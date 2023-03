Rosé (BlackPink) gặp sự cố khi đang diễn ở Indonesia

Ngày 12/3, tờ Insight đưa tin Rosé (BlackPink) gặp sự cố trang phục khi đang biểu diễn trên sân khấu. Cụ thể, trong concert được tổ chức tại Jakarta (Indonesia), Rosé bất ngờ bị tuột dây váy ở cổ khi đang trình diễn ca khúc Hard To Love. May mắn là nữ ca sĩ đã phát hiện kịp thời, cô giữ phần cổ áo và nhờ sự trợ giúp của vũ công ngay tại đó.

Dù mắc sự cố nghiêm trọng, Rosé vẫn bình tĩnh diễn bài hát, giữ vững tông giọng. Sau sự cố này, Rosé nhận về nhiều lời khen xử lý chuyên nghiệp, có bản lĩnh sân khấu.

Cũng trong chuyến lưu diễn này, Jennie và Lisa gặp sự cố bị pháo hoa và khói sân khấu bay vào mắt, khiến hai thành viên phải lấy tay che, xoay lưng lại để trình diễn. Theo truyền thông, vào ngày diễn ra concert tại Jakarta, thời tiết mưa nhiều và gió lớn, dẫn tới việc pháo hoa và khói bay vào phần chính diện của sân khấu.

Trước đó, thông tin Chính phủ Indonesia phản đối concert của BlackPink tại sân vận động GBK nhận nhiều luồng ý kiến. FIFA lo ngại buổi hòa nhạc của BlackPink sẽ ảnh hưởng tới sự kiện thể thao U20 World Cup 2023. Tuy nhiên, buổi hòa nhạc được chấp thuận sau đó.

BlackPink biểu diễn tại Jakarta vào các ngày 11 và 12/3. Vé cho cả hai đêm diễn tại Indonesia được bán hết ngay từ khi mở bán. Từ tháng 1 đến tháng 5/2023, BlackPink thực hiện tour lưu diễn châu Á, bao gồm các điểm dừng ở Bangkok, Hong Kong, Kuala Lumpur, Đài Loan, Manila và Singapore.

2023 tiếp tục là năm bùng nổ của BlackPink khi vào tháng 4, các cô gái sẽ trình diễn tại lễ hội âm nhạc Coachella 2023 ở Mỹ, bên cạnh nhiều ngôi sao thế giới. BlackPink cũng trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên trong lịch sử được biểu diễn chính tại Coachella.

