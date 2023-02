Ronaldo chứng tỏ giá trị

Sau quãng thời gian ngắn thích nghi, Cristiano Ronaldo đang là cái tên chơi nổi bật nhất của Al Nassr trong vài vòng đấu gần đây tại Saudi Pro League.

Ronaldo được Sofascore chấm 9 điểm sau màn tỏa sáng trước Damac. Ảnh: Al Nassr.

Cú hat-trick của CR7 vào lưới Damac tại vòng 18 Saudi Pro League hôm 25/2 giúp Al Nassr kéo dài chuỗi bất bại lên con số 16 trận, trong đó có 12 chiến thắng. Lần gần nhất đội bóng của HLV Rudi Garcia chịu thất bại là ở cuộc đối đầu với Al-Taawoun hôm 3/9/2022.

Ronaldo chính là ngôi sao sáng nhất của Al Nassr ở 3 vòng đấu gần nhất tại Saudi Pro League. Cựu sao Real Madrid ghi đến 7 bàn và đóng góp 2 kiến tạo, trong đó có 2 lần ghi hơn 3 bàn/trận. Đây là thành tích không ai sánh được ở Al Nassr và cả giải đấu. Sau quãng thời gian thích nghi, Ronaldo bắt đầu chứng tỏ giá trị ở Saudi Arabia.

90 phút hứng khởi

Những tiếng hô vang tên Ronaldo xuất hiện trên khán đài sân Prince Sultan bin Abdul Aziz sau 45 phút đầu tiên, khi CR7 có hat-trick thứ 2 tại Saudi Arabia vào lưới Damac.

Ba bàn thắng của siêu sao người Bồ Đào Nha đến theo những cách khác nhau. Ở phút 19, Ronaldo mở tỷ số trận đấu bằng pha dứt điểm gọn gàng trên chấm 11 m. Đến phút 23, anh nhận bóng trước vùng cấm và sút bằng chân trái hạ gục thủ thành Moustapha Zeghba. Trong bàn thứ 3 ở cuối hiệp một, Ayman Yahya nhả bóng vừa tầm đà băng lên của CR7, tạo cơ hội cho cựu sao Real lập hat-trick.

Ronaldo chỉ mất 10 giây để bắt đầu thực hiện pha bứt tốc từ sân nhà đến vùng cấm đối thủ.

CR7 kết liễu đội chủ nhà bằng pha dứt điểm trước khung thành rộng mở.

Như thường lệ, Ronaldo được HLV Garcia bố trí đá cao nhất trên hàng công Al Nassr. Anh không chờ bóng mà chơi xung quanh vùng cấm của Damac. Nhờ thực lực vượt trội, Al Nassr dễ dàng kiểm soát thế trận với thời lượng giữ bóng lên đến 61%. Những thông số về dứt điểm (18 so với 6 cú sút), sút trúng đích (5 so với 2 cú sút) và chuyền bóng (549 so với 349 đường chuyền) đều áp đảo đội chủ nhà.

Những bàn thắng đến liên tiếp của Ronaldo rơi vào thời điểm Talisca vắng mặt. Trước khi CR7 cập bến Al Nassr, Talisca là chân sút số một của Al Nassr với 9 bàn. Anh bị treo giò sau khi lĩnh thẻ đỏ ở trận gặp Al Fateh hôm 3/2. Truyền thông Saudi Arabia cho biết Talisca còn dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu vài tuần.

Những lo ngại về việc sức mạnh của Al Nassr bị ảnh hưởng khi Talisca vắng mặt không xảy ra. Ngược lại, điều này giúp Ronaldo được đồng đội dồn nhiều bóng hơn. Trong 3 trận gần nhất nhận sự hỗ trợ của dàn tiền vệ bao gồm Ayman Yahya, Sami Al-Najei, Abdulrahman Ghareeb hay Jaloliddin Masharipov, CR7 thực sự trở thành một chân sút nguy hiểm và có tỷ lệ ghi bàn cao bậc nhất Saudi Pro League.

Bên cạnh đó, cũng phải thừa nhận thực lực chênh lệch của Damac so với Al Nassr. Trong 6 trận gần nhất, Damac thua 4 lần. Trước những cầu thủ giàu kỹ thuật và tốc độ bên phía Al Nassr, hàng thủ Damac không thể đứng vững.

Giá trị của Ronaldo

Jose Blesa, chuyên gia dinh dưỡng của Al Nassr, thừa nhận Ronaldo để lại tầm ảnh hưởng lớn dù mới đến chơi bóng ở Saudi Arabia gần 2 tháng. "Kể từ sự xuất hiện của Ronaldo, các cầu thủ Al Nassr tập luyện chăm chỉ hơn và cũng tuân thủ quy trình ăn kiêng nghiêm ngặt", ông Blesa cho biết.

Chuyên gia của Al Nassr thừa nhận "chưa từng thấy cảnh tượng này xảy ra trước đây". Nhiều cầu thủ Al Nassr tăng cơ, giảm mỡ và hoàn tất trọn vẹn các buổi tập được đề ra. Ông Blesa còn tiết lộ các cầu thủ Al Nassr bắt chước những gì Ronaldo làm miễn có thể cải thiện màn trình diễn trên sân.

Với những bàn thắng liên tiếp, Ronaldo càng được các đồng đội tín nhiệm. Cá nhân CR7 cũng chứng minh bản thân không đến Saudi Arabia để dưỡng già. Anh còn đủ sức chinh phục danh hiệu ở đội bóng mới.

Màn trình diễn tốt của Ronaldo sau khi bước sang tuổi 38 giúp CĐV Al Nassr có thêm hy vọng. Đây chính xác là những gì đội bóng này cần khi chấp nhận chi nhiều tiền để đón CR7 về thi đấu. Để có thể cạnh tranh chức vô địch, Al Nassr cần thêm bàn thắng và những màn trình diễn bùng nổ của CR7.

Ronaldo trong trang phục truyền thống của Saudi Arabia Hôm 22/2, siêu sao người Bồ Đào Nha cùng các đồng đội tại Al Nassr ăn mừng 296 năm ngày lập quốc Saudi Arabia.