RM (BTS) bắt đầu solo

RM chính thức ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo. Trưởng nhóm BTS đang trong quá trình chuẩn bị cho album sắp tới.

Ngày 1/11, The Korea Herald đưa tin RM (Rap Monster) sẽ thành viên tiếp theo của BTS ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo sau J-Hope và Jin. Big Hit Music cho biết trưởng nhóm BTS đang trong giai đoạn hoàn thiện album ra mắt. Đây sẽ là sản phẩm âm nhạc mang dấu ấn riêng của RM kể từ sau mixtape Mono ra mắt vào năm 2018.

"RM đang trong quá trình hoàn tất những khâu cuối cùng cho dự án âm nhạc riêng. Tuy chưa thể tiết lộ ngày phát hành nhưng chúng tôi mong sẽ nhận được sự ủng hộ từ quý khán giả", đại diện phía Big Hit nói.

Sau J-Hope và Jin, RM là thành viên solo tiếp theo của BTS. Ảnh: Dispatch.

Sau khi phát hành album Proof vào tháng 7, Big Hit Music thông báo BTS tạm dừng hoạt động nhóm để tập trung vào các dự án cá nhân. Tiếp đó, công ty lần lượt thông báo kế hoạch solo cho từng thành viên. Điều này cho thấy, BTS đã có sự chuẩn bị từ lâu cho việc tách nhóm.

J-Hope là thành viên solo đầu tiên với album Jack in The Box phát hành hồi giữa tháng 7. Tiếp đến, Jin tung ra đĩa đơn - The Astronaut kết hợp cùng Coldplay. Cả hai sản phẩm solo của J-Hope và Jin đều đạt thành tích ấn tượng, đem lại kết quả khả quan.

Theo Hanteo Chart, The Astronaut bán được tổng cộng 700.954 bản trong ngày đầu phát hành. Đáng chú ý, giọng ca nhóm BTS đạt được thành tích này chỉ sau 8 tiếng.

Album của J-Hope tuy không hợp thị hiếu nghe nhạc của người Hàn nhưng lại đạt lượt stream cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế. MV Arson nhanh chóng đạt 10 triệu lượt xem chỉ sau 21 giờ ra mắt.

Sau khi thông báo tạm dừng hoạt động nhóm, BTS đẩy mạnh các dự án cá nhân. Ảnh: Soompi.

Mặc dù album sắp tới được giới thiệu là sản phẩm solo đầu tiên của RM, khán giả phần nào đoán được cá tính âm nhạc của anh thông qua các mixtape và những lần hợp tác với nghệ sĩ trước đó. Xuất thân là một rapper underground, có tài trong việc sáng tác và sản xuất nhạc, RM được kì vọng có màn solo bùng nổ hơn những thành viên đi trước.

Gần đây, trưởng nhóm BTS xác nhận sẽ xuất hiện trong chương trình The Mysterious Dictionary of Useless Human Knowledge với vai trò MC.

Ngày 17/10, công ty quản lý của BTS thông báo các thành viên BTS sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự tuần tự, bắt đầu từ thành viên lớn tuổi nhất - Jin (30 tuổi). Dự kiến anh cả BTS sẽ nhập ngũ trong vòng ba tháng tới hoặc sớm nhất là trong năm nay.