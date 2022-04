Ronaldo níu kéo hoàng hôn ở Man United

Siêu sao người Bồ Đào Nha như cánh én lẻ loi cố chút sức lực cuối cùng trong bầu không khí u ám tại Man Utd.

Ronaldo trở lại trận gặp Arsenal sau biến cố gia đình. Anh cho thấy sự hiện diện trên sân với bàn thắng vớt vát hy vọng cho Man Utd. Nhưng như thế là quá ít để có thể giúp "Quỷ đỏ" tránh khỏi thất bại trước Arsenal.

Đội chủ sân Old Trafford ngày càng xa tấm vé dự Champions League mùa tới. Cá nhân Ronaldo vẫn thể hiện đẳng cấp nhưng có vẻ như những tháng ngày cuối cùng trong sự nghiệp của anh không diễn ra suôn sẻ như kỳ vọng.

Sau mùa giải này, mọi thứ có thể rất khác đối với CR7.

Ronaldo liên tục tỏa sáng trong mùa giải bết bát của Man Utd.

Ronaldo không phải vấn đề

Không cầu thủ nào của Man Utd sở hữu tinh thần chiến đấu mạnh mẽ như Ronaldo. Trong giờ nghỉ giữa hiệp trận thắng Norwich City 3-2, ống kính truyền hình ghi lại cảnh siêu sao người Bồ bắt tay động viên mọi cầu thủ.

Hành động cho thấy Ronaldo khao khát chiến thắng mãnh liệt và anh cho rằng việc thất bại trước một đội bóng đang đua trụ hạng là điều khó chấp nhận. Kết quả Ronaldo tỏa sáng với cú hat-trick.

Thế nhưng đồng đội xung quanh anh chỉ toàn gây thất vọng. Họ chơi tệ và để Norwich City chọc thủng lưới 2 lần. Trong khi đó Ronaldo là sự khác biệt. Một ngày sau sự cố mất con, Ronaldo xỏ giày tập luyện chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.

Mất mát đau thương không đánh gục ý chí của cựu sao Juventus. Anh trở lại trận gặp Arsenal và ghi bàn gỡ 1-2 cho Man Utd. Thế nhưng điều đó chỉ tô điểm thêm cho sự tệ hại của "Quỷ đỏ".

Ronaldo thường xuyên bị coi là vấn đề của Man Utd. Tuy nhiên màn trình diễn trên sân chứng minh điều ngược lại. Anh là chân sút số một của Man Utd mùa này với 22 bàn thắng trên mọi đấu trường.

Mọi so sánh là khập khiễng nhưng hãy thử nhìn sang Ligue 1, Lionel Messi chỉ ghi 4 bàn tại giải VĐQG, thành tích yếu kém nhất sự nghiệp, để thấy Ronaldo đã nỗ lực như thế nào.

Chia sẻ trên Vibe with Five, Rio Ferdinand công kích mạnh mẽ những cầu thủ hiện tại của Man Utd. "Họ thắng Norwich 3-2 tại Old Trafford nhờ một cầu thủ 37 tuổi là Ronaldo, người tất cả đều coi là vấn đề. Nếu Ronaldo không ở đó, có ai dám tưởng tượng Man Utd ở vị trí nào không? Chúng ta sẽ chẳng lọt nổi vào top 10", Ferdinand nhấn mạnh.

Thật vậy, thống kê trước trận gặp Arsenal cho thấy Man Utd xếp tận vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Premier League nếu không có đóng góp của Ronaldo từ đầu mùa.

Ở tuổi 37, Ronaldo vẫn bùng nổ khi trở lại Premier League chơi bóng. Đây được coi là giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. Ronaldo dám đương đầu với thử thách và tiếp tục thể hiện giá trị. Nhưng Man Utd hiện tại không còn là một tập thể đủ sức cạnh tranh danh hiệu. Điều này khiến Ronaldo trông tội nghiệp và lẻ loi sau những thất bại.

Ronaldo đối mặt với tương lai không rõ ràng sau khi mùa giải năm nay khép lại.

Tương lai mơ hồ

Ronaldo vẫn đẳng cấp và anh xứng đáng nhận những điều tốt đẹp hơn từ Man Utd. Thế nhưng Man Utd không có sự gắn kết, tinh thần rệu rã và thiếu khát khao chiến thắng.

Lẽ thường tình Man Utd sẽ phải giữ lại ngôi sao hay nhất mùa của họ. Tuy nhiên tương lai của Ronaldo trở nên mờ mịt trước những biến động lớn ở Man Utd trong mùa hè này.

Sự có mặt của HLV Erik ten Hag có thể đặt dấu chấm hết cho Ronaldo ở Old Trafford. HLV tạm quyền Ralf Rangnick thừa nhận tương lai của Ronaldo phụ thuộc vào Ten Hag. Sky Sports đưa tin, Ten Hag sẽ loại CR7 khỏi kế hoạch của ông tại sân Old Trafford.

Đây thật sự là đoạn kết buồn dành cho Ronaldo. Anh ra sân cống hiến, chiến đấu để gồng gánh Man Utd đi lên. Dù vậy Ronaldo có thể không còn thuộc về đội bóng này trong một cuộc cải tổ chắc chắn xảy ra.

Có lẽ Ronaldo đáng lý không nên quay lại Old Trafford. Để rồi giờ đây anh trở thành vấn đề khó giải quyết đối với Man Utd. Việc để anh ra đi có thể xem là một sự tàn nhẫn, nhưng rõ ràng Ronaldo ở lại không tốt cho tương lai của đội bóng.

Man Utd cần thay đổi và Ronaldo chắc chắn không phù hợp với phong cách của HLV Ten Hag. Ronaldo không thể phục vụ lối đá pressing, mà ngược lại cả đội thường phải dồn bóng cho anh trên hàng công.

Với cách chơi này, Man Utd dễ bị bắt bài và không có nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương. Đó là lý do Ronaldo phải ra đi để mở đường cho một Man Utd mới mẻ hơn dưới thời Ten Hag.

Ronaldo không phải là vấn đề của Man Utd mùa này nhưng anh không phải là giải pháp lâu dài cho tương lai. Từ giờ tới cuối mùa, khả năng đó là những giây phút cuối cùng của Ronaldo trong màu áo Man Utd.

Ronaldo tỏa sáng nhưng anh giống như ánh hoàng hôn sắp tắt dần ở Old Trafford. Hình ảnh Ronaldo vẫn đẹp trong mắt người hâm mộ nhưng sẽ không tồn tại lâu sau khi mùa giải này khép lại.