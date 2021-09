Rò rỉ cấu hình của dòng Samsung Galaxy S22

Mặc dù dòng Galaxy S22 chưa được ra mắt nhưng tin đồn về các sản phẩm này đã xuất hiện trên mặt báo. Mới đây, Samsung đã chính thức lên tiếng về dòng Galaxy S22.

Theo tờ The Elec của Hàn Quốc, Samsung đã xác nhận dòng Galaxy S22 sẽ không có nhiều thay đổi so với thế hệ trước. Trang The Verge cho biết dòng Galaxy S22 mang tên mã là “Rainbow” và có 3 phiên bản.

Dòng Galaxy S22 sẽ không có nhiều thay đổi so với Galaxy S21 trước đó. Ảnh: CNET.

Phiên bản cao cấp nhất sẽ có 4 ống kính phía sau với camera chính 108 MP. Thiết bị sẽ sở hữu 2 ống kính zoom, camera siêu rộng 12 MP và được tích hợp tính năng chống rung quang học. Ngoài ra, người kế nhiệm của Galaxy S21 Ultra có thể được trang bị camera selfie 40 MP.

Cách đây một tháng, trên các mặt báo đã xuất hiện tin đồn về dòng Galaxy S22. Theo The Verge, các báo cáo đã tiết lộ phiên bản cao cấp nhất dòng Galaxy S22 sẽ sở hữu camera mới. Ống kính này được cho là phiên bản mới của cảm biến ISOCELL HM3 108 MP trên Galaxy S21 Ultra. Đồng thời, người kế nhiệm có khả năng được trang bị 2 camera tele 10 MP.

Galaxy S22 Ultra sẽ được trang bị cảm biến mới. Ảnh: Tech Advisor.

Trong khi đó, Galaxy S22 và S22 Plus màu vani có thể sở hữu 3 camera sau, trong đó một ống kính có khả năng zoom quang 3x. Tuy nhiên, nhiều khả năng 2 phiên bản này chỉ được trang bị camera selfie 10 MP giống như Galaxy S21 và S21 Plus.

Bên cạnh thông số camera, các báo cáo còn cho biết Samsung đang lên kế hoạch sản xuất dòng Galaxy S22 vào tháng 11 năm nay. Dòng điện thoại cao cấp này có thể được ra mắt vào tháng 1/2022. Trước đó, dòng Galaxy S21 cũng được mở bán chính thức vào tháng 1 đầu năm.