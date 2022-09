Rosé (BlackPink) gánh sóng gió

Việc Rosé có bài hát riêng trong "Born Pink" đã tạo ra tranh cãi ngay khi phát hành album. Rosé bị chỉ trích kịch liệt, cô được cho là nhận sự thiên vị từ công ty quản lý.

Sau 2 năm im ắng, ngày YG Entertainment thông báo BlackPink trở lại đường đua âm nhạc với một full album khiến cộng đồng người hâm mộ dậy sóng. Born Pink là album phòng thu thứ hai của BlackPink gồm 8 bài hát, trong đó có một bài hát solo do Rosé thể hiện mang tên Hard To Love.

Điều này gây bất ngờ bởi phần giới thiệu album không hề nhắc về việc này. Từ đó một cuộc tranh cãi đã nổ ra. Một bộ phận khán giả cho rằng bài hát này nên dành cho Jisoo - thành viên chưa có ca khúc solo, Rosé được YG thiên vị. Số khác đưa ra lý lẽ vì Rosé là main vocal (thành viên hát chính của nhóm) nên việc có bài hát solo trong album nhóm là chuyện thường tình.

Sóng gió của Rosé

Vào ngày 16/9, sau khi Born Pink được phát hành thì Jisoo Bar - trạm fan lớn nhất của Jisoo ở Trung Quốc đã đưa ra thông báo dừng mua album của BlackPink và tỏ thái độ bất bình vì công ty quản lý - YG Entertainment không trung thực trong việc đưa ra thông tin tracklist của album lần này.

“...Với tư cách người tiêu dùng, chúng tôi không thể tin được một công ty như YG lại không trung thực với những thông tin cơ bản trong danh sách phát hành bài hát. Đây không phải là kinh doanh, mà rõ ràng là gian lận. Kể từ giờ, trừ những sản phẩm cá nhân của Jisoo, chúng tôi sẽ không mua bất cứ thứ gì từ YG", theo thông báo từ Jisoo Bar.

Jisoo được cho là bị đối xử bất công và lừa gạt ở lần comeback này của nhóm. Ảnh: Soompi.

Động thái của Jisoo Bar được xem là "giọt nước tràn ly" sau nhiều lần làm việc thiếu chuyên nghiệp của YG. Cụ thể, trong Born Pink, Hard To Love chính là bài solo riêng của thành viên Rosé, nhưng YG lại không hề đưa ra thông tin này trong tracklist.

Ở phần giới thiệu bài hát, album được mô tả: "Bài hát chứa nhiều cảm xúc sâu lắng của BlackPink và gây xúc động người nghe”.

Jisoo là thành viên duy nhất trong BlackPink chưa có bài hát solo. Đối với fan Jisoo, sự xuất hiện bài hát solo của Rosé trong album nhóm mà không thông báo từ trước là một sự lừa gạt và thiên vị đến từ công ty chủ quản.

Qua sự việc này, không riêng YG mà Rosé cũng bị chỉ trích không kém. Thông qua mạng xã hội, nhiều người hâm mộ BlackPink cho biết dù luôn ủng hộ các sản phẩm âm nhạc của nhóm nhưng hành động của YG thực sự không thể chấp nhận. Họ còn chỉ trích Rosé được thiên vị, dành “slot” của thành viên trong nhóm. Tệ hơn, một số ý kiến cho rằng Rosé đang “dựa hơi” BlackPink để quảng bá cho bài hát solo của mình.

Qua sự việc này, không riêng YG mà Rosé cũng bị chỉ trích không kém. Ảnh: Soompi.

Một cuộc tranh cãi lớn giữa cộng đồng người hâm mộ đã xảy ra. Tuy nhiên đến hiện tại, YG vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào đính chính hay lên tiếng về việc này. Do đó người đang chịu sóng gió nhiều nhất không ai khác chính là Rosé.

Rosé chịu thiệt

Rosé thực sự được YG thiên vị?

Nếu so với Jisoo - thành viên chưa có bài hát solo nào thì hành động này của YG có thể nói là thiên vị Rosé. Nhưng người hâm mộ cho rằng nếu nhìn nhận thực tế, đây chính là những gì Rosé nên nhận được.

Một nhóm nhạc Kpop tập hợp những thần tượng tài năng và mỗi thành viên sẽ đảm nhận vai trò khác nhau trong nhóm. Có một điều luật bất thành văn đã len lỏi và tồn tại trong suốt quá trình hình thành nên các nhóm nhạc thần tượng chính là main vocal (thành viên hát chính) thường được “push” và có nhiều hoạt động ca hát hơn các thành viên khác.

Những thành viên đảm nhận vị trí main vocal thường có nhiều hoạt động ca hát hơn trong nhóm. Có thể nhắc đến Taeyeon của SNSD (phải) hay Wendy của Red Velvet (trái). Ảnh: allkpop.

Nếu không phát hành single solo, main vocal cũng sẽ có clip cover được dàn dựng chỉn chu hoặc tham gia dự án nhạc phim hay góp giọng trong các chương trình gameshow về âm nhạc. Là giọng ca chính của nhóm nhạc nữ hàng đầu Hàn Quốc, những gì Rosé có hiện tại là một album đĩa đơn vỏn vẹn 2 bài hát: Gone và On The Ground.

So sánh Rosé với Wendy (Red Velvet), cùng là main vocal của nhóm nhạc nữ gen3 nổi tiếng thì Rosé đã chịu thiệt rất nhiều. Trong khi Wendy có EP gồm 5 bài hát thì Rosé chỉ có một album đĩa đơn với 2 bài.

Những gì Rosé có hiện tại là một album đĩa đơn vỏn vẹn 2 bài hát. Ảnh: allkpop.

Dù liên tục được ngỏ lời mời hợp tác từ các nghệ sĩ và idol nổi tiếng như IU, Eric Nam, Joy (Red Velvet),... nhưng cô chưa có thêm dự án âm nhạc nào. Vào năm ngoái, trong chương trình thực tế Sea of Hope, khán giả mới có dịp nghe Rosé đàn hát, chiêm ngưỡng những tiết mục cover của cô. Những ca khúc có sự góp mặt của Rosé đều lọt top trending tại thời điểm đó, trở nên viral và có lượt xem khủng.

2 ca khúc được quảng bá chính trong Born Pink là Shut Down và Pink Venom. Cả 2 bài hát trên đều gây ấn tượng bởi phần rapline của Jennie và Lisa. Phân đoạn của Rosé có cấu trúc quen thuộc đến mức nhàm chán và cũng nhạt màu hơn hai thành viên đảm nhận rap.

Trong Born Pink, cả BlackPink và Teddy đều xuất hiện trong mục “Giám đốc sáng tạo” (Creative Director) vì vậy việc Hard To Love là ca khúc solo của Rosé đã hoàn toàn nhận được sự đồng thuận của cả nhóm. Do đó những lời chỉ trích cho rằng "bông hồng lai" dựa hơi, được thiên vị để có bài hát solo thực sự là những lời lẽ cay đắng. Rosé hoàn toàn xứng đáng có một ca khúc solo trong album lần này.

Việc một thành viên có bài hát solo trong album nhóm không phải chuyện mới lạ ở YG. Trước BlackPink, Winner - nhóm nhạc nam của YG cũng có bài solo cho từng thành viên. Có thể kể đến bài solo của Mino trong album Everyday (2018) hay Dduk của Jinu, Serenade của Hoony trong Remember (2020). Ngay cả nhóm nhạc nữ huyền thoại 2NE1 của YG, thành viên CL cũng có riêng một ca khúc solo MTBD trong album Crush (2014).

Phía sau 3 bài hát solo

Rosé gia nhập YG năm 2012, đứng thứ nhất trong 700 thí sinh tham gia buổi thử giọng của YG tại Sydney. Ở tuổi 15, cô rời xa gia đình cùng cuộc sống ở Melbourne và bước chân vào trụ sở YG, mang theo cây đàn mà cô nàng vẫn thường chơi hiện tại.

Rolling Stone - tạp chí âm nhạc uy tín của Mỹ từng viết: “Rosé là thành viên chủ chốt của BlackPink khi nhóm được nhìn nhận là một nhóm ‘vocal’. Cô là một trong số ít nghệ sĩ Kpop có giọng hát dễ nhận biết ngay lập tức.

Giọng hát và tông giọng của Rosé dựa trên âm mũi, cách hát hiện đại phù hợp với đa dạng các thể loại nhạc pop. Ngoài ra giọng tiếng Anh trôi chảy đã khiến cô trở thành ca sĩ nổi bật nhất Kpop. Thông qua các ca khúc solo On The Ground và Gone, Rosé có thể phô bày những màu sắc đã bị bó hẹp bởi phong cách âm nhạc của nhóm. Cô đã bắt đầu phát triển như một nghệ sĩ solo đầy cạnh tranh với sự thu hút bên ngoài 'thể loại BlackPink', thay vì chỉ đóng vai trò hát chính trong nhóm”.

Việc được một tạp chí uy tín đưa ra những lời nhận xét tích cực cho thấy Rosé hoàn toàn có năng lực để nổi bật.

Rosé có khả năng trình diễn sân khấu tốt và giọng hát ổn định khi biểu diễn live. Ảnh: allkpop.

Rosé thường bị nhận xét nhiều về màu giọng hơi chói, nhưng ở album mới nhất cô đã che được khuyết điểm này, có nhiều tiết chế và có sự trình bày trọn vẹn. Màn trình diễn ở VMAs 2022, Rosé là thành viên có giọng live ổn định nhất.

Về kỹ năng nhảy hay trình diễn sân khấu, Rosé chưa bao giờ khiến người hâm mộ phải thất vọng. Từ một cô bé 15 tuổi không biết gì về nhảy, Rosé trở thành lead dancer của nhóm nhạc hàng đầu Kpop.

Khoảnh khắc hất tóc tại Coachella của Rosé đã trở thành huyền thoại khi đoạn fancam này đạt 12 triệu lượt xem. Khả năng ngoại ngữ và ứng xử tốt khiến Rosé trở thành người phát ngôn mỗi lần BlackPink quảng bá ở nước ngoài.

Không chỉ là idol, Rosé đích thực là người nghệ sĩ chân chính khi không chỉ hát mà cô còn soạn nhạc và viết lời cho những ca khúc của mình. Cô thành công vì sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ. Rosé xứng đáng có nhiều hơn 3 bài hát solo.