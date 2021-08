Ronaldo đang là ngôi sao số một của MU trong game

Macus Rashford có lẽ là cầu thủ tương đồng nhất với Ronaldo tại MU hiện tại. Trong mùa Team Of The Season 2021, anh có chỉ số Tốc Độ và Rê Bóng ngang bằng với siêu sao người Bồ Đào Nha. Thế nhưng, anh lại lép vế trước Ronaldo ở khâu Dứt Điểm (103 so với 112) và Đánh Đầu (87 so với 102). Ảnh: FIFA Addict.