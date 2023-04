Ronaldo nối dài mạch phong độ thăng hoa

Rạng sáng 5/4 (giờ Hà Nội), Ronaldo ghi 2 bàn trong chiến thắng 5-0 của Al Nassr trước Al Adalh ở vòng 22 Saudi Pro League.

Trên sân nhà của Al Adalh, Al Nassr tạo thế trận lấn lướt. Đoàn quân của HLV Rudi Garcia tạo ra khá nhiều cơ hội ngon ăn nhưng lần lượt Abdulrahman Ghareeb, Anderson Talisca đều phung phí khi trước mặt chỉ còn thủ môn đội chủ nhà.

Khác biệt chỉ đến với Al Nassr ở phút 40. Hậu vệ Al Amri lên tham gia tấn công và bị đốn ngã trong vùng cấm. Sau khi tham khảo video làm chậm, trọng tài chính quyết định cho Al Nassr hưởng phạt đền.

Từ cự ly 11 m, Cristiano Ronaldo tung cú sút lạnh lùng vào góc xa bên trái. Thủ thành Milan Mijatovic đoán đúng hướng nhưng không thể chạm tay vào bóng. Al Nassr vượt lên dẫn trước ở lần dứt điểm thứ 6 từ đầu trận.

Ronaldo ăn mừng phấn khích sau khi chạm mốc 10 bàn tại SPL mùa này.

Những phút cuối hiệp một, hàng thủ Al Adalh lại mắc sai lầm. Talisca có nhiều thời gian nhưng lại quyết định thực hiện pha lốp bóng từ ngoài vùng cấm và bị thủ môn bắt bài.

Sang hiệp hai, Al Nassr tiếp tục đẩy cao đội hình để gây sức ép. Nỗ lực tấn công của đội khách được đền đáp bằng bàn nhân đôi cách biệt sau pha ra chân đẳng cấp từ ngoài vùng cấm của Talisca ở phút 55. 11 phút sau, Ronaldo cũng không chịu thua kém đồng đội người Brazil. Anh đột phá dũng mãnh vào vùng cấm và cũng hạ gục thủ môn đội chủ nhà bằng một cú sút chéo góc.

CR7 nối dài mạch phong độ ấn tượng. Anh ghi 7 bàn chỉ trong 4 lần ra sân gần nhất ở mọi cấp độ. Tính riêng tại giải VĐQG Saudi Arabia, cựu sao MU có 11 bàn sau 9 trận.

Cách biệt 3 bàn vẫn chưa làm Al Nassr thỏa mãn. Phút 78, Talisca cũng hoàn tất cú đúp sau pha chạy chỗ và bấm bóng tinh tế từ đường chọc khe của đồng đội mang áo số 23. Phút 90+8, Ayman Yahya tận dụng pha bắt bóng hời hợt của Mijatovic để ghi bàn ấn định thắng lợi 5-0 cho đội khách.

Al Nassr giành 3 điểm nhưng chưa thể trở lại ngôi đầu bảng do ở trận cùng giờ, Al Ittihad cũng đánh bại Damac 2-0 để duy trì khoảng cách 1 điểm so với Ronaldo cùng đồng đội (53 so với 52).

