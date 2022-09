Rủi ro khi xăm hình nét mỏng

Các hình xăm với đường nét mỏng đang là mốt. Tuy nhiên, xu hướng này tồn tại một số rủi ro.

Khác với nhiều xu hướng làm đẹp, hình xăm mang tính lâu dài. Ví dụ, bạn có thể thử cắt mái ngố và nuôi dài khi thấy không phù hợp. Tuy nhiên, hình xăm không dễ thay đổi như vậy. Việc sửa hình xăm cũng tốn chi phí và thời gian. Bởi vậy, trước khi xăm hình, bạn nên tìm hiểu kỹ về loại hình vẽ sẽ thực hiện.

Thời gian gần đây, fine line tattoo đang trở thành xu hướng. Các video về chúng đạt hơn 150 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Những người nổi tiếng như Hailey Bieber, Cara Delevingne... cũng ưa chuộng xu hướng này. Chủ studio xăm hình Iron & Ink khẳng định fine line tattoo đang là một trong những mốt xăm hình phổ biến hiện nay.

Hailey Bieber là một trong những nghệ sĩ chuộng mốt xăm hình nét mỏng. Ảnh: Instyle.

Rộ mốt xăm nét mảnh

Fine line tattoo là xu hướng xăm hình với những đường nét mỏng nhẹ, thanh mảnh, tạo nên họa tiết mềm mại, đơn giản. Để có một hình xăm nét mỏng hoàn hảo, người nghệ sĩ cần đủ khéo léo, trau chuốt và tập trung cao độ trong từng nét đi.

Robert Boyle, người sáng lập Foreverist Skincare - chuyên bán các sản phẩm chăm sóc hình xăm - cho biết xét về ngoại hình, hình xăm nét mỏng nhìn tinh tế hơn so với các hình vẽ thông thường. Robert Boyle nói thêm trong quá trình xăm fine line tattoo, các nghệ sĩ sử dụng một cây kim duy nhất hoặc dùng kết hợp các loại kim nhỏ. Việc lựa chọn kim cũng có thể ảnh hưởng đến vẻ đẹp của hình xăm.

Chia sẻ với Instyle, nghệ sĩ xăm hình Wiwi cho biết hình xăm nét mỏng được ưa chuộng vì nhìn kín đáo, không tạo cảm giác táo bạo. Ngoài ra, nghệ sĩ này nhấn mạnh hình xăm nét mỏng sẽ ít đau hơn khi so sánh với các loại hình thông thường, do sử dụng kim nhỏ. Tuy nhiên, yếu tố này có thể bị ảnh hưởng do vị trí xăm và tay nghề của nghệ sĩ.

Các hình xăm nét mỏng được ưa chuộng do kín đáo, đơn giản và không tạo cảm giác phô trương. Ảnh: Cosmopolitan.

Dễ gặp rủi ro

Để có được hình xăm nét mỏng đẹp, bạn cần tìm đến nghệ sĩ có bàn tay khéo léo. "Hình xăm nét mỏng khó thực hiện hơn hình vẽ truyền thống. Ngoài ra, sẽ rất khó để có thể chỉnh sửa nếu gặp sai sót", Robert Boyle nói. Vị trí xăm và tay nghề của nghệ sĩ rất quan trọng. Nghệ sĩ xăm hình Wiwi nhấn mạnh sẽ không có chỗ cho những lỗi sai khi xăm hình nét mỏng.

Bởi vậy, nếu bạn gặp phải một nghệ sĩ không chuyên về hình nét mỏng, vết mực có thể bị loang ra. Các đường nét sẽ bị dày, mỏng lẫn lộn. Bên cạnh đó, sau khi xăm xong, phần da gặp phải tình trạng lâu lành.

Ngoài ra, ngoại hình của hình xăm có thể bị ảnh hưởng nếu bạn không chăm sóc kỹ sau xăm. Nghệ sĩ Wiwi nói: "Ngay cả hình xăm đã lành cũng có thể gặp phải tình trạng mất mực ở những đường nét nhỏ nhất. Vì vậy, sau khi xăm xong, bạn cần phải lưu tâm đến cách chăm sóc hình xăm khi đang lành và đảm bảo sử dụng đúng loại kem dưỡng ẩm".

Kiểu hình xăm này tồn tại nhiều rủi ro và cần chăm sóc kỹ sau xăm. Ảnh: Allure.

Việc chăm sóc sau xăm là một trong những yếu tố bắt buộc để đẩy nhanh quá trình lành da. Ngoài ra, khi hình xăm bắt đầu mờ đi, bạn nên gặp thợ xăm để chỉnh sửa lại. Việc này sẽ giúp các đường nét của hình xăm nhìn sạch sẽ và sắc nét.

Nghệ sĩ Wiwi cho biết một trong những yếu tố có thể đẩy nhanh quá trình phai mực là da bị khô. Vì vậy, bạn nên giữ ẩm cho da.