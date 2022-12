Ronaldo lập kỷ lục trong ngày rời World Cup

Phút 51 trận tứ kết World Cup 2022 giữa Bồ Đào Nha và Morocco, CR7 được HLV Fernando Santos tung vào sân thay Ruben Neves. Đây cũng là trận đấu thứ 196 của Ronaldo cho tuyển Bồ Đào Nha, một kỷ lục của FIFA.

Thành tích này giúp ngôi sao 37 tuổi cân bằng kỷ lục của tiền đạo người Kuwait, Bader Al-Mutawa, trở thành cầu thủ có số lần khoác áo tuyển quốc gia nhiều nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Ronaldo không thể giúp “Brazil châu Âu” giành chiến thắng. Đoàn quân của HLV Santos bế tắc trước hàng thủ kỷ luật và kín kẽ của Morocco. Chung cuộc, Bồ Đào Nha đành chấp nhận thất bại với tỷ số 0-1 và rời giải sau vòng tứ kết. Trong khi đó, Morocco trở thành đội tuyển đầu tiên của châu Phi góp mặt ở top 4 tại một kỳ World Cup.

Trong những phút có mặt trên sân, Ronaldo tung ra đúng một cú sút và một lần tạo cơ hội ghi bàn. Tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) của anh chỉ đạt 0,05. Chuyên trang Sofa Score chấm Ronaldo 6,7 điểm.

Sau 196 trận, CR7 đã có 118 bàn cho tuyển Bồ Đào Nha. Đây cũng là số bàn thắng cho đội tuyển quốc gia nhiều nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Năm 2003, Cristiano Ronaldo có lần đầu tiên khoác áo tuyển Bồ Đào Nha ở tuổi 18 khi anh vào sân thay Luis Figo trong trận giao hữu với Kazakhstan.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

