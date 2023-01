Sá xị Chương Dương thu gần nửa tỷ đồng/ngày vẫn thua lỗ

Doanh thu quý IV và cả năm 2022 của Chương Dương đều tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm 2021, nhưng công ty nước giải khát này vẫn chưa thể thoát đà thua lỗ.

Công ty CP Nước giải khát Chương Dương (SCD) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu tăng trưởng nhưng lợi nhuận sau thuế tiếp tục ở mức âm.

Cụ thể, trong ba tháng cuối năm 2022, nhà sản xuất nước giải khát tại TP.HCM này đã ghi nhận gần 50 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 15% so với cùng kỳ năm liền trước. So với quý III cùng năm, mức doanh thu kể trên cũng đã tăng hơn hai lần.

Tuy nhiên, đà tăng giá vốn cao hơn doanh thu đã khiến biên lãi gộp nhà sản xuất này suy giảm trong quý vừa qua. Bên cạnh đó, các chi phí tài chính (chủ yếu là lãi vay) và chi phí bán hàng đều tăng mạnh so với cùng kỳ khiến Chương Dương tiếp tục rơi vào tình trạng thu không đủ bù chi.

Kết quả là nhà sản xuất này tiếp tục có thêm một quý thua lỗ với mức lợi nhuận ròng âm hơn 13 tỷ đồng . So với quý III/2022, mức lỗ công ty ghi nhận trong quý vừa qua đã giảm đáng kể, tuy nhiên so với cùng kỳ năm 2021, khoản lỗ này đã tăng gấp 4 lần.

Tính chung cả năm 2022, nhà sản xuất nước giải khát vang bóng một thời này ghi nhận 169 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 28% so với năm 2021. Tuy nhiên, tương tự hoạt động kinh doanh quý IV/2022, trong cả năm qua Chương Dương đã phải chi ra quá nhiều tiền cho hoạt động bán hàng và các chi phí tài chính, quản lý doanh nghiệp. Do đó, công ty phải gánh khoản lỗ ròng gần 49 tỷ đồng trong cả năm. So với năm 2021, mức lỗ này đã tăng thêm 37%.

VUA SÁ XỊ CHƯƠNG DƯƠNG LỖ NĂM THỨ HAI LIÊN TIẾP Kết quả kinh doanh hàng năm của Nước giải khát Chương Dương. Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Doanh thu thuần tỷ đồng 355 417 327 278 267 162 132 169 Lợi nhuận sau thuế

26.2 30 -3 5.2 16.6 3.4 -35.6 -48.7

Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp nhà sản xuất nước giải khát này thua lỗ. Hiện trên bảng cân đối kế toán của Chương Dương đã ghi nhận khoản lỗ lũy kế gần 82 tỷ, trong khi vốn góp của chủ sở hữu doanh nghiệp là 85 tỷ đồng .

Lý giải về kết quả kinh doanh kể trên, lãnh đạo Chương Dương cho biết dù doanh thu bán hàng quý IV/2022 duy trì đà phục hồi và tăng so với cùng kỳ năm 2021, lợi nhuận công ty lại bị ảnh hưởng mạnh bởi chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng cao do áp lực lạm phát và gián đoạn cung ứng.

Trong khi đó, công ty vẫn phải tiếp tục đầu tư vào các hoạt động marketing, bán hàng để đối phó lại các đối thủ cạnh tranh. Các yếu tố này đã khiến Chương Dương dù ghi nhận doanh thu gần nửa tỷ đồng/ngày, vẫn thua lỗ trong năm vừa qua.

Đầu năm 2022, Chương Dương đặt kế hoạch ghi nhận 327 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế 3,5 tỷ đồng . Tuy nhiên, với kết quả đạt được, công ty chỉ hoàn thành một nửa chỉ tiêu doanh thu và không đạt mục tiêu lợi nhuận.

Tại văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), Chương Dương đã đưa ra phương án khắc phục tình trạng thua lỗ trong thời gian tới với kế hoạch tăng độ phủ và kênh phân phối nhằm tăng sản lượng bán hàng.

Chương Dương từng là nhà sản xuất nước giải khát dẫn đầu thị trường phía Nam với thương hiệu sá xị con cọp. Ảnh: Diệp Thiên/dantri.com.vn.

Nhà sản xuất này cũng dự kiến tối ưu giá vốn thông qua việc củng cố và hợp tác với các đối tác phân phối lớn tại khu vực Mekong và Nam Trung Bộ để đẩy mạnh các sản phẩm đến khu vực tiềm năng. Công ty cũng sẽ tiếp tục phối hợp với công ty mẹ - Sabeco - để tối ưu chi phí giá vốn, đồng thời giảm khả năng bị tăng giá nguyên vật liệu, bao bì.

Ngoài ra, nhà sản xuất này cũng đặt mục tiêu gia tăng độ phủ, hoàn thiện và mở rộng hệ thống phân phối (bao gồm cả tăng doanh số xuất khẩu sang thị trường Mỹ và Australia), phát triển các nhãn hàng riêng…

Hiện tại, Chương Dương vẫn hoạt động với vai trò là công ty con của Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Trong đó, Sabeco nắm 62,06% vốn doanh nghiệp.

Tại thị trường trong nước, Chương Dương từng là doanh nghiệp dẫn đầu ngành sản xuất nước giải khát phía Nam với sản phẩm sá xị con cọp nổi tiếng. Tuy nhiên, từ khi thị trường có sự xuất hiện của các hãng nước giải khát nước ngoài với chiến lược marketing hiệu quả, mạng lưới phân phối rộng, nước ngọt con cọp đã nhanh chóng đánh mất thị phần.