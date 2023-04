Ronaldo cho thuê biệt thự ở Madrid với giá cao

Theo Semana qua Mundo Deportivo, bất cứ ai sở hữu hầu bao rủng rỉnh đều có thể dọn vào căn biệt thự trị giá 5 triệu bảng của Ronaldo ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha. Cầu thủ sở hữu 5 Quả bóng vàng đưa ra mức phí thuê nhà lên tới 8.800 bảng (gần 260 triệu VND) mỗi tháng.

Sau khi chuyển đến Real Madrid từ Man United vào năm 2009, chân sút 38 tuổi không lãng phí thời gian mà chi 4,8 triệu bảng Anh cho ngôi nhà ở khu La Finca đắt đỏ, được thiết kế bởi kiến ​​trúc sư nổi tiếng Joaquin Torres. Anh sống tại biệt thự hoành tráng đó trong phần lớn thời gian ở Bernabeu, trước khi chuyển đến Juventus vào năm 2018.

Biệt thự gồm 7 phòng ngủ, 9 phòng tắm có cả bể bơi trong nhà và ngoài trời, nơi Ronaldo thường xuyên thư giãn và tập luyện. Ngôi nhà cũng có một phòng tập thể dục hiện đại, được trang bị máy chạy bộ, khu vực tập tạ và khu vực giãn cơ, đảm bảo anh có thể giữ dáng ngay tại nhà.

Ngoài ra, căn nhà còn sở hữu đồ nội thất xa hoa, được đặt làm riêng bao gồm giường và ghế sofa. Ronaldo thậm chí còn khắc chữ trên tay nắm cửa với tên viết tắt của anh ấy.

Trước đây, người hâm mộ cũng được chiêm ngưỡng căn biệt thự hào nhoáng qua hai tập phim tài liệu ‘Soy Georgina’ (Tôi là Georgina) phát sóng trên trên Netflix. Chân dài 29 tuổi tiết lộ cô từng bị lạc trong ngôi nhà khi lần đầu đến thăm.

"Lần đầu tiên tôi đến nhà Cristiano, tôi đã bị lạc. Tôi muốn vào bếp lấy nước nhưng không biết đường. Tôi phải mất nửa tiếng mới về đến phòng khách. Nó quá lớn. Từ khi còn là đứa trẻ, tôi quen với việc sống trong những căn hộ thực sự nhỏ, nên khi đến đây tôi bị choáng. Sau nửa năm ở đây, tôi mới có thể biết mọi thứ ở đâu", bạn gái Ronaldo chia sẻ trong phim tài liệu của cô nàng.

Biệt thự ở Madrid là một trong nhiều bất động sản trong danh mục đầu tư khổng lồ của Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha có hai ngôi nhà ở quê hương Madeira, một căn ở Turin (Italy) nhìn ra thành phố, một ở Cheshire (Anh) trị giá 3 triệu bảng, một căn khác ở Marbella (Tây Ban Nha) trị giá 1,4 triệu bảng và một căn biệt thự đang được xây dựng ở Quinta da Marinha trên Riviera của Bồ Đào Nha.

Tiền đạo sinh năm 1985 hiện sống cùng gia đình tại ngôi nhà mới ở Riyadh (Saudi Arabia), nằm trong khu phức hợp với an ninh cấp cao nhất sau khi rời khỏi phòng Kingdom Suite tại khách sạn Four Seasons.

