2 nhà máy bao bì và thương hiệu bia Sagota.

"Sabeco đang trong quá trình tăng tỷ lệ sở hữu của mình tại Bia Sài Gòn Miền Tây từ 51% lên trên 70%", ông nói về kế hoạch đầu tư thêm vào đơn vị khác.

Việc mua sở hữu chi phối thêm 2 đơn vị trên giúp hợp nhất kết quả kinh doanh cả về doanh thu và lợi nhuận. Việc hợp nhất cũng tạo ra giá trị cộng hưởng về bán hàng, cải thiện sản xuất và qua đó tạo ra lợi nhuận tốt hơn.

KẾT QUẢ KINH DOANH HÀNG NĂM CỦA SABECO

Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 KH 2023 Lãi sau thuế Tỷ đồng 3600 4655 4949 4403 5370 4937 3929 5500 5775

Lãnh đạo tổng công ty này cũng cho biết đã sắp xếp khoản đầu tư cho mở rộng quy mô sản xuất và mua lại các đơn vị khác, với tổng chi phí Capex vào khoảng 50- 70 triệu USD .

Sabeco trong năm 2023 cũng sẽ đối mặt với áp lực về nguồn nguyên vật liệu giảm giá. Phó tổng giám đốc Koo Liang Kwee Alan nói doanh nghiệp có chiến lược mua trước hợp đồng tương lai khoảng 6-9 tháng.

Do đã chốt giá từ cuối năm trước nên chi phí nguyên vật liệu có thể cao hơn giá thị trường hiện nay. Tuy nhiên, tổng công ty đã dự báo trước nên sẽ đẩy mạnh hiệu quả sản xuất và đưa ra sáng kiến về tối ưu hóa chi phí, qua đó kỳ vọng biên lợi nhuận có thể giữ nguyên.

"Có thể nói là chúng ta an toàn cho sản xuất năm 2023. Riêng sản xuất bia lon thì an toàn đến hết quý III năm nay", ông Alan chia sẻ với cổ đông.

Sabeco mới đây cũng đã công bố doanh thu và lợi nhuận quý I với sự sụt giảm 15-19% so với cùng kỳ năm 2022. Kết quả này đến từ việc sản lượng bán hàng thấp, giá nguyên vật liệu tăng cao và đầu tư mạnh quảng cáo trong dịp Tết Nguyên đán. Theo lãnh đạo công ty, dù giảm so với cùng kỳ, các kết quả kinh doanh này vẫn có vị thế tốt so với các đối thủ cạnh tranh.

CEO Bennett bổ sung sản lượng tiêu thụ bia có thể phục hồi trong nửa cuối năm nay (nếu không có các biến động bất ngờ) do các thị trường tài chính dần ổn định, lãi suất ở Việt Nam đang giảm, vốn FDI tăng lên và du lịch mở cửa trở lại.

Thưởng cổ phiếu 100%

Năm ngoái, công ty bia đầu ngành ghi nhận kết quả khá tích cực với doanh thu thuần gần 34.980 tỷ đồng , tăng 33% và lợi nhuận sau thuế gần 5.500 tỷ, mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của hãng và vượt 20% kế hoạch năm.

Với kết quả này, ban lãnh đạo Sabeco đề xuất cổ đông phương án chi trả bổ sung cổ tức đặc biệt 15% mệnh giá, tương đương với số tiền chi thêm 962 tỷ đồng .

Trước đó, công ty đã hoàn thành trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 35% ( 2.244 tỷ đồng ) theo phương án đã được cổ đông thông qua năm 2022. Như vậy, tính cả cổ tức đặc biệt, cổ đông Sabeco sẽ nhận được tổng mức cổ tức cho năm 2022 lên đến 50%.

Một nội dung đáng chú ý khác được HĐQT Sabeco trình cổ đông là kế hoạch triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (kế hoạch thưởng cổ phiếu).

Tổng khối lượng dự kiến phát hành là hơn 641,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 100% vốn cổ phần đang lưu hành. Điều này đồng nghĩa cổ đông Sabeco cứ sở hữu 1 cổ phiếu SAB sẽ nhận về 1 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian thực hiện kế hoạch này dự kiến trong năm 2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận. Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Sabeco sẽ tăng gấp đôi từ 6.413 tỷ đồng lên 12.826 tỷ đồng .

Do phát hành theo tỷ lệ 1:1, nên cơ cấu cổ đông Sabeco sẽ không có sự thay đổi quan trọng. Trong đó, công ty mẹ Vietnam Beverage sẽ tăng lượng nắm giữ lên gần 687,3 triệu cổ phiếu (tỷ lệ giữ nguyên 53,59%), Bộ Công Thương sẽ nắm giữ gần 461,8 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 36%).

Nếu Sabeco vẫn duy trì tỷ lệ cổ tức thì đồng nghĩa cổ đông sẽ nhận được lợi ích gấp đôi Tổng giám đốc Sabeco Neo Bennett

CEO Bennett kỳ vọng việc chia thưởng cổ phiếu sẽ giúp tính thanh khoản cải thiện và có nhiều giao dịch hơn. Nếu tổng công ty vẫn duy trì tỷ lệ cổ tức thì đồng nghĩa cổ đông sẽ nhận được lợi ích gấp đôi.

Về cơ cấu nhân sự, HĐQT Sabeco trình danh sách ứng viên được tái đề cử cho vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. Đây đều là các thành viên HĐQT do công ty mẹ VietBev và SCIC đề cử.

Ngoài ra, HĐQT Sabeco công bố nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc với ông Neo Gim Siong Bennett kể từ ngày 1/10. Đồng thời, bổ nhiệm ông Lester Tan Teck Chuan giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật thứ hai của Sabeco kể từ thời điểm nêu trên.

Ông Lester (quốc tịch Singapore), được giới thiệu có hơn 25 kinh nghiệm trong ngành bia các thị trường Thái Lan, Myanmar, Mông Cổ, Singapore và đang phụ trách mảng bia cho thị trường Thái Lan của công ty ThaiBev.