Robot cũng bị Google đuổi việc

Làn sóng sa thải gần đây trong ngành công nghệ không chỉ ảnh hưởng tới con người, mà còn cả robot.

Theo Wired, dự án Everyday Robots, thuộc X Lab của Alphabet, công ty mẹ của Google, bị đóng cửa như một biện pháp cắt giảm chi phí. Dự án này đã tạo ra và đào tạo hơn 100 robot thực hiện các nhiệm vụ đơn giản tại trụ sở chính Google, như lau bàn trong quán cà phê hay phân loại rác và tái chế.

Nhóm này cũng được lập trình để mở cửa và thay thế những chiếc ghế bị mất trong văn phòng thông qua nhiều kỹ thuật giảng dạy, theo Giám đốc Robot Hans Peter Brandom viết trong bản cập nhật tháng 11/2021.

Giám đốc tiếp thị và truyền thông Denise Gamboa cho biết Everyday Robots từ nay sẽ không còn là dự án độc lập của tập đoàn Alphabet.

“Một số công nghệ và nhân sự của nhóm sẽ được hợp nhất với các dự án chế tạo người máy hiện có thuộc Google Research”, cô nói.

Quyết định dừng dự án nằm trong kế hoạch cắt giảm nhân sự khổng lồ của Google. Ngày 20/1, CEO Sundar Pichai thông báo sa thải khoảng 12.000 nhân viên, tương đương 6,4% lực lượng lao động của công ty.

Theo thông tin trên trang web X Lab, mục tiêu ban đầu của Everyday Robots là tạo ra một người máy có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau trong môi trường khác nhau.

Những robot sẽ sử dụng máy ảnh và công nghệ học máy, một lĩnh vực thuộc trí tuệ nhân tạo AI, để đánh giá môi trường xung quanh, đồng thời định vị cánh tay và thực hiện các nhiệm vụ đơn giản.

Loại robot này có các mô hình ngôn ngữ tương tự công nghệ đứng đằng sau ChatGPT , được tích hợp vào khả năng, từ đó người máy có thể hiểu các mệnh lệnh bằng lời nói. Chúng có thể thực hiện các nhiệm vụ như lấy đồ ăn vặt cho những nhân viên đang đói, hoặc ai đó nhờ làm sạch vết bẩn.

“Thật đáng tiếc khi chứng kiến dự án bị đóng cửa. Chúng tôi đang bắt đầu thấy các robot thực sự có thể làm nhiều công việc ý nghĩa, như mục tiêu đề ra ban đầu. Tôi không nghĩ đó là dấu hiệu của sự kém năng suất, tiến bộ. Trong 5 năm nữa, với sự tập trung đúng đắn, dự án có thể tung ra sản phẩm có ý nghĩa trên thị trường”, một cựu nhân viên nói với Wired.

Ngoài Google, Amazon cũng cắt hợp đồng với 18.000 nhân viên trong tuần qua, trong khi Microsoft thông báo giảm 10.000 người. Trong 20 ngày đầu năm mới, số lượng nhân viên công nghệ bị cho thôi việc đã nhiều hơn con số của 6 tháng đầu năm 2022 cộng lại.

Theo thư nội bộ đến từ CEO Sundar Pichai, đợt cắt giảm lần này của Google sẽ ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều bộ phận trên toàn công ty, bao gồm bộ phận tuyển dụng, kỹ thuật và sản phẩm. Làn sóng sa thải đánh dấu việc công ty sẽ tái cấu trúc chi phí, tập trung nguồn lực cho những ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Với những nhân viên kỳ cựu, việc công ty cho thôi việc không khoan nhượng là đòn giáng đau vào tâm lý, song cũng nhiều người nhìn nhận đây là cơ hội giúp họ bước khỏi vòng an toàn.

Cảm xúc tiêu cực tuổi 20

The Inner Game of Tennis là tác phẩm nổi tiếng được viết bởi Gallwey - một huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp ở miền nam California. Đây cũng là cuốn sách giúp Bill Gates thoát khỏi thói quen tự trách khi gặp thất bại và hình thành phong cách lãnh đạo của ông. "Đó là cuốn sách hay nhất về tennis mà tôi từng đọc, và những lời khuyên sâu sắc trong đó có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác của cuộc sống", nhà sáng lập Microsoft viết.