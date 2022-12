Ronaldinho: Pháp quá mạnh

Theo L'Equipe, khi được hỏi về tuyển Pháp tại World Cup 2022, Ronaldinho nhận định: "Pháp có một thế hệ quá mạnh, với huấn luyện viên đã quen với chiến thắng. Tôi yêu Deschamps, ông ấy rất giỏi và hiểu rất rõ về bóng đá. Tôi thích cách ông ấy dẫn dắt tuyển Pháp".

"Ở Brazil, ông ấy có hình ảnh rất tốt và chúng tôi đánh giá cao lối chơi của Les Bleus. Các bạn có những cầu thủ trẻ rất giỏi và huấn luyện viên giỏi, đó là bí quyết thành công. Tôi rất vui khi thấy Pháp vào chung kết", huyền thoại Brazil nói.

Trong những ngày qua, Ronaldinho đã có mặt ở Qatar, cùng nhiều cựu danh thủ theo dõi các trận đấu loại trực tiếp tại World Cup 2022. Huyền thoại 42 tuổi có ấn tượng đậm nét với màn thể hiện của Pháp và Argentina để góp mặt ở chung kết.

"Cả Pháp và Argentina đều xứng đáng. Tôi nghĩ Brazil cũng là một đội rất tốt, nhưng mọi thứ không diễn ra như chúng tôi nghĩ. Brazil vẫn đang chịu áp lực. Khi nói về bóng đá, chúng ta thường nghĩ đến Brazil, với rất nhiều cầu thủ tài năng. Tôi hy vọng thế hệ này của Brazil sẽ đạt được điều gì đó".

Khi được hỏi về Kylian Mbappe, Ronaldinho nói: "Tôi thích xem cậu ấy thi đấu và mừng cho cậu ấy khi làm rất tốt mọi thứ dù còn trẻ. Cậu ấy có tất cả những phẩm chất, tốc độ, khả năng rê bóng và có sự điềm tĩnh trước khung thành. Đây là mẫu cầu thủ mà người Brazil thích xem. Đó là một cá tính mạnh mẽ".

Người hâm mộ đang mong chờ màn đối đầu giữa Mbappe và Lionel Messi, những người đồng đội trong màu áo PSG. Siêu sao 35 tuổi đang khát khao lần đầu vô địch, ở kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

"Messi đã là người giỏi nhất thế giới trong nhiều năm rồi. Đây là kỳ World Cup cuối của cậu ấy nên tôi tin rằng cậu ấy sẽ làm mọi cách để giành được nó. Tôi nghĩ Messi có thể thi đấu đến năm 50 tuổi, vì cậu ấy có phẩm chất mà những người khác không có", Ronaldinho nói về Messi.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019