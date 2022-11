Rò rỉ nội dung nhạy cảm trong hồi ký của Aaron Carter

Một phần của hồi ký viết rằng em trai Nick Carter từng qua đêm tại nhà của Michael Jackson và nhìn thấy huyền thoại nhạc pop xuất hiện trong "bộ đồ lót màu trắng bó sát".

Aaron Carter qua đời ở tuổi 34.

Page Six đưa tin trước khi qua đời, Aaron Carter từng cố ngăn nhà xuất bản phát hành cuốn hồi ký của anh. Tuy nhiên, một số nội dung nhạy cảm trong sách đã xuất hiện tràn lan trên mạng. Và theo thông báo, hồi ký sẽ được phát hành ngày 15/11.

"Aaron, trong lúc đang viết cuốn sách, đã nói: 'Tôi không muốn làm gì với chuyện này nữa', và dừng lại. Nhưng nhà xuất bản nghĩ rằng Aaron đã bật đèn xanh cho họ, suy nghĩ đó trái với mong muốn của anh ấy", đại diện của nam ca sĩ chia sẻ.

Tuần qua, vài đoạn trích có tựa đề "Aaron Carter: An Incomplete Story of an Incomplete Life" (tạm dịch: "Aaron Carter: Câu chuyện chưa hoàn thành của một cuộc đời không trọn vẹn) được tung ra gây nhiều tranh luận vì nhắc tới những ngôi sao khác.

Một phần của hồi ký viết rằng em trai Nick Carter từng qua đêm tại nhà của Michael Jackson và nhìn thấy huyền thoại nhạc pop xuất hiện trong "bộ đồ lót màu trắng bó sát". Bên cạnh đó, mối tình tuổi teen của ca sĩ I Want Candy và Hilary Duff cũng được nhắc tới.

Hồi ký có đoạn nhắc đến mối tình giữa Aaron Carter và Hilary Duff. Ảnh: Yahoo.

Trong tuyên bố với báo giới, Hilary tỏ ra cực kỳ bức xúc. Cô nói: "Tôi rất buồn vì chỉ trong vòng một tuần Aaron ra đi, nhà xuất đã liều lĩnh tận dụng sự chú ý để phát hành cuốn sách. Hành động thu lợi từ câu chuyện cuộc đời của Aaron thật đáng kinh tởm".

Nhóm quản lý của Aaron cảm ơn diễn viên 35 tuổi vì đã nói hộ tiếng lòng của họ, theo Page Six.

Taylor Helgeson, bạn thân của Aaron, cho biết sau khi ca sĩ qua đời, cô và mọi người phải xử lý các bản phát hành trái phép và thiếu tôn trọng Aaron, bao gồm một album, đĩa đơn Lately và bây giờ và cuốn sách nhạy cảm.

Taylor nhấn mạnh: "Đây là thời điểm để thương tiếc chứ không phải vô tâm vơ vét tiền bạc và tìm kiếm sự chú ý. Chúng tôi yêu cầu các bên chịu trách nhiệm xóa nội dung nói trên và không có thêm nội dung nào được công khai nếu không có sự chấp thuận của gia đình, bạn bè và cộng sự của Aaron".

Tuy nhiên, Andy Symonds - người đứng sau hồi ký - cho biết Aaron đã thuê anh để "giúp kể câu chuyện của nam nghệ sĩ cho thế giới". Dẫu vậy, Andy không bình luận gì thêm khi được hỏi: "Liệu Aaron Carter có bày tỏ mong muốn đừng xuất bản cuốn sách không?".

Aaron Carter qua đời tại nhà riêng ở Lancaster (California, Mỹ) ngày 5/11, hưởng dương 34 tuổi. Nguyên nhân cái chết của anh chưa được công bố.