Rút cọc vì chờ iPhone 14 quá lâu

Theo nhiều chuỗi bán lẻ, các nhà phân phối đã tăng nguồn hàng iPhone 14 lên gấp đôi so với iPhone 13 nhưng vẫn không đủ để phục vụ nhu cầu của khách hàng Việt.

Các chuỗi bán lẻ liên tục lùi ngày giao iPhone 14 cho khách đã đặt cọc khiến nhiều người quyết định rút cọc để mua từ thị trường thứ cấp. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sau gần 2 tuần mở bán, nhiều khách hàng Việt vẫn chưa được sở hữu iPhone 14 dù đã đặt cọc từ ngày 7/10. Theo nhiều chuỗi bán lẻ, phải tới hết tháng 11 mới có thể trả hết lượng máy theo đơn đặt cọc.

Vì thời gian chờ đợi lâu, nhiều khách hàng Việt đã chịu chênh lệch 1-3 triệu đồng để có thể sở hữu sớm iPhone 14.

Khách rút cọc mua ngoài

"Chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin nào từ các nhà phân phối và Apple về việc tăng số lượng máy iPhone 14 Pro Max tím", đại diện Thế Giới Di Động cho biết.

Trong khi các AAR chậm trễ trong việc trả máy cho khách, lượng iPhone 14 chính hãng (mang mã VN/A) trên thị trường vẫn bị nhiều lái buôn gom hàng. Hiện tại, lái buôn đang đầu cơ, bán ra iPhone 14 VN/A cao hơn 1-5 triệu so với giá được các AAR niêm yết.

iPhone 14 Pro Max tím chiếm hơn 80% lượng đặt cọc từ người dùng Việt. Ảnh: Thúy Hạnh.

"Sau khi nhận được thông báo phải chờ tới đầu tháng 12 mới được nhận máy, mình đã quyết định chịu chênh lệch mua máy từ lái buôn", anh Hữu Phúc, nhân viên văn phòng tại TP.HCM, chia sẻ.

Anh này cũng cho biết bản thân chấp nhận giá cao hơn 2 triệu đồng so với giá các AAR niêm yết vì không biết chính xác lúc nào mới có thể nhận máy.

Anh Mạnh Dũng (quận 5, TP.HCM) cho biết bản thân đã đặt cọc iPhone 14 ngay trong 7/10 tại một AAR lớn nhưng tới hiện tại vẫn chưa có máy.

"Trong khi khách hàng đặt cọc ngay từ ngày đầu, cửa hàng lại để dành máy để trả cho người quen. Mình đã rút cọc và chịu chênh 3 triệu vì muốn dùng máy sớm", anh Dũng chia sẻ.

Hiện tại, do lượng iPhone 14 Pro Max tím trên thị trường cung không đủ cầu nên giá mẫu máy này đang bị lái buôn đẩy giá cao. Không chỉ hàng chính hãng, giá các mẫu iPhone 14 Pro Max xách tay cũng đã tăng mạnh.

Theo ghi nhận của Zing vào 30/10, giá iPhone 14 Pro Max tím 128 GB xách tay đang có giá 33 triệu đồng, hàng chính hãng sẽ cao hơn 1,5-2 triệu đồng.

Đối với iPhone 14 Pro Max tím dung lượng 256 GB, hàng xách tay sẽ có giá 35,5-37 triệu đồng, hàng VN/A có giá cao hơn, khoảng 39-39,5 triệu đồng.

Phải chờ tới tháng 12

Chia sẻ với Zing, chị Minh San (Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết bản thân đã cọc 1 triệu đồng ngay trong ngày đầu mở cọc cho mẫu iPhone 14 Pro Max màu tím dung lượng 256 GB nhưng mãi vẫn không có thông báo nhận máy.

Dù đã đặt cọc từ 7/10 nhưng chị San vẫn không nhận được thêm thông báo về việc lùi lịch trả hàng. Ảnh: NVCC.

Sau khi đã qua đợt trả hàng thứ 2 mà vẫn không được FPT Shop liên hệ. Chị San đã gọi lên tổng đài và được trả lời sẽ phải chờ tới tháng 12 mới được trả máy.

"Bên FPT Shop không hề gọi thông báo, mình đã phải chờ máy gần 2 tuần dù đặt hàng từ sớm", chị San chia sẻ.

Không chỉ ở FPT, nhiều người dùng đặt hàng tại Thế Giới Di Động cũng cho biết không nhận được thông báo lùi ngày trả hàng. Khách hàng đã đặt cọc vẫn phải gọi lên tổng đài mới nhận được thông tin mới về lịch trả hàng.

"Mình đã đặt cọc nhưng vẫn không được trả hàng vào đợt 1 (14/10). Mình có gọi lên tổng đài, nhân viên báo sẽ trả hàng vào đợt 2 (24/10) và bây giờ đã lên tận 15/11", anh Quang Huy (quận 3, TP.HCM) cho biết.

Tình trạng lùi ngày trả hàng diễn ra tại nhiều đại lý ủy quyền của Apple (AAR) tại Việt Nam. Trong đó, nếu khách hàng đặt cọc 2 mẫu máy nhận được lượng quan tâm lớn như iPhone 14 Pro Max 128 GB và 256 GB màu tím sẽ phải chờ tới tận tháng 12.

Dù Apple đã dự đoán trước nhu cầu của người dùng Việt về mẫu cao cấp nhất và cung ứng lượng iPhone 14 cao gấp đôi so với iPhone 13 cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn không đủ đáp ứng thị trường.

"Lượng khách hàng quan tâm tới iPhone 14 cao gấp 3 lần so với iPhone 13. Tuy Apple đã tăng lượng hàng dành cho thị trường Việt Nam cao gấp đôi năm ngoái nhưng vẫn không đủ cung ứng trên thị trường", ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc khối Viễn thông Di động hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT tiết lộ.

Apple không đáp ứng kịp nhu cầu

Trong buổi phỏng vấn với CNBC về kết quả kinh doanh quý III/2022 của Apple, Giám đốc điều hành Tim Cook đã thừa nhận không sản xuất kịp dòng iPhone 14 Pro để đáp ứng nhu cầu trên thị trường.

"Ngay từ đầu, chúng tôi đã không thể đáp ứng nhu cầu iPhone 14 Pro và Pro Max, đến giờ vẫn vậy", CEO Apple cho biết.

Apple đã thừa nhận không thể đáp ứng nhu cầu iPhone 14 Pro và Pro Max. Ảnh: Thúy Hạnh.

Theo dữ liệu của Trendforce, nhu cầu của người dùng trên thế giới đối với dòng iPhone 14 Pro cao hơn nhiều so với dự kiến của hãng. Báo cáo của trang này cho thấy, Apple đã yêu cầu các nhà cung cấp thay đổi tỷ lệ sản xuất đối với iPhone 14.

Cụ thể, các đơn đặt hàng ban đầu của hãng có tỷ lệ 50:50 đối với dòng iPhone 14 Pro và iPhone 14 tiêu chuẩn. Sau khi mở bán, con số này lần đã được tăng lên thành 60-65% cho iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max.

Ngoài ra, theo The Information, do khách hàng không quan tâm tới mẫu iPhone 14 Plus, Apple đã buộc phải tạm dừng việc sản xuất mẫu máy này. Foxconn (đơn vị chính gia công các thiết bị iPhone tại Trung Quốc) cho biết sẽ tập trung sản xuất iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max.

Điều này trùng hợp với các báo cáo trước khi bộ đôi IPhone 14 cao cấp tại các thị trường trên thế giới đều đang khan hàng, trong khi iPhone 14 và iPhone 14 Plus vẫn sẵn sàng giao tới người dùng.